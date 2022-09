English Finnish

07:00 Lontoo, 09:00 Helsinki, 2.9.2022 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAKIN MUUNTAMINEN EUROOPPAYHTIÖKSI (SE) ON REKISTERÖITY

Pörssitiedote

Yhtiö ilmoittaa, että Afarakin muuntaminen eurooppayhtiöksi (SE) on tänään rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiö on näin ollen samalla muuttanut nimensä Afarak Group SE:ksi.

Eurooppayhtiöksi muuntaminen ei vaikuta yhtiön kotipaikkaan, pääkonttoriin sijaintiin eikä henkilöstön työsopimuksiin. Myös osakkeenomistajien asema säilyy ennallaan.

Helsingissä, 2.9.2022

Afarak Group SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet