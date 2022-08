Sinch och Blueshift utökar kundengagemang i konversationskanaler

English Swedish





Integrering gör att marknadsförare kan trigga tvåvägssamtal vid lämpliga tillfällen för respektive kund

ATLANTA och SAN FRANCISCO, 31 augusti 2022 – Sinch, en global ledare inom molnkommunikation och mobilt kundengagemang, har samarbetat med Blueshift för att erbjuda meningsfull tvåvägskonversation i en mängd kanaler i Blueshifts App-hub och Journey Builder.

Sinchs Conversation API är en enda, unik API genom vilken företag kan kommunicera med människor via flertalet mobila kanaler, som t.ex. Instagram, Facebook Messenger, SMS, MMS, RCS och WhatsApp. Den används av flera av världens största teknikföretag.

Lösningen från Blueshift och Sinch är väl positionerad för att möta nuvarande och framväxande trender när det gäller konvergerande marknadsföringsbehov, som kräver dynamiskt och hyperpersonaliserat interagerande, oavsett vilken kanal deras konsumenter föredrar och oavsett var de bedriver sin verksamhet.

Genom att använda Sinchs Conversation API kan Blueshift ge varumärken möjlighet att främja engagemang och handel med hjälpsamma små knuffar som t.ex. aviseringar om ”åter i lager”, prisfallsvarningar, produktrekommendationer med mera på konversationskanaler. Marknadsförare kan enkelt arrangera en enhetlig upplevelse tvärs över konversationskanaler och traditionella marknadsföringskanaler som mejl, köpt media och mobil avisering.

Blueshifts Smart Hub hjälper varumärken att enhetliggöra kunddata från flera källor, fastställa nästa bästa åtgärd med hjälp av prediktiv intelligens och leverera personaliserat engagemang via flera kanaler.

Blueshifts kund CarParts.com använder för närvarande SMS i sina kampanjer och ser fram emot att utöka sin approach med tvåvägskonversationer. ”Att utvecklas från envägsmeddelanden till tvåvägskonversationer är framtiden för marknadsföring”, säger Houman Akhavan, CMO på CarParts.com. ”Vi gillar verkligen potentialen i Blueshifts och Sinchs nya lösning för att främja meningsfullt kundinteragerade i realtid tvärs över olika kontaktpunkter.”

”En djup förståelse för kunden är avgörande för att åstadkomma intelligenta samtal,” framhöll Vikram Khandpur, Sinch SVP, Partnerships and Integrations. ”Det är därför vi glädjer oss över samarbetet med Blueshift. Deras lösning gör det enkelt för marknadsförare att trigga samtal i rätt ögonblick för kunden och rekommendera de bästa produkterna och innehållet till respektive kund. Vi är stolta över att vara deras partner för att leverera sömlösa omni-kanalengagemang med konsumenter globalt, via våra Conversational Messaging-lösningar som kan inbegripa Conversational Commerce, Conversational Marketing och Conversational Advertising.”

”Intelligenta tvåvägssamtal med kunder i rätt omfattning har alltid varit varje marknadsförares dröm”, säger Vijay Chittoor, Blueshifts vd och medgrundare. ”Vi är mycket glada över partnerskapet med Sinch som ger varumärken möjlighet till personaliserade konversationer med sina kunder och utnyttja den fulla kraften hos data och kännedom om sina kunder.”

Om Sinch

Sinchs ledande molnkommunikationsplattform låter företag nå alla på planeten, på några sekunder eller mindre, genom mobila meddelanden, mejl, röst och video. Över 150 000 verksamheter, däribland många av världens största företag och mobiloperatörer, använder Sinchs avancerade teknikplattform för att samarbeta med sina kunder. Sinch har varit lönsamt och snabbväxande sedan starten 2008. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har lokal närvaro i mer än 60 länder. Aktier handlas på NASDAQ Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com .

Om Blueshift

San Francisco-baserade Blueshift hjälper varumärken att leverera relevanta, uppkopplade upplevelser i varje kundinteragerande. Blueshifts cross-channel marknadsplattform använder patenterad AI-teknik för att enhetliggöra, informera och aktivera hela kunddatapotentialen tvärs över alla kanaler och tillämpningar. Med hjälp av enhetliga data, kanalöverskridande orkestrering, intelligent beslutsfattande och oöverträffad skala ger Blueshift varumärken alla de verktyg de behöver för att sömlöst leverera 1:1-upplevelser i realtid under hela kundresan. Blueshift har uppmärksammats i 2021 års Deloitte Technology Fast 500™-lista som ett av de snabbast växande teknikföretagen i Nordamerika. Mer information finns på blueshift.com.

