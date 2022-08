Copenhagen Infrastructure Partners erreichen endgültigen Börsenschluss des CI Energy Transition Fund I an der Obergrenze von 3 Mrd. EUR

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

KOPENHAGEN, Dänemark, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) hat den endgültigen Börsenschluss für seinen neuen Fonds CI Energy Transition Fund I (CI ETF I) erreicht. Der Fonds war überzeichnet und wurde an der Obergrenze von 3 Mrd. EUR geschlossen. Damit ist der CI ETF I der weltweit größte Spezialfonds für sauberen Wasserstoff.



CI ETF I erhielt Zusagen von Anlegern aus den nordischen Ländern (~25 % der Zusagen), Europa (~45 %), dem asiatisch-pazifischen Raum (~20 %) und Nordamerika (~10 %), wobei sich die Zusagen ungefähr zu 50/50 auf bestehende Anleger in CIP-Fonds und neue Anleger verteilen. Die Investorenbasis des Fonds umfasst etwa 65 institutionelle Anleger, vor allem Pensionsfonds, Lebensversicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Vermögensverwalter und Family Offices.

„Wir freuen uns sehr, eine prominente Gruppe bestehender und neuer institutioneller Anleger bei CI ETF I begrüßen zu dürfen. Wir sind erfreut, dass die Investoren unser Vertrauen in und unsere Bereitschaft für saubere Energieinfrastrukturprojekte teilen und gemeinsam mit CIP in die nächste Phase der Energiewende investieren. Lösungen wie Power-to-X werden für Länder und Industrien der Schlüssel sein, um den nächsten großen Schritt zu machen, um die Verpflichtungen des Pariser Abkommens zu erfüllen und Energieunabhängigkeit zu erreichen. Als Branchenpionier und einer der Weltmarktführer bei Neuinvestitionen in erneuerbare Infrastrukturen ist CIP in einer einzigartigen Position, um in dieses Segment zu investieren“, sagt Jakob Baruël Poulsen, Managing Partner bei CIP.



CI ETF I wird in die nächste Generation von Infrastrukturen für erneuerbare Energien investieren, einschließlich Power-to-X-Projekten (PtX) im industriellen Maßstab, und ermöglicht es institutionellen Anlegern, an der Dekarbonisierung der sogenannten schwer abzuschaffenden Industrien mitzuwirken und die weitere Integration der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in den Energiemix durch Lastenausgleich zu unterstützen. Der Fonds wird sich in erster Linie auf Neubauprojekte in der OECD konzentrieren und zielt darauf ab, zur Dekarbonisierung von Industrien wie der Landwirtschaft, der Luftfahrt, dem Versand, der chemischen Industrie und der Stahlproduktion durch den Einsatz von grünen Kraftstoffen und Rohstoffen sowie CO₂-freien Düngemitteln beizutragen.



CI ETF I sind ein wesentlicher Bestandteil der unterschiedlichen Fondsstrategien von CIP, die auf die wichtigsten Trends im Bereich der erneuerbaren Energien setzen. Der Fonds wird den gleichen und bewährten Ansatz zur Wertschöpfung und Risikoreduzierung anwenden wie die bestehenden CIP-Fonds, allerdings mit einem Schwerpunkt für den CI ETF auf PtX. CI ETF I wird die branchenspezifischen Fähigkeiten von CIP anwenden, um die Projekte zu optimieren und das Risiko zu verringern, unter anderem durch Projektdesign, Partnerauswahl und Vertragsabschluss. Es wird erwartet, dass die Projekte, sobald sie risikofrei sind, die wichtigsten infrastrukturellen Merkmale aufweisen, einschließlich langfristiger Abnahmeverträge.

Der CI ETF I hat mit ausländischen Dividendenerträgen aus einem Investment und Beteiligungen an mehreren attraktiven PtX-Projekten im industriellen Entwicklungsstadium mit verschiedenen Produktionstechnologien und Abnahmemärkten einen guten Start hingelegt. Die Projekte, die sich u. a. in Westeuropa (Dänemark, Norwegen, Spanien, Portugal), Südamerika (Chile) und Australien befinden, werden voraussichtlich grünen Wasserstoff, grünes Ammoniak und nachhaltigen Flugkraftstoff auf der Grundlage von erneuerbaren Energien und Elektrolysekapazitäten im GW-Maßstab produzieren.

Das derzeitige Portfolio von CI ETF I wird, sobald es in Betrieb ist, schätzungsweise mehr als 7,5 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr reduzieren (das entspricht einer dauerhaften Entfernung von ~1,6 Millionen Autos von den Straßen) und jedes Jahr mehr als 4 Millionen Tonnen grüne Kraftstoffe liefern.

Bei der Vermarktung von CI ETF I fungierten die Anwaltskanzleien Plesner und Clifford Chance als Rechtsberater, KPMG Acor Tax als Steuerberater und Selinus Capital Advisors, Compagnie Financière Jacques Coeur (CFJC) und Allen Partners als Platzierungsagenten.

Über Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) wurde 2012 gegründet und ist heute der weltweit größte spezialisierte Fondsmanager für Neuinvestitionen in erneuerbare Energien und ein weltweit führender Anbieter von Offshore-Windkraftanlagen. Die von CIP verwalteten Fonds konzentrieren sich auf Investitionen in Offshore- und Onshore-Windkraft, Photovoltaik, Biomasse und Energy-from-Waste, Übertragung und Verteilung, Reservekapazität, Speicherung, fortschrittliche Bioenergie und Power-to-X.