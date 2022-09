English Swedish French German Italian Dutch

Afbeelding verkrijgbaar bij monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers krijgt industrie-erkenning als ‘Top Food Chain Technology’ dienstverlener

State-of-the art robuuste computers gecombineerd met op maat gemaakte diensten ontworpen voor de specifieke behoeften van de voedselindustrie heeft JLT een bestreden plek op de Food Chain Digest lijst opgeleverd.

Växjö, Zweden, 1 september 2022 * * * JLT Mobile Computers, een toonaangevende ontwikkelaar van betrouwbare computeroplossingen voor veeleisende omgevingen, is erkend als een “Top Food Chain Technology” dienstverlener voor 2022 door Food Chain Digest, het officiële tijdschrift van Food Shippers of America (FSA). Het ‘Top Food Chain Technology Award’ programma is ontworpen om te dienen als een middel voor voedseltransporteurs die op zoek zijn naar nieuwe opportuniteiten om technologieën te benutten in hun strategie en uitvoering van hun toeleveringsketen, het is speciaal omdat nominaties door de industrie worden gevalideerd. Alleen bedrijven met een sterke reputatie en bewezen vakkennis trekken voldoende stemmen aan van toeleveringsketen-, transport- en logistieke professionals in de voedingsindustrie om een felbegeerde plek op de lijst te bemachtigen.

“Technologie is de ruggengraat van de voedseltoeleveringsketen geworden, waarin betrouwbare bedrijfstijd, efficiëntie, productiviteit en transparantie alles zijn,” zegt Brian Everett, groepsuitgever en hoofdredacteur van Food Chain Digest. “Het Top Food Chain Technology programma erkent opvallende technologieën en diensten van toonaangevende bedrijven zoals JLT Mobile Computers die voedseltransporteurs helpen hun bedrijfsdoeleinden te behalen. JLT biedt niet alleen de computer hardware, die voedseltransporteurs nodig hebben om hun operaties elke minuut van de dag draaiende te houden, maar maakt ook gebruik van decennia industrie-specifieke ervaring om als maatwerk partner op te treden.”

“We zijn erg trots dat we de erkenning van de voedingsindustrie hebben gekregen voor de toegevoegde waarde die onze robuuste technologie en diensten leveren aan de voedselketen”, zegt Per Holmberg, CEO van JLT Mobile Computers Group. “JLT heeft een lange geschiedenis van samenwerkingen met toonaangevende bedrijven in de voedings- & drankensector. Onze robuuste apparaten zijn ontworpen en aangepast aan de specifieke functie-eisen van de voedingsindustrie en doen wat ze moeten doen: ze zorgen ervoor dat de activiteiten efficiënt blijven verlopen en verhogen de productiviteit in de hele voedselketen, van veld tot de consument, inclusief productie, verzending en opslag.”

Recente innovaties die JLT een plek hebben op de Food Chain Digest 2022 ‘Top Food Chain Technology’ lijst bezorgden, zijn onder meer de JLT6012A™ computer, een speciale en robuuste nieuwe Android versie van de populaire JLT6012™ reeks van computers. Volledig gebouwd om de hoogste betrouwbaarheid te bieden en gecertificeerd voor Google Mobile Services (GMS) komt de nieuwe JLT6012A™ aan de snelgroeiende vraag naar Android in de voeding- en andere industriële toeleveringsketen tegemoet. De heftruck computer combineert de professionele kwaliteits- en robuuste hardware met de eenvoud, vertrouwdheid en gebruikersgemak die vaak met Android worden ervaren.

JLT’s high-touch bedrijfsmodel – naast hun toonaangevende technologie – is wat de erkenning van de industrie als een Top Food Chain Technology dienstverlener heeft verworven. Het bedrijf besteedt doorgaans veel tijd aan het begrijpen van de specifieke doelen, bedenkingen, uitdagingen en prioriteiten van klanten, voordat ze de beste keuze van apparaat en noodzakelijke systeemaanpassingen adviseren.

Een goed voorbeeld van de op maat gemaakte benadering is een welbekende Amerikaanse Fortune 500 voedselproducent die vandaag duizenden op maat gemaakte JLT-apparaten inzet om hun productie- en uitvoeringsactiviteiten efficiënt en productief te houden. Naast de uiterste betrouwbaarheid van de JLT-apparaten en de ondersteuning tijdens de volledige levensduur vinden zij het speciaal ontwikkelde op maat gemaakte besturingssysteem van onschatbare waarde. JLT leverde een hoogwaardig op maat besturingssysteem dat vergrendeld is zodat het beeldscherm alleen items toont die het personeel nodig heeft om hun specifieke taak uit te voeren. Dit maakte het bedienen van de apparaten efficiënter, wat de klant een hoop tijd en geld heeft uitgespaard, te meer daar zij een zeer grote infrastructuur van robuuste JLT computers hebben ingezet. Belangrijk is ook dat dit speciaal op maat gemaakte besturingssysteem voorkomt dat malware en frauduleuze applicaties hun netwerk binnendringen, wat de bedrijfstijd garandeert en de veiligheid verhoogt.

Bezoek www.jltmobile.com om meer te weten te komen over JLT Mobile Computers en de producten, diensten en oplossingen van het bedrijf. Financiële informatie is te verkrijgen op JLT’s investor page.

Bezoek www.FoodShippers.org en klik op Announcements (Aankondigingen) om alle bedrijven die genoemd worden in de Top Food Chain Technology lijst te bekijken.

Lezersvragen JLT Mobile Computers Group JLT Mobile Computers Per Holmberg, CEO Danny Dierckx, European Tel.: +46 70 361 3934 Channel & Solution Director per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com danny.dierckx@jltmobile.com

www.jltmobile.com Perscontact Gecertificeerd adviseur PRismaPR Eminova Fondkommission AB Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se

Over JLT Mobile Computers

Betrouwbare prestaties, zonder hinder. JLT Mobile Computers is een toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computers en oplossingen voor veeleisende omgevingen. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwikkeling en productie slaagden wij erin de nieuwe standaard te stellen voor robuuste computers. Daarbij wordt een uitmuntende kwaliteit gekoppeld aan deskundige dienstverlening, ondersteuning en oplossingen; deze garanderen een probleemloze bedrijfsvoering voor klanten op het terrein van opslag, transport, fabricage, mijnbouw, havens en landbouw. JLT opereert wereldwijd vanuit kantoren in Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten, ondersteund door een uitgebreid netwerk van lokale partners. Het bedrijf werd opgericht in 1994; aandelen staan sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq First North Growth Market onder het symbool JLT. Eminova Fondkommission AB treedt op als gecertificeerd adviseur. Meer informatie vindt u op www.jltmobile.com.

Bijlage