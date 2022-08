PARROT: CESSION DE PARTICIPATION MINORITAIRE

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 août 2022, 8h00 CET

CESSION DE PARTICIPATION MINORITAIRE

Parrot cède sa participation minoritaire dans Planck Aerosystems Inc.

Parrot, leader européen des drones professionnels, annonce avoir conclu un accord avec AeroVironment, un leader mondial des systèmes robotiques intelligents et multi-domaines, concernant la cession de sa participation de 47,2% dans Planck Aerosystems Inc., une société américaine (San Diego, Californie) dans laquelle Parrot avait initialement investi en 2016. Dans le cadre d’une convention globale d’achat d’actif, Planck, qui développe et intègre des solutions de navigation et d'autonomie pour les micro-drones, fusionnera avec le segment commercial des systèmes d'aéronefs sans pilote de taille moyenne (MUAS) d'AeroVironment.

Pour Parrot, la transaction prévoit un paiement d’environ 3,2 M$ dont environ 1,2 M$ en remboursement de créances (prêts convertibles). Planck était consolidée par mise en équivalence, la norme IFRS 5 « Actifs classés comme détenus en vue de la vente » a été appliquée dans les comptes au 30 juin 2022, publiés le 28 juillet 2022.

Prochains rendez-vous financiers

Activité du 3ème trimestre 2022 : jeudi 17 novembre 2022





À PROPOS DE PARROT

Parrot est aujourd’hui le premier groupe Européen de drones professionnels. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot dispose d’une offre complémentaires d’équipements et de logiciels adaptés aux besoins des entreprises, des grands groupes et des organisations gouvernementales. Sur ce marché en pleine expansion, son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de micro-drones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leurs robustesses et leurs facilités d’usages, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de sécurité. Ses logiciels d’analyses et de mesures d’images s’appuient sur une expertise avancée de la photogrammétrie et propose des solutions adaptées aux spécificités des verticaux adressés.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Europe. Il compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@calyptus.net Médias grand public et technologiques

Jean Miflin - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

jean.miflin@parrot.com

Pièce jointe