COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DECLARATION

DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

NANTES – 22 août 2022

Maisons du Monde déclare les opérations de rachat d'actions exécutées pendant la semaine du 15 août 2022, en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché (" Règlement UE sur les abus de marché ").

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée générale du 31 mai 2022 dont le descriptif est accessible sur le site Internet de Maisons du Monde.



Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 15-août-2022 FR0013153541 12 270 10,8129 XPAR Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 15-août-2022 FR0013153541 8 254 10,8282 CEUX Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 15-août-2022 FR0013153541 2 369 10,8247 AQEU Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 15-août-2022 FR0013153541 815 10,8249 TQEX Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 16-août-2022 FR0013153541 14 158 11,1274 XPAR Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 16-août-2022 FR0013153541 8 176 11,1098 CEUX Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 16-août-2022 FR0013153541 2 280 11,1196 AQEU Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 16-août-2022 FR0013153541 770 11,1052 TQEX Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 17-août-2022 FR0013153541 19 901 10,9820 XPAR Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 17-août-2022 FR0013153541 8 146 11,0228 CEUX Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 17-août-2022 FR0013153541 2 371 10,9509 AQEU Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 17-août-2022 FR0013153541 952 10,9411 TQEX Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 18-août-2022 FR0013153541 17 801 10,9124 XPAR Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 18-août-2022 FR0013153541 7 643 10,9110 CEUX Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 18-août-2022 FR0013153541 2 095 10,9060 AQEU Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 18-août-2022 FR0013153541 880 10,9001 TQEX Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 19-août-2022 FR0013153541 15 211 10,7691 XPAR Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 19-août-2022 FR0013153541 6 866 10,8031 CEUX Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 19-août-2022 FR0013153541 1 863 10,7902 AQEU Maisons du Monde SA 9695009DV2698O4ZBU71 19-août-2022 FR0013153541 808 10,7913 TQEX

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l'Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite 350 magasins dans 9 pays européens. Fin 2020, il a lancé une marketplace sélective pour compléter son offre et devenir le lieu de destination immanquable de la maison inspirante et accessible. En novembre 2021, Maisons du Monde a dévoilé sa raison d'être : « Inspirer à chacun l’envie de s'ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. »

