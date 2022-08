Copenhagen Infrastructure Partners atteint la clôture finale du fonds CI Energy Transition Fund I à un plafond de 3 milliards d'euros

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

COPENHAGUE, Danemark, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) a clôturé son nouveau fonds, le CI Energy Transition Fund I (CI ETF I). Le fonds a été sursouscrit et clôturé à la capitalisation brute de 3 milliards d'euros. Cela fait du CI ETF I le plus grand fonds dédié à l'hydrogène propre au monde.



Le CI ETF I a obtenu des engagements d'investisseurs dans les pays nordiques (~25 % des engagements), en Europe (~45 %), en Asie-Pacifique (~20 %) et en Amérique du Nord (~10 %) avec une répartition d'environ 50/50 entre les investisseurs existants dans les fonds CIP et les nouveaux investisseurs. La base d'investisseurs du fonds comprend environ 65 investisseurs institutionnels, principalement des fonds de pension, des compagnies d'assurance-vie, des fonds souverains, des gestionnaires d'actifs et des family offices.

« Nous sommes très heureux d'accueillir un groupe important d'investisseurs institutionnels existants et nouveaux dans le CI ETF I et nous sommes ravis que les investisseurs partagent notre confiance et notre appétit pour les projets d'infrastructures énergétiques propres et investissent aux côtés de CIP dans la prochaine phase de la transition énergétique. Des solutions telles que Power-to-x seront essentielles pour que les pays et les industries fassent le prochain grand pas en avant pour atteindre les engagements de l'accord de Paris et parvenir à l'indépendance énergétique. En tant que pionnier du secteur et l'un des leaders mondiaux du marché des investissements dans des infrastructures renouvelables sur site vierge, CIP bénéficie d'une position unique pour investir dans ce segment », a déclaré Jakob Baruël Poulsen, associé directeur de CIP.



CI ETF I investira dans les infrastructures d'énergie renouvelable de nouvelle génération, y compris les projets Power-to-X (PtX) à l'échelle industrielle et permettra aux investisseurs institutionnels de participer à la décarbonisation des industries dites difficiles à réduire et de soutenir l'intégration plus poussée de la production d'énergie renouvelable dans le mix énergétique grâce à l'équilibrage du réseau. Le fonds se concentrera principalement sur des projets sur site vierge au sein de l'OCDE et vise à contribuer à la décarbonisation d'industries telles que l'agriculture, l'aviation, le transport maritime, la fabrication de produits chimiques et la production d'acier grâce à l'utilisation de combustibles verts, de matières premières et d'engrais sans CO2.



CI ETF I fait partie intégrante des stratégies de fonds distinctes de CIP qui s'appuient sur les principales tendances de la transition vers les énergies renouvelables. Le fonds appliquera la même approche éprouvée de création de valeur et de réduction des risques que les fonds existants de CIP, tout en mettant l'accent pour le CI ETF sur PtX. CI ETF I appliquera les compétences industrielles de CIP pour optimiser et réduire les risques de ses projets, notamment par le biais de la conception de projets, de la sélection de partenaires et de la sous-traitance. Une fois les risques éliminés, les projets devraient présenter des caractéristiques d'infrastructure de base, y compris des contrats d'exploitation à long terme.

CI ETF I a pris un bon départ avec l'acquisition d'un investissement et d'une propriété de plusieurs projets de développement à l'échelle industrielle PtX avec une exposition diversifiée aux technologies de production et aux marchés d'exploitation. Les projets en Europe occidentale (Danemark, Espagne, Norvège, Portugal), en Amérique du Sud (Chili) et en Australie devraient produire de l'hydrogène vert, de l'ammoniac vert et du carburant d'aviation durable sur la base de la production d'énergie renouvelable à l'échelle GW et de la capacité d'électrolyse.

On estime que le portefeuille actuel de CI ETF I, une fois opérationnel, réduira plus de 7,5 millions de tonnes de CO2 par an (ou l'équivalent du retrait permanent des routes d'environ 1,6 million de voitures) et fournira plus de 4 millions de tonnes de carburants verts chaque année.

Pour la commercialisation de CI ETF I, les cabinets d'avocats Plesner et Clifford Chance ont agi en tant que conseils juridiques, KPMG Acor Tax en tant que conseiller fiscal, et Selinus Capital Advisors, Compagnie Financière Jacques Coeur (CFJC) et Allen Partners en tant qu'agents de placement.

À propos de Copenhague Infrastructure Partners

Fondée en 2012, Copenhague Infrastructure Partners P/S (CIP) est aujourd'hui le plus grand gestionnaire de fonds dédié au monde dans les investissements dans les énergies renouvelables sur site vierge et un leader mondial de l'éolien offshore. Les fonds gérés par CIP se concentrent sur les investissements dans l'éolien offshore et terrestre, le solaire photovoltaïque, la biomasse et la valorisation énergétique des déchets, la transmission et la distribution, la capacité de réserve, le stockage, la bioénergie avancée et Power-to-X.

CIP gère dix fonds et a levé à ce jour environ 19 milliards d'euros pour des investissements dans l'énergie et les infrastructures associées auprès de plus de 135 investisseurs institutionnels internationaux. La CIP accélèrera son rôle dans la transition énergétique mondiale et visera à gérer 100 milliards d'euros d'investissements dans l'énergie verte en 2030. La CIP compte environ 340 employés et bureaux à Copenhague, Londres, Hambourg, Utrecht, New York, Tokyo, Singapour, Séoul et Melbourne. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.cip.dk