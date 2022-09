English Finnish

Huhtamäki myy toimintansa Venäjällä

Huhtamäki on myynyt Venäjän liiketoimintonsa Espetina Ltd:lle. Espetina on Alexander Govorin ja Iury Kushnerovin omistama holding-yhtiö. Yrityskauppaan kuuluu neljä tuotantoyksikköä Venäjällä, jotka työllistävät 724 henkilöä.

Huhtamäki ilmoitti 14.4.2022 aikomuksestaan luopua Venäjän toiminnoistaan seuraten aiempaa päätöstä lopettaa kaikki investoinnit Venäjälle maan aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

“Katsoimme olosuhteet huomioon ottaen, että Venäjän nykytilanteen kehitys ja pitkän aikavälin näkymät muodostavat esteen kasvustrategiamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme toteuttamiselle maassa. Olemme tyytyväisiä siihen, että saimme Venäjän toimintojemme tarkastelun nyt päätökseen. Osana prosessia teimme huolellisen läpikäynnin löytääksemme parhaan mahdollisen ostajan ja tulevan kumppanin paikalliselle henkilöstöllemme, jonka turvallisuus ja hyvinvointi on meille tärkeää. Uskomme, että Espetina tulee olemaan hyvä ja sitoutunut omistaja yritykselle, myös henkilöstön tulevaisuuden kannalta”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Nettovelaton kauppahinta on 151 miljoonaa euroa. Myynnin seurauksena Huhtamäki odottaa kirjaavansa noin 15 miljoonan euron myyntivoiton kolmannelle vuosineljännekselle. Esitetyt luvut ovat alustavia arvioita, joihin vaikuttavat muun muassa ruplan ja euron valuuttakurssimuutokset. Yrityskaupalla ei odoteta olevan Huhtamäelle merkittävää taloudellista vaikutusta vuonna 2022.

