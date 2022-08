La Compagnie Canada remet 114 000 $ à des boursiers, à l’occasion de sa 15e cérémonie annuelle de remise de bourses d’études

OTTAWA, 19 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Depuis 2007, La Compagnie Canada, un organisme de bienfaisance fondé par Blake C. Goldring, président exécutif du conseil d’administration de La Société de Gestion AGF Limitée, accorde des bourses d’études aux enfants de militaires qui ont fait le sacrifice ultime, alors qu’ils étaient au service des Forces armées canadiennes.

La 15e cérémonie annuelle de remise des bourses de La Compagnie Canada a eu lieu hier à Ottawa, en plus d’avoir été diffusée en direct :

https://encoreglobal.zoom.us/rec/play/ZBAnDT1v3uN7AbknEA-M74gVkUZFZxnw9FiyMnMlxSRefvp9QhYXPi_b-DFmhfXkL47xX5CZFTtb8Roo.AZdmnpz_O8PGf_3t

Des invités spéciaux, notamment Ron MacLean, animateur de l’émission Hockey Night in Canada, le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense, de même que d’anciens boursiers, se sont joints à nous pour reconnaître 20 jeunes personnes remarquables – ayant fait preuve d’une résilience considérable devant la tragédie – en leur remettant à chacune une bourse d’études de 5 000 $, afin d’aider à défrayer des études postsecondaires.

Aussi, pour la toute première fois, La Compagnie Canada a remis des bourses d’études de 5 000 $ à deux anciens boursiers et diplômés du niveau postsecondaire, qui ont décidé de poursuivre des études supérieures.

En tenant compte des remises effectuées lors de la cérémonie de cette année, un total de 884 000 $ a été attribué sous forme de bourses d’études de La Compagnie Canada, à 77 étudiants issus de 45 familles de militaires, et ce, depuis 2007.

« À La Compagnie Canada, nous savons qu’il y a plus d’une façon de servir ceux qui ont servi notre pays, a déclaré Blake Goldring, fondateur et président de La Compagnie Canada. Nous sommes fiers d’appuyer les enfants de nos militaires décédés, par l’entremise du programme de bourses d’études de La Compagnie Canada. C’est pour nous un honneur d’apporter notre soutien, même modeste, afin que nos boursiers puissent poursuivre leurs études et continuer d’inspirer la fierté de leurs êtres chers. »

Dans le cadre de l’événement d’hier, Amber Vialette, mère de l’ancienne boursière Jasmine Vialette, s’est adressée à l’auditoire pour témoigner de l’aide que le soutien reçu de La Compagnie Canada a procurée à sa famille.

Les boursiers de cette année sont originaires de diverses régions du Canada, soit :

Halifax, NS

Kingston, NB

Fredericton, NB

New Maryland, NB

Moncton, NB

Montréal, QC

Orleans, ON

Kingston, ON

Toronto, ON

Peterborough, ON

Winnipeg, MB

Saskatoon, SK

Red Deer, AB

Au cours des années, le programme de bourses d’études de La Compagnie Canada, d’abord créé pour honorer les militaires décédés pendant leur mission en Afghanistan, a pris de l’ampleur afin d’inclure les enfants des hommes et des femmes en uniforme qui ont perdu la vie dans les circonstances suivantes :

dans le cadre d’autres missions;

lors d’activités liées à l’entraînement; et

en conséquence de blessures liées à des troubles de stress post-traumatique.

« Nous sommes fiers de constater à quel point le programme de bourses d’études de La Compagnie Canada a évolué et pris de l’ampleur au cours des années, pour mieux soutenir les enfants de nos militaires décédés, a ajouté M. Goldring. Bien entendu, le soutien de La Compagnie Canada à l’égard des militaires et des membres de leurs familles dépasse largement notre programme de bourses d’études. Pour de plus amples renseignements, je vous invite à visiter le site canadacompany.ca/fr. »

Au sujet de La Compagnie Canada

La Compagnie Canada est un organisme de bienfaisance, sans affiliation politique, créé pour établir des liens entre les gens d’affaires, les chefs des collectivités et les membres des Forces armées canadiennes. Notre but consiste à faire en sorte que les hommes et les femmes au service de nos Forces armées canadiennes bénéficient largement du soutien, de l’attention et de la reconnaissance tant mérités. La Compagnie Canada a été fondée en 2006, par l’homme d’affaires canadien Blake Goldring, C.M., M.S.M., CD. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site : https://www.canadacompany.ca/fr/.

