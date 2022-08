English Danish

31. August

Coloplast afholder mød ledelsen arrangement i Humlebæk i dag kl. 11.30, hvor virksomhedens ledelse vil give en statusopdatering på Strive25-strategien.

Arrangementet starter med et plenummøde, hvor Coloplast vil give en kort opdatering på regnskabet for 3. kvartal 2021/22, efterfulgt af en opdatering på Strive25-strategien med primært fokus på innovation og det nylige opkøb af Atos Medical.

Om eftermiddagen vil der være en række breakout-sessioner med direktionen og andre repræsentanter fra Coloplasts ledelse, som vil omhandle det kliniske performance-program, markedsudvikling, den kroniske forretning, Hud- og Sårpleje, Urologi samt Global Operations og finans.

Dagens højdepunkter er:

Strive25-ambitionen om en organisk vækst på 7-9% og en EBIT-margin på mindst 30% for den strategiske periode bekræftes

Solide fremskridt i det kliniske performance-program, herunder den første større lancering af den nye kateterplatform, som forventes i regnskabsåret 2022/23

Den kroniske forretning er stort set kommet sig efter covid-19-pandemien, bortset fra Kina. Coloplast fortsætter med at tage markedsandele på tværs af geografiske markeder

Solide fremskridt i den amerikanske stomiforretning som følge af de vundne kontrakter med de største indkøbsorganisationer og udvidelsen af salgsstyrken

Urologiforretningen følger planen i overensstemmelse med Strive25-ambitionerne; nye produktlanceringer er planlagt mod slutningen af regnskabsåret 2021/22

Hud- og Sårplejeforretningen følger planen i overensstemmelse med Strive25-ambitionerne på trods af påvirkning fra covid-19 på det kinesiske marked

Atos Medical leverer resultater i overensstemmelse med forventningerne og integrationen forløber planmæssigt

Global Operations Plan 5 udfordres af stigende produktionsomkostninger; automatiseringsprogrammet og Costa Rica-fabrikken skrider frem som forventet.

Plenummødet vil blive webcastet med mulighed for at deltage virtuelt. Det er kun muligt at deltage i breakout-sessionerne fysisk, men en optagelse af præsentationerne vil senere på dagen blive gjort tilgængelig.

Alt relevant materiale samt en chat-funktion til plenummødet kan tilgås her: Coloplast Meet the Management (getvisualtv.net).

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte

Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard

Executive Vice President, CFO

Tlf. +45 4911 1111

Aleksandra Dimovska

Director, Investor Relations

Tlf. +45 4911 1800/+45 4911 2458

E-mail: dkadim@coloplast.com

Kristine Husted Munk

Senior Manager, Investor Relations

Tlf. +45 4911 1800/+45 4911 3266

E-mail: dkkhu@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager

Tlf. +45 4911 2623

E-mail: dkpete@coloplast.com





Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

3050 Humlebæk

Danmark

CVR-nr. 69749917

Hjemmeside

www.coloplast.com

Denne selskabsmeddelelse fås på dansk og engelsk. I tilfælde af forskelle mellem den danske version og den engelske version, skal den danske version være gældende.

Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med yderst personlige og private lidelser. Ved at arbejde tæt sammen med brugerne af vores produkter udvikler vi løsninger, der opfylder deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretningsområder er inden for stomi, kontinens, hud- og sårpleje, urologi samt stemme og respiratorisk pleje. Vi er en global virksomhed med omkring 14.000 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2022-08.

Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Vedhæftet fil