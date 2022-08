Alation accueille Tim Harford OBE en tant qu'intervenant principal lors de la conférence revAlation à Londres

French German

LONDRES, 19 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc ., le leader des solutions de veille des données d'entreprise , a annoncé aujourd'hui que revAlation, sa conférence phare de l'industrie des données destinée aux professionnels de la région EMOA, aura lieu les 4 et 5 octobre au County Hall, à Londres . Cet événement qui se déroulera sur deux jours comprendra des opportunités de réseautage de données, une formation aux données et des présentations de l'économiste, journaliste et diffuseur primé Tim Harford, ainsi que du directeur des données de Very Group, Steve Pimblett.



Tim Harford est l'un des auteurs de livres sur l'économie et les données les plus vendus, et l'écrivain de l'article primé du Financial Times, The Undercover Economist (L'économiste infiltré). M. Harford présentera l'événement et la manière d'utiliser les données et l'économie au quotidien.

Steve Pimblett est le directeur des données chez The Very Group, le principal détaillant en ligne au Royaume-Uni et en Irlande. M. Pimblett est un expert en données, qui travaillait auparavant en tant que directeur associé des données chez MoneySupermarket.com et directeur des données chez WeJo, une start-up britannique de véhicules connectés. Lors de sa présentation, il abordera la quête du changement culturel et l'amélioration de la gouvernance des données chez The Very Group.

La conférence revAlation réunira des professionnels des données en présentiel afin de montrer comment Alation peut aider les entreprises à promouvoir la culture des données . Le premier jour de la conférence comprend un atelier intensif et pratique mené par des experts d'Alation. Les participants apprendront à utiliser des outils et techniques spécifiques, et recevront des conseils pour maîtriser la gouvernance active des données à l'aide du catalogue de données d'Alation .

Le deuxième jour de la conférence, le PDG et cofondateur d'Alation, Satyen Sangani , présentera la vision du marché d'Alation. Raj Gossain , directeur produit, présentera la feuille de route de la société pour l'avenir des données. L'événement accueillera également une série de panels sur la réussite des clients. Des clients issus de diverses entreprises, des détaillants en ligne de premier plan à l'une des plus grandes sociétés énergétiques d'Europe, partageront des témoignages sur la manière dont ils utilisent Alation pour façonner une culture des données et adopter la prise de décision axée sur les données.

« Nous sommes ravis d'accueillir deux présentations exceptionnelles lors de la conférence revAlation et de permettre aux participants de comprendre la façon dont les données affectent chaque aspect de leur vie et de leur entreprise », a déclaré Satyen Sangani, PDG et cofondateur d'Alation. « Cette conférence est le forum idéal pour que l'industrie puisse voir comment Alation a contribué à stimuler la transformation chez The Very Group, Sainsbury’s, FLSmidth et Munich Re. »

Si vous souhaitez davantage d'informations et vous inscrire à la conférence revAlation, à Londres, cliquez ici .

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, y compris la recherche et la découverte de données, la gouvernance et la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché du catalogue de données. Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants dans la gestion des données et des métadonnées. Plus de 400 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, y compris AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises et fait partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire et Snowflake Ventures. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site alation.com .

Contact auprès des médias chez Alation

Ashley Womack

Directrice principale du marketing d'entreprise

ashley.womack@alation.com

650-504-2647