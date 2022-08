Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

FORTSATT FOKUS PÅ STRATEGIN TROTS EN SKAKIG OMVÄRLD

För Stockwikkoncernen i sin helhet har det andra kvartalet varit fritt från överraskningar. EBITA-resultatet ökade i kvartalet till 8,8 MSEK från 5,3 MSEK för motsvarande period året innan.

Under andra kvartalet har vi förvärvat Anders & Peters Däckservice, Trainparts Sweden och Cordinator Medical Service. Anders & Peters Däckservice har sedan starten år 2002 inriktat sig på att förse såväl lätta som tunga fordon med däck och service kring däck. Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och har en väletablerad position på den lokala marknaden med verkstäder norr om Säffle och i Åmål. Anders & Peters Däckservice har drygt 5 anställda. Trainparts är ett välrenommerat industriföretag med inriktning på underhåll, ombyggnad och nytillverkning av produkter för tågvagnsunderhåll. Trainparts är beläget i Bollnäs, omfattar drygt 8 anställda och verksamheten har bedrivits sedan 1989. Cordinator är ett av Östergötlands ledande företag inom sitt verksamhetsområde företagshälsovård och privat sjukvård. Verksamheten bedrivs i Linköping och Norrköping och har ca 30 anställda samt konsulter.

Stockwik har under kvartalet emitterat ytterligare obligationer om 75 MSEK inom ramen för sitt befintliga obligationsvillkor, med främsta syfte att användas till ytterligare förvärv. Under maj hölls Stockwiks årsstämma under vilken stämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsens respektive valberedningens förslag, vilket bland annat innebär att vi under maj fick glädjen att välkomna Ewa Linsäter och Ulrika Malmberg Livijn till Stockwiks styrelse.

För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 773,3 MSEK i nettoomsättning och 91,4 MSEK i EBITDA för den kvarvarande verksamheten. Nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 346,9 MSEK samt att nettoskuld/EBITDA rullande 12 månader proforma uppgick till 3,8x. För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma EBITA om 66,7 MSEK för den kvarvarande verksamheten.

RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022

Nettoomsättningen uppgick till 345,6 (258,7) MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 34,6 (23,9) MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 22,3 (13,5) MSEK

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 14,3 (6,1) MSEK

Periodens resultat uppgick till -4,6 (-13,5) MSEK

Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -0,75 (-2,56) SEK, efter utspädning till -0,75 (-2,56) SEK

KVARTALET 1 APRIL - 30 JUNI 2022

Nettoomsättningen uppgick till 195,2 (145,2) MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,6 (10,5) MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 8,8 (5,3) MSEK

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,6 (1,4) MSEK

Periodens resultat uppgick till -7,7 (-6,4) MSEK

Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -1,25 (-1,17) SEK, efter utspädning till -1,25 (-1,17)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 08:00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilagor