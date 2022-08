English Finnish

12:30 Lontoo, 14:30 Helsinki, 18.8.2022 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ:LTÄ SUUNNATTU OSAKEANTI

Pörssitiedote

Afarak on päättänyt suunnatusta osakeannista (”Osakeanti”) RCS Trading Corporation Ltd – nimiselle yhtiölle (“RCS”). Osakeanti toteutetaan Afarakin hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Afarakin varsinaisen yhtiökokouksen 1. kesäkuuta 2022 antaman valtuutuksen nojalla.

Osakeanti liittyy Yhtiön hallituksen 18.8.2022 hyväksymään Järjestelyyn koskien tiettyjen lainasaatavien ostoa Afarakin toimesta, joita RCS:llä on Afarakin konserniyhtiö Synergy Africa Limitediltä. Järjestely tehdään Afarak konsernin ulkoisen velkataakan pienentämiseksi. Tämä hyödyttää samalla myös Afarakia konsernin emoyhtiönä. Näin ollen Osakeanti täyttää osakeyhtiölaissa asetetut edellytykset.

Vastineeksi Järjestelystä Afarak antaa Osakeannissa RCS:lle yhteensä 13.132.477 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta noin 0,40 euron (EUR 0,3999031786225790) osakekohtaisella merkintähinnalla. RCS maksaa osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan apporttiomaisuudella.

Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen Afarakin haltuun tulee jäämään 7.041.514 omaa osaketta.

Helsingissä, 18.8.2022

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

