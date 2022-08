La Croix-Rouge canadienne amasse des dons en réponse aux inondations qui frappent le Pakistan

English French

OTTAWA, 31 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a lancé le Fonds de secours : Inondations au Pakistan afin d’amasser des fonds pour venir en aide aux personnes touchées par les pluies de la mousson qui s’abattent en quantité record sur le pays.



Les précipitations, presque trois fois supérieures à la moyenne des trente dernières années, provoquent des inondations, des crues éclair et des glissements de terrain qui mettent en danger la vie de millions de personnes. En réponse à cette catastrophe, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’emploie à coordonner des opérations de secours et à acheminer de l’aide à la population le plus rapidement possible.

Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent faire un don au Fonds de secours : Inondations au Pakistan peuvent le faire en ligne, à l’adresse www.croixrouge.ca, ou par téléphone, en composant le 1 800 418-1111.

Les dons au Fonds de secours : Inondations au Pakistan permettront au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’apporter des secours, d’accompagner les gens dans leur rétablissement et de renforcer la résilience des personnes et des communautés éprouvées au Pakistan dans la foulée de cette catastrophe et d’éventuels événements perturbateurs.

