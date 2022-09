COMPAGNIE LEBON : transfert effectif de la cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris le 5 septembre 2022 (3ème communiqué)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er septembre 2022 à 9 heures

Transfert effectif de la cotation des titres de la COMPAGNIE LEBON

sur le marché Euronext Growth Paris le 5 septembre 2022

A la suite de l’approbation de sa demande d’admission par le Comité des Admissions d’Euronext, la COMPAGNIE LEBON annonce que le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 5 septembre 2022.

Le transfert a pour objectif de permettre à la COMPAGNIE LEBON d’être cotée sur un marché dans un cadre réglementaire souple et adapté aux ETI, en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d’Euronext Paris.

Le transfert sur Euronext Growth Paris vise notamment l’allègement des coûts y afférents, tout en permettant à la COMPAGNIE LEBON de continuer à bénéficier de l’attrait des marchés financiers, en maintenant une relation de qualité et de transparence avec ses actionnaires.

Le projet de transfert avait été approuvé par le Conseil d’Administration de la COMPAGNIE LEBON et par les actionnaires de la société réunis en Assemblée Générale le 25 mai 2022. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s’effectuera par le biais d’une procédure accélérée d’admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d’actions nouvelles.

La COMPAGNIE LEBON continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant le Groupe, conformément au règlement européen sur les abus de marché (Règlement MAR). En termes d’information financière, la COMPAGNIE LEBON prévoit de continuer à établir ses comptes selon les normes IFRS.

Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne sur le site internet de la société, compagnielebon.fr, dans la rubrique Espace actionnaires.

Calendrier du transfert de marché de cotation :

30 mars 2022 : décision du Conseil d’administration de soumettre à l’Assemblée générale (à titre ordinaire) le transfert

30 mars 2022 à 18h00 : information du public annonçant la décision prise par le Conseil d’administration de proposer à l’Assemblée générale le transfert sous réserve de l’accord d’Euronext Paris (1 er communiqué)

communiqué) 25 mai 2022 : tenue de l’Assemblée générale (statuant à titre ordinaire) se prononçant en faveur du transfert sous condition de l’accord d’Euronext Paris

25 mai 2022 à 18h00 : information du public annonçant la décision de transfert votée par l’Assemblée générale et la décision de mise en œuvre du transfert par le Conseil d’administration, sous réserve de l’accord d’Euronext Paris (2 ème communiqué)

communiqué) 1 er septembre 2022 : autorisation du transfert par Euronext Paris

septembre 2022 : autorisation du transfert par Euronext Paris 1 er septembre 2022 : diffusion d’un avis Euronext annonçant la radiation des actions sur Euronext Paris ; diffusion d’un avis Euronext annonçant l’admission des actions sur Euronext Paris ; diffusion d’un communiqué de presse de COMPAGNIE LEBON (3ème communiqué de presse) et mise en ligne du document d’information

septembre 2022 : diffusion d’un avis Euronext annonçant la radiation des actions sur Euronext Paris ; diffusion d’un avis Euronext annonçant l’admission des actions sur Euronext Paris ; diffusion d’un communiqué de presse de COMPAGNIE LEBON (3ème communiqué de presse) et mise en ligne du document d’information 5 septembre 2022 : radiation des titres de la COMPAGNIE LEBON sur Euronext Paris (avant bourse) et admission des titres de la COMPAGNIE LEBON sur Euronext Growth Paris (à l’ouverture) - première cotation.





Le code ISIN d’identification des titres de la COMPAGNIE LEBON reste inchangé (FR0000121295) et le mnémonique devient ALBON.

Dans le cadre de ce transfert sur Euronext Growth Paris, la COMPAGNIE LEBON sera accompagnée par BANQUE PALATINE en tant que Listing Sponsor.

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d’Équilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR000012129

Prochains rendez-vous de communication financière :

Résultats semestriels 2022 : 21 septembre 2022

Réunion de présentation des comptes semestriels 2022 : 23 septembre 2022

Contact actionnaires :

Compagnie Lebon – Séverine Quoniam – s.quoniam@compagnielebon.fr

Contact médias :

Image Sept – Claire Doligez - cdoligez@image7.fr

Pièce jointe