Copenhagen Infrastructure Partners以30亿欧元上限完成了CI Energy Transition Fund I的募集

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丹麦哥本哈根, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) 最终完成新基金CI Energy Transition Fund I (CI ETF I) 的募集。该基金被超额认购，以30亿欧元的上限完成募集。这使得CI ETF I成为全球最大的专用清洁氢气基金。



CI ETF I实现了来自北欧（承诺约25%）、欧洲（约45%）、亚太（约20%）和北美（约10%）的投资者的承诺，CIP基金的现有投资者和新投资者约各占一半。该基金的投资者群体包括大约65名机构投资者，主要是养老基金、人寿保险公司、主权财富基金、资产管理公司和家族理财办公室。

“我们非常高兴地欢迎一批杰出的现有和新机构投资者加入CI ETF I，并高兴地看到投资者与我们一样对清洁能源基础设施项目充满信心和兴趣，并在能源转型的下一阶段与CIP一起投资。电力多元化转换 (Power-to-X) 等解决方案将是各国和各行业在实现《巴黎协定》承诺和实现能源独立方面大踏步前进的关键。“作为行业先锋和绿地可再生基础设施投资的全球市场领导者之一，CIP在这一领域具有独特的投资优势，”CIP执行合伙人Jakob Baruël Poulsen表示。



CI ETF I将投资下一代可再生能源基础设施，包括工业级电力多元化转换 (PtX) 项目，并使机构投资者能够参与所谓难以减排行业的脱碳，并通过电网平衡支持可再生能源发电进一步融入能源组合。该基金将主要关注OECD的绿地项目，旨在通过使用绿色燃料、原料和无二氧化碳肥料，促进农业、航空、海运、化工和钢铁生产等行业的脱碳。



CI ETF I是CIP独特的基金战略的组成部分，利用了主要的可再生能源转型趋势。该基金将采用与CIP现有基金相同的、经验证的价值创造和风险降低方法，但重点关注PtX上的CI ETF。CI ETF I将运用CIP的行业技能，通过项目设计、合作伙伴选择和承包等方式优化和降低项目风险。一旦降低了风险，预计项目将具有核心基础设施特征，包括长期承购合同。

CI ETF I有了一个良好的开端，FID对几个具有吸引力的工业规模开发阶段PtX项目进行了一次投资并拥有所有权，这些项目具有不同的生产技术和承购市场。这些项目位于西欧（丹麦、挪威、西班牙、葡萄牙）、南美（智利）和澳大利亚，预计将基于GW规模的可再生能源生产和电解能力生产绿色氢、绿色氨和可持续航空燃料。

据估计，CI ETF I目前的投资组合一旦投入运营，每年将减少750多万吨二氧化碳（或相当于永久性地从道路上移除约160万辆汽车），并且每年提供400多万吨绿色燃料。

对于CI ETF I的营销，Plesner律师事务所和Clifford Chance律师事务所担任法律顾问，KPMG会计师事务所担任税务顾问，Selinus Capital Advisors、Compagnie Financière Jacques Coeur (CFJC) 和Allen Partners担任承销商。

关于Copenhagen Infrastructure Partners

成立于2012年，Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) 如今是全球最大的绿地可再生能源投资基金管理公司，也是海上风电领域的全球领导者。CIP管理的基金主要投资于海上和陆上风能、太阳能光伏、生物质和废物能源、输电和配电、备用容量、储存、先进生物能源以及电力多元化转换。

CIP管理着10只基金，迄今已从135多家国际机构投资者处募集了约190亿欧元用于能源和相关基础设施投资。CIP将加快其在全球能源转型中的作用，并力争在2030年实现1000亿欧元的绿色能源投资管理。CIP在哥本哈根、伦敦、汉堡、乌得勒支、纽约、东京、新加坡、首尔和墨尔本设有办事处，大约有340名员工。如需获取更多信息，请访问： www.cip.dk



