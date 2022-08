EGIDE : Nomination de Terry TOH à la direction du site de Cambridge (Maryland, USA).

English French

Bollène, le 25 août 2022 – 18 :00 (CET)

Nomination de Terry TOH à la direction du site de Cambridge

Le Groupe Egide (Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373), annonce la nomination de Terry TOH pour prendre la direction de l’usine de Cambridge (Maryland, USA).

Il prend la suite de Kirk WILLIAMSON, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe.

Cette nomination est effective depuis le 1er juin 2022.

Jim COLLINS, président-directeur général du Groupe Egide, commente : " Nous sommes fiers d'annoncer la nomination de Terry TOH au poste de directeur général de l'usine de Cambridge. Terry arrive chez Egide avec une solide expérience de gestion dans un environnement de fabrication et avec une expérience en marketing, ventes, développement commercial et ingénierie. Nous nous félicitons de compter sur une telle compétence pour diriger le site de Cambridge en cette période de croissance et de lancement de nouveaux produits. »

Biographie Terry TOH

https://www.linkedin.com/in/terry-toh-105b23b/

Terry TOH est diplômé d'une licence en génie électrique et électronique de l'université technologique de Nanyang, à Singapour, et titulaire d'une maîtrise en Business Administration du Endicott College de Beverly, dans le Massachusetts.

Il a travaillé dans l'industrie des semi-conducteurs au sein d'entreprises telles qu'Applied Materials et Veeco pendant plus de 20 ans en tant qu'ingénieur process, ingénieur d'applications, responsable de ligne de produits et directeur général.

Lui et sa famille se sont installés dans le Maryland (USA).

A propos d’Egide – www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID

CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier -+33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN’EX TENSO – Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

