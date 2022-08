Muudatus Admirals Group AS juhatuses

English Estonian

Admirals Group AS annab teada, et tulenevalt juhatuse liikme Jens Chrzanowski poolt esitatud tagasiastumise avaldusest, ei jätka Jens Chrzanowski Admirals Group AS-i juhatuses alates 01.09.2022, st tema juhatuse liikme volitused lõpevad 31.08.2022. Admirals Group AS-i juhatusse kuulub alates 01.09.2022 neli liiget: Sergei Bogatenkov, Andrey Koks, Roman Krutyanskiy ja Andreas Ioannou.

Admirals Group AS tegevjuht Sergei Bogatenkov ütles, et Jens Chrzanowskil on oluline roll ettevõtte edus ja tänases globaalses positsioonis.

„Mul on väga kahju näha Jens Chrzanowskit lahkumas, aga mõistan täielikult tema soovi pärast pikki koos töötatud aastaid edasi liikuda. Saksamaa on meie edukaim turg, kus oleme aastaid tuntud kui sektori kvaliteediliider ning Jensil on selles äärmiselt suur roll. Ta on suurepärane meeskonnamängija, kellega koos oleme kindlustanud enda eduka kohalolu finantsmaailmas ja üles ehitanud tugeva finantstehnoloogia brändi. Ma soovin talle südamest head uute väljakutsete vastu võtmisel.“

