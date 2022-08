Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2022

Selskabsmeddelelse nr. 19 – 31. august 2022

Bestyrelsen for Blue Vision A/S har den 31. august 2022 behandlet og godkendt den reviderede delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2022. Sammenligningstallene for 1. januar – 30. juni 2021 er hverken revideret eller reviewet.

Blue Vision A/S’ aktivitet i perioden har bestået i at forvalte Portinho tilgodehavendet med en hovedstol på 73,2 mio.kr. inkl. tilskrevne renter samt at klargøre gennemførelsen af erhvervelsen af Reponex Pharmaceuticals A/S. Se yderligere omtale nedenfor.

Resume

Resultatet efter skat udgør 1.792 t.kr. for perioden 1. januar – 30. juni 2022 (1. januar – 30. juni 2021: -667 t.kr.). Selskabets egenkapital pr. 30. juni 2022 udgør 44.358 t.kr. (30. juni 2021: 33.614 t.kr.).

Resultatet er påvirket af positiv regulering med 3.025 t.kr. vedr. det tilgodehavende som Blue Vision A/S har hos Portinho S.A. Der er i perioden afholdt driftsomkostninger for 1.932 t.kr. (1. januar – 30. juni 2021: 813 t.kr.). Stigningen i omkostninger skyldes især omkostninger forbundet med det af Selskabet fremsatte købstilbud af 5. april 2022 på erhvervelse af selskabskapitalen i Reponex Pharmaceuticals A/S.

Hovedpunkter (1. halvår 2022)

Transaktionen med Reponex Pharmaceuticals A/S

Bestyrelsen for Blue Vision A/S kan meddele, at due diligence i forbindelse med akkvisition af selskabskapitalen i Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex) CVR-nr. 30082346 er afsluttet.

Blue Vision A/S’ betingelser overfor Reponex jf. det fremsatte købstilbud er opfyldt.

Reponex har ligeledes afsluttet deres due diligence af Blue Vision A/S. Bestyrelsen i Reponex har haft særlig fokus på det tilgodehavende stort 9,55 mio.EUR, som Blue Vision A/S har i Portinho S.A., der udgør langt den overvejende del af aktiverne i Blue Vision A/S. Tilgodehavendet er indregnet med 67,3 mio. kr. pr. 30. juni 2022 inkl. tilskrevne renter (30. juni 2021: 57,9 mio.kr.).

Bestyrelsen i Reponex har helt overvejende haft de reviderede og offentliggjorte årsrapporter 2017-2021 samt revideret halvårsrapport pr. 30.06.2022 og de heri afgivne erklæringer (”Årsrapporterne”) som grundlag for verifikationen af fordringen. Årsrapporterne er således tillagt afgørende vægt.

Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A.

Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A er indregnet med en værdi på 67,3 mio. kr. pr. 30. juni 2022 (30. juni 2021: 57,9 mio.kr.) baseret på, at tilgodehavendet udgør 9,55 mio.EUR med tillæg af renter, og med aftalt forfald senest 1. juli 2023. I lighed med tidligere år er tilgodehavendet værdiansat til nutidsværdi baseret på en risikovurderet diskonteringsfaktor, hvorved tilgodehavendet er nedskrevet med ca. 8% i forhold til hovedstolen inkl. tilskrevne renter.

Blue Vision A/S har ført forhandlinger med ledelsen i Portinho S.A., repræsenteret ved formand for bestyrelsen i Portinho S.A. Henning Borg, om eventuel afgivelse af en dekort i niveauet 10% af tilgodehavendet mod en tidligere indfrielse ved betaling pr. 30. september 2022 mod aftalt forfald pr. 1. juli 2023. Skulle der blive modtaget førtidig betaling senest 30. september 2022, vil effekt af dekort blive indregnet på betalingstidspunktet.

Baseret på dialog med Portinho S.A er det fortsat forventningen, at tilgodehavendet vil blive afviklet i henhold til de indgåede aftaler.

Kapitalforhold

Selskabet har til en række kreditorer herunder Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Nykredit A/S m.fl. afgivet sikkerhed i tilgodehavendet hos Portinho S.A. Sikkerheden er meddelt ledelsen i Portinho S.A. Endvidere er forfaldstidspunkterne for de gældsposter, der har sikkerhed i Portinho tilgodehavendet afstemt og aftalt til at følge selskabets forventede modtagelse af betaling af tilgodehavendet.

De indgåede aftaler medfører, at en betydende del af selskabets gæld enten først forfalder efter 30. juni 2023, og dermed 12 måneder efter balancedagen, eller samtidigt med modtagelse af betaling af Portinho tilgodehavendet. Selskabet har opnået tilkendegivelse om finansiering af transaktionsomkostninger fra en af selskabets långivere. Herudover forventer selskabet at øvrige driftsomkostninger kan holdes på absolut minimum frem til at Reponex transaktionen gennemføres.

Resultatmål 2022

Som følge af selskabets særlige forhold udmeldes der ikke resultatmål for 2022.

Begivenheder efter delårsperiodens udløb

Se note 8 i delårsregnskabet.

Kontaktperson – Investor Relations

På Blue Vision A/S' hjemmeside www.blue-vision.dk findes yderligere informationer og samtlige offentliggjorte meddelelser.

Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan desuden rettes til:

Peter Ole Jensen

Telefon: +45 21220681

E-mail: info@bluevision.dk







