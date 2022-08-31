Copenhagen Infrastructure Partners 的 CI Energy Transition Fund I 最終以 30 億歐元硬頂上限完成

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丹麥哥本哈根, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) 最終完成其新基金 CI Energy Transition Fund I (CI ETF I)。該基金獲超額認購並以 30 億歐元的硬頂上限完成。這使 CI ETF I 成為全球最大的專用清潔氫基金。



CI ETF I 獲得北歐（約 25% 的承諾投資）、歐洲（約 45%）、亞太區（約 20%）和北美（約 10%）的投資者承諾投資，現有 CIP 基金投資者與新投資者的比例約為 50/50。該基金的投資者基礎包括大約 65 家機構投資者，主要是退休金基金、人壽保險公司、主權財富基金、資產管理公司和家族辦公室。

CIP 管理合夥人 Jakob Baruël Poulsen 表示：「我們非常高興歡迎一批著名的現有和新機構投資者加入 CI ETF I，並很高興投資者分享我們對清潔能源基礎設施項目的信心和興趣，並與 CIP 一起投資下一階段的能源轉型。Power-to-X 等解決方案將是各國和行業在達到《巴黎協定》承諾和能源獨立方面再向前邁進一大步的關鍵。作為行業先驅和綠地可再生基礎設施投資的全球市場領導者之一，CIP 在投資這領域具有獨特的優勢。」



CI ETF I 將投資下一代可再生能源基礎設施，包括工業規模的 Power-to-X（PtX）項目，使機構投資者能夠參與所謂的難減排行業的脫碳，通過電網平衡支援可再生能源發電在能源結構中的進一步整合。該基金將主要關注經合組織的綠地項目，旨在透過使用綠色燃料、原料和無二氧化碳肥料促進農業、航空、航運、化學製造和鋼鐵生產等行業的脫碳。



CI ETF I 構成了 CIP 獨特的基金策略的一個組成部分，這些策略利用主要的可再生能源轉型趨勢。該基金將採用與 CIP 現有基金相同且經過驗證的價值創造和迴避風險方法，但重點是 PtX 上的 CI ETF。CI ETF I 將運用 CIP 的行業技能，透過項目設計、合作夥伴選擇和承包等方式優化和迴避項目風險。一旦迴避風險，預計項目將具有核心基礎設施特徵，包括長期承購合約。

CI ETF I 開局良好，FID 對幾個具有吸引力的工業規模開發階段 PtX 項目進行了一項投資，並擁有所有權，這些項目涉及生產技術和承購市場。其中包括位於西歐（丹麥、挪威、西班牙、葡萄牙）、南美（智利）和澳洲的項目，預計將基於吉瓦規模的可再生能源生產和電解能力生產綠色氫、綠色氨和可持續航空燃料。

CI ETF I 目前的投資組合一旦投入使用，估計每年可減少超過 750 萬公噸二氧化碳（或相當於永久從道路上清除約 160 萬輛汽車），並每年提供超過 400 萬公噸的綠色燃料。

對於 CI ETF I 的市場推廣，Plesner 和 Clifford Chance 律師事務所擔任法律顧問，KPMG Acor Tax 擔任稅務顧問，Selinus Capital Advisors、Compagnie Financière Jacques Coeur (CFJC) 和 Allen Partners 擔任配售代理。

關於 Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) 於 2012 年成立，如今是全球最大的綠地可再生能源投資專用基金管理人，也是海上風電領域的全球領導者。CIP 管理的基金主要投資於海上和陸上風能、太陽能光伏、生物質能和廢棄物發電、輸配電、儲備容量、儲存、先進的生物能源和 Power-to-X。

CIP 管理 10 隻基金，迄今已向超過 135 家國際機構投資者籌集約 190 億歐元，用於能源和相關基礎設施的投資。CIP 將加快其在全球能源轉型中的作用，目標是在 2030 年管理 1,000 億歐元的綠色能源投資。CIP 在哥本哈根、倫敦、漢堡、烏得勒支、紐約、東京、新加坡、首爾和墨爾本設有辦事處及僱有大約 340 名員工。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.cip.dk



