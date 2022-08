RAPPEL : La 15e cérémonie annuelle de remise des bourses d’études de La Compagnie Canada aura lieu le jeudi 18 août 2022

English French

TORONTO, 17 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis 2007, La Compagnie Canada, un organisme de bienfaisance fondé par Blake C. Goldring, président exécutif du conseil d’administration de La Société de Gestion AGF Limitée, accorde des bourses d’études aux enfants de militaires qui ont fait le sacrifice ultime, alors qu’ils étaient au service des Forces armées canadiennes.



La 15e cérémonie annuelle de remise des bourses de La Compagnie Canada aura lieu à Ottawa (et sera diffusée en direct) le jeudi 18 août 2022, à 11 h (HE).

En compagnie d’invités spéciaux, notamment Ron MacLean, animateur de l’émission Hockey Night in Canada, le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense, de même que d’anciens boursiers, nous reconnaîtrons 20 jeunes personnes remarquables – ayant fait preuve d’une résilience considérable devant la tragédie – en leur remettant à chacune une bourse d’études de 5 000 $, afin d’aider à défrayer des études postsecondaires.

Aussi, pour la toute première fois, La Compagnie Canada remettra des bourses d’études de 5 000 $ à deux anciens boursiers et diplômés du niveau postsecondaire, qui ont décidé de poursuivre des études supérieures.

À la suite de la cérémonie de cette année, un total de 884 000 $ aura été attribué sous forme de bourses d’études de La Compagnie Canada, à 77 étudiants issus de 45 familles de militaires, et ce, depuis 2007.

Les boursiers de cette année sont originaires de diverses régions du Canada, soit :

Halifax, NS





Kingston, NB





Fredericton, NB





New Maryland, NB





Moncton, NB





Montréal, QC





Orleans, ON





Kingston, ON





Toronto, ON





Peterborough, ON





Winnipeg, MB





Saskatoon, SK





Red Deer, AB



Détails de l’événement :

La 15e cérémonie annuelle de remise des bourses d’études de La Compagnie Canada

Date : Jeudi 18 août 2022 Heure : De 11 h à 12 h (HE) Lieu : Salle TwentyTwo de l’hôtel The Westin Ottawa

11, promenade du Colonel-By, 22e étage

Ottawa (Ontario) ON K1N 9H4

Inscription pour assister en personne à l’événement : https://www.eventbrite.ca/e/in-person-15th-anniversary-canada-company-scholarship-ceremony-tickets-387214949337

Inscription pour suivre l’événement en ligne : https://encoreglobal.zoom.us/j/98322391173?pwd=NnBubkxjQ25URk50YjloeUdYSXVqZz09

Code de l’événement : 983 2239 1173

Mot de passe : 516773

Numéros sans frais : 1 877-369-0926 ou 1 855-880-1246

Quelques mots du président :

« À La Compagnie Canada, nous savons qu’il y a plus d’une façon de servir ceux qui ont servi notre pays. Nous sommes fiers d’appuyer les enfants de nos militaires décédés, par l’entremise du programme de bourses d’études de La Compagnie Canada. C’est pour nous un honneur d’apporter notre soutien, même modeste, afin que nos boursiers puissent poursuivre leurs études et continuer d’inspirer la fierté de leurs êtres chers. »



Blake Goldring

Fondateur et président du conseil, La Compagnie Canada

et président exécutif de La Société de Gestion AGF Limitée

Occasions d’entrevue :

À la suite de l’événement, les personnes suivantes seront disponibles pour une entrevue :

Laura Squires d’Edmonton – ancienne boursière

Amber Vialette d’Halifax – mère de Jasmine Vialette, ancienne boursière

Blake Goldring, C.M., M.S.M., CD – fondateur et président de La Compagnie Canada



Veuillez communiquer avec les personnes-ressources responsables des relations avec les médias (ci-dessous) pour organiser une entrevue.

Au sujet de La Compagnie Canada

La Compagnie Canada est un organisme de bienfaisance, sans affiliation politique, créé pour établir des liens entre les gens d’affaires, les chefs des collectivités et les membres des Forces armées canadiennes. Notre but consiste à faire en sorte que les hommes et les femmes au service de nos Forces armées canadiennes bénéficient largement du soutien, de l’attention et de la reconnaissance tant mérités. La Compagnie Canada a été fondée en 2006, par l’homme d’affaires canadien Blake Goldring, C.M., M.S.M., CD. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site : https://www.canadacompany.ca/fr/

Pour prendre connaissance de faits saillants concernant La Compagnie Canada, cliquer ici.

Personnes ressources responsables des relations avec les médias

Marie Claire Ouellette

Administratrice déléguée

La Compagnie Canada

marieclaire-ouellette@canadacompany.ca

647-801-5210

Michael Gotzamanis

Directeur principal, Service des communications de l’entreprise

Placements AGF Inc.

michael.gotzamanis@agf.com

416-865-4153