Meddelelse nr. 15/2022: Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2022

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2022.

Resumé:

Strategic Investments opnåede i 1 halvår 2022 og 2. kvartal 2022 isoleret et afkast væsentligt over afkastet på aktiemarkedet generelt. Investeringsmiljøet var gennem­gående negativt og aktiemarkederne faldt på tværs af geografier i størrelses­ordenen 20%. Danske aktier (OMXC25) faldt i 1. halvår 2022 med 18,5%.

Resultatet for 1. halvår 2022 blev på DKK -13,4m før og efter skat, svarende til et afkast på -4,1%. Indre værdi af selskabets aktier faldt med DKK 0,06 pr. aktie, hvoraf DKK 0,02 kan henføres til udbetalt udbytte i april 2022.

Strategic Investments’ resultat for 2. kvartal 2022 blev på DKK -20,3m før og efter skat. Indre værdi af selskabets aktier faldt med DKK 0,04 pr. aktie, hvoraf DKK 0,02 som tidligere nævnt kan henføres til udbetalt udbytte i april 2022.

Selskabets egenkapital var d. 30. juni 2022 DKK 342,2m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 1,01 pr. aktie.

I overensstemmelse med selskabets normale praksis offentliggjorde Strategic Investments d. 3. august 2022 indre værdi af selskabets aktier pr. 31. juli 2020. Indre værdi steg i juli 2021 med DKK 0,05 pr. aktie til DKK 1,10 pr. aktie svarende til et afkast på 4,7%.

Strategic Investments forventer for 2022 uændret et resultat, der lever op til selskabets langsigtede målsætning om over tid at skabe et årligt afkast på 10-15%.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil