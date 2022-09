AS PRFoods 2021/2022 12.kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

Ettevõtte 2021/2022 majandusaasta lõppes 30.06.2022. Suurim mõju oli Soome äriüksuse müük, mis oli raskes kahjumis ning kannatas nii kehva juhtimise kui pandeemia käes. Parandus avalikustatud andmetes on tehtud 12 kuu vahearuandes, kus Soome üksus ei näidata kui äritegevuse lõpetamist (ingl. keeles "discontinued operations") vaid tütarettevõtte müügina ning sellest tulenevalt on Soome üksuse tulemused kajastatud konsolideeritud tulemustes kuni ettevõtte müügini. Vastav parandus on tehtud ja kooskõlastatud audiitorite soovitusel.

Tingituna olulisele muudatusele äritegevuses, on auditeeritud aastaaruandes kajastatud tehingu mõju täpsemalt ja võrreldavalt 4 kvartali vaates. Samuti oleme läbi viinud muudatused emaettevõtetes Saaremere Kala AS ja PRFoods AS, kasutades allhankijaid ning konsolideeris funktsioone, et tuua investoriteni relevantsemat ning lihtsustatud aruandlust, mis kajastab muutusi tegevuses ning tagaks tulevikus parema raporteerimise.

Ettevõte käive 2021/2022 perioodil oli koos Soome üksusega 47,17 miljonit eurot (58,7 miljonit eurot 2020/2021) ja netokahjum oli 11,1 miljoni eurot (-5,1 miljonit eelmisel aastal). Netokahjum põhjustas valdavalt Soome: -4,9 miljoni euro ulatuses toimus firmaväärtuse vähenemine, ca 3 miljonit oli netokahjum Soome enda üksuses perioodil, mil Heimon Kala Oy kuulus kontserni , -1 miljon eurot Eesti üksusest (mis oli samuti tingitud Soomest, kuna üle 80% müügist oli suunatud sel perioodil Soome), - 800t eurot Överumans Fisk (hooajaline, sisaldab täiendavaid kulusid seoses noorkalade ostuga tagamaks suuremat kasvatusmahtu 2022/2023), üle 1 miljoni euro olid intressikulud.

PRFoods AS bilansimaht oli 38,2 miljonit eurot (55,6 miljonit eurot eelmisel aastal), omakapital on 8,9 miljonit eurot (15,8 miljonit eelmisel aastal). Kohustused vähenesid 10 miljoni euro võrra ja olid 29,3 miljonit eurot.

PRFoods AS järgmised sammud on laenuportfelli vähendamine kas läbi varade müügi või restruktureerimise, valmistamaks ettevõtete ette uute kasvatusmahtude rajamiseks.





Konsolideeritud auditeerimata vahearuanne on teate lisas.

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

Manus