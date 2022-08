Aduro exposera et effectuera une présentation lors du Oil Sands Conference and Trade Show

French German

SARNIA, Ontario, 26 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50) (la « Société » ou « Aduro Clean Technologies »), développeur de technologies brevetées basées sur l'eau, portant sur le recyclage chimique des plastiques et la transformation des pétroles bruts lourds et renouvelables en ressources de la nouvelle ère et en carburants à plus forte valeur, annonce qu'Abe Dyck, vice-président de la stratégie et du développement commercial, sera un conférencier vedette du Oil Sands Conference & Trade Show (Conférence et Salon professionnel sur les sables bitumineux), qui se tiendra à Fort McMurray, en Alberta les 14 et 15 septembre 2022. La Société exposera également au stand 3323 dans la salle d'exposition C.









Le Oil Sands Conference & Trade Show (OSCTS) est un événement de premier plan spécialement développé pour le secteur des sables bitumineux de l'Alberta. Cet événement comprend une exposition à grande échelle, une conférence d'affaires de deux jours, deux jours de présentations techniques, ainsi que plusieurs fonctions de réseautage à fort impact. Le salon et la conférence se concentrent sur la promotion des dernières technologies, de la maintenance, des arrêts/reprises de production, de l'exploitation minière, de la valorisation, de la santé et de la sécurité et des stratégies environnementales dans le secteur de l'énergie. Il s'agit du plus grand événement spécifique à l'industrie pour les opérateurs de sables bitumineux et leurs sous-traitants à la recherche de solutions et d'innovations visant à réduire les coûts et à maximiser les équipements et les installations existants.

Abe Dyck, vice-président du développement commercial et de la stratégie, rejoindra la série TECHTalks et présentera « Hydrochimiolyse : une méthodologie innovante et hautement efficace pour la valorisation du pétrole lourd et le recyclage valorisant des plastiques » (« Hydrochemolysis: An Innovative And Highly Effective Methodology For Heavy Oil Upgrading And Plastics Upcycling »). Participer à cet événement permet à Aduro de rencontrer directement ses partenaires et les opérateurs du secteur.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées basées sur l'eau, portant sur le recyclage chimique des déchets plastiques, la conversion du pétrole brut lourd et du bitume en pétrole plus léger et à plus forte valeur et la transformation des huiles renouvelables en carburants à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement faibles, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle. Grâce au financement et au soutien de Bioindustrial Innovation Canada, la Société a développé un système de réacteurs pré-pilotes permettant de transformer le pétrole lourd en huile plus légère.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, PDG

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l’avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent les conditions défavorables du marché et d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

La CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

