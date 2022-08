Delårsrapport for 1. januar - 30. juni 2022 for FirstFarms A/S

English Danish

Høje priser og effektiv produktion sikrer godt halvårsresultat og opjustering

FirstFarms A/S har i første halvår 2022 realiseret højere omsætning, højere EBITDA og EBIT samt et bedre resultat før skat i forhold til i samme periode sidste år. Forventningerne til årets resultat justeres op med 10 mDKK.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 30. juni 2022.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret:

En omsætning på 155 mDKK (2021: 143 mDKK)

Et EBITDA på 66 mDKK (2021: 57 mDKK)

Et EBIT på 45 mDKK (2021: 36 mDKK)

Et resultat før skat på 41 mDKK (2021: 25 mDKK)

FirstFarms opjusterer de tidligere udmeldte 2022-forventninger til et EBITDA på 90-130 mDKK og et EBIT på 45-85 mDKK.

Adm. direktør Anders H. Nørgaard siger:

”Det er et tilfredsstillende resultat, der selvfølgelig bygger på høje priser i et par af vores driftsgrene, men også på det vedvarende fokus vi har på at øge effektivitet og produktivitet. At blive bedre til det, vi laver. Vi tilstræber hver dag at leve op til de store forventninger og krav vi selv og omverdenen har til en bæredygtig udvikling og vækst, i en stor, moderne cirkulær produktion.”

Driftsgrene

Stigende mælkepriser samt øget produktivitet og en deraf væsentligt øget omsætning har stor betydning for resultatet. Produktiviteten er øget med 10 % og prisen på mælk er steget med 30 % på et år. Prisen har nu stabiliseret sig på et højere niveau, der forventes at holde året ud.

Sidste års rekordhøje priser på afgrøder fortsatte ind i 2022, men har de seneste måneder stabiliseret sig. Værdireguleringen på afgrøder er faldet til 10 mDKK mod 18 mDKK i 1. halvår 2021. Det skyldes tørken i Europa generelt, men især i Rumænien har tørken haft en negativ effekt på det samlede høstudbytte. De høje priser på afgrøder kompenserer delvist for det lavere høstudbytte.

Grisepriserne er fortsat lave i forhold til produktionsomkostningerne. Den opadgående tendens vi så på grisepriserne i Q1 har fortaget sig, men produktiviteten og effektiviteten er fortsat på et højt niveau. Samlet set giver grisene et nul-resultat for halvåret. Der er en positiv værdiregulering på grisene på 10 mDKK – dette er 4 mDKK højere sammenlignet med 1. halvår 2021.

”Priserne på grise har vi ikke indflydelse på, men det har vi i forhold til effektivitet og produktivitet, og her er vi dygtige, således, at det er muligt ikke at tabe penge på grisene i udfordrende tider. Vi skal blive bedre endnu. I juli faldt købet af selskabet Try-Béta Kft. i Ungarn endelig på plads, og vi overtog siloanlæg samt dyrket jord. Afgrøderne skal blandt andet bruges i vores store nærliggende griseproduktioner og indgår dermed i vores cirkulære drift. Det betyder endnu større effektivitet, lavere omkostninger og dermed et væsentlig bidrag til en tilfredsstillende indtjening på grisene fremadrettet,” siger Anders H. Nørgaard.

