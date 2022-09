English Swedish French German Italian Dutch

Bild tillgänglig: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers med på topplista över ledande leverantörer av framstående teknologiska lösningar för livsmedelsindustrin

Stryktåliga datorer av högsta kvalitet i kombination med kundanpassade tjänster utformade för livsmedelsindustrins specifika behov säkrar JLT en av de högt eftertraktade platserna på Food Chain Digests lista.

Växjö, Sverige, 1:e september 2022 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, listas som en av 2022 års främsta leverantörer av framstående teknologiska lösningar för livsmedelsindustrin (eng. ”Top Food Chain Technology” provider). Topplistan tas fram av Food Chain Digest, den officiella tidningen för Food Shippers of America (FSA), med syfte att underlätta för aktörer inom livsmedelsindustrin att hitta nya teknologiska lösningar som möter de särskilda krav som gäller inom dessa verksamheter. För att säkerställa att de utsedda företagen och dess lösningar håller en hög kvalitet granskas alla nominerade verksamheter av branschrepresentanter. Detta gör att endast företag med erkänt anseende och tillräckligt många nöjda kunder kvalificerar sig för en eftertraktad plats på listan som röstas fram av professionella representanter från hela transport- och logistikkedjan.

"Teknologi spelar en avgörande roll i dagens livsmedelsförsörjningskedja, med höga krav på tillförlitlig drifttid, effektivitet, produktivitet och transparens", säger Brian Everett, ansvarig utgivare och redaktionschef för Food Chain Digest. "I programmet Top Food Chain Technology uppmärksammas framstående teknologier och tjänster från ledare som JLT Mobile Computers som hjälper aktörer inom livsmedelslogistik att uppnå sina affärsmål. JLT tillhandahåller inte bara den datorutrustning som behövs för att kundernas verksamhet ska fungera smidigt under dygnets alla timmar, utan kan tack vare årtionden av branschspecifik erfarenhet även erbjuda kundanpassade lösningar.”

"Vi är oerhört stolta över att bli uppmärksammade för det värde vår teknologi och tjänsterna vi erbjuder tillför livsmedelskedjan”, säger Per Holmberg, VD, JLT Mobile Computers Group. ”JLT har en lång historia av att arbeta med ledande företag inom livsmedelssektorn där utrustningen dagligen utsätts för tuffa prövningar under väldigt speciella förhållanden. Våra stryktåliga datorer är konstruerade för just den typ av förutsättningar och gör verkligen vad de ska – nämligen att säkerställa stabil och tillförlitlig drift som bidrar till ökad effektivitet och produktivitet genom hela livsmedelskedjan, från tillverkning till frakt och lagring.”

Ett av skälen till att JLT fick en plats på Food Chain Digests lista "Top Food Chain Technology" är den senaste innovationen JLT6012A™-datorn, en Android-version av den populära Windows-baserade datorn JLT6012™. Den nya modellen, designad för att ge högsta möjliga tillförlitlighet och med Google Mobile Services-certifiering (GMS), tillgodoser en snabbt ökande efterfrågan på Android inom både livsmedelslogistik och andra industrier. JLT6012A kombinerar slitstark hårdvara av hög kvalitet med det enkla, intuitiva och användarvänliga gränssnittet som Android kan erbjuda.

Ytterligare en bidragande faktor till att JLT togs med på topplistan över leverantör av teknologiska lösningar för livsmedelsindustrin är deras sätt att arbeta med kunder och förmågan att sätta sig in i deras situation. Innan de ger råd om val av utrustning och eventuella behov av systemanpassningar lägger de stor vikt vid att verkligen förstå kundernas specifika mål, problem, utmaningar och prioriteringar på djupet.

Ett bra exempel där JLT:s kundfokuserade arbetssätt har bidragit till högre produktivitet är den skräddarsydda lösning som de tog fram åt en välkänd amerikansk livsmedelsproducent på Fortune 500-listan. Kunden har idag tusentals specialanpassade JLT-datorer i sin verksamhet och uppskattar den höga tillförlitligheten samt att JLT håller en mycket hög servicenivå under hela produktlivscykeln. Dessutom visade sig imagen som designades åt kunden vara mycket värdefull. Den gör så att datorerna endast visar de utvalda applikationer som operatörerna behöver, vilket sparar både tid och pengar eftersom personalen kan arbeta effektivare. Ytterligare en fördel med den specialframtagna imagen är att den hindrar skadlig programvara och oönskade applikationer från att komma in i kundens nätverk och därmed säkerställer drifttid och ökar säkerheten.

För mer information om JLT Mobile Computers och dess datorprodukter, tjänster och lösningar, besök www.jltmobile.com. Mer finansiell information finns på JLT:s investerarsidor.

För fullständig lista över företag som är namngivna på Top Food Chain Technology-listan, besök www.FoodShippers.org och klicka på "Announcements".

Förfrågningar JLT Mobile Computers Group JLT Mobile Computers USA Per Holmberg, VD Eric Miller, CEO Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +1 480 705 4200 x215 per.holmberg@jltmobile.com eric.miller@jltmobile.com www.jltmobile.com www.jltmobile.com Presskontakt Certified Adviser PRismaPR Eminova Fondkommission AB Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se monika@prismapr.com

www.prismapr.com



www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

Bilaga