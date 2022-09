OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

5 September 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 2 September 2022 it had purchased a total of 164,087 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange, BATS Europe and CHIX Europe through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange BATS Europe CHIX Europe Number of ordinary shares purchased 123,537 38,861 1,689 Highest price paid (per ordinary share) £5.44 £5.42 £5.30 Lowest price paid (per ordinary share) £5.285 £5.285 £5.285 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.374 £5.3566 £5.2914

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 439,639,756 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 439,639,756.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:19:41 GBp 301 543.00 XLON xHa9Ghba0yI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:19:41 GBp 117 543.00 XLON xHa9Ghba0yK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:19:36 GBp 698 543.50 XLON xHa9Ghba0wZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:19:36 GBp 956 543.50 XLON xHa9Ghba0xH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:16:37 GBp 469 544.00 XLON xHa9GhbaFWD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:16:37 GBp 229 544.00 XLON xHa9GhbaFWF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:14:39 GBp 587 544.00 XLON xHa9GhbaCOm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:13:35 GBp 342 544.00 XLON xHa9GhbaDGh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:13:35 GBp 112 544.00 XLON xHa9GhbaDGn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:13:35 GBp 400 544.00 XLON xHa9GhbaDGp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:11:32 GBp 698 544.00 XLON xHa9GhbaBHe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:11:32 GBp 243 544.00 XLON xHa9GhbaBHX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:11:32 GBp 313 544.00 XLON xHa9GhbaBHZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:11:32 GBp 544 544.00 XLON xHa9GhbaBMR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:07:45 GBp 237 543.00 XLON xHa9Ghbbt1S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:04:35 GBp 228 543.00 XLON xHa9Ghbboxd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:04:02 GBp 379 543.50 XLON xHa9GhbboUn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 15:03:52 GBp 865 544.00 XLON xHa9GhbbpdN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:59:56 GBp 342 540.00 XLON xHa9Ghbb@iD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:59:56 GBp 345 540.00 BATE xHa9Ghbb@iF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:59:56 GBp 45 540.00 XLON xHa9Ghbb@iH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:59:34 GBp 389 540.00 BATE xHa9Ghbb@oO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:59:34 GBp 72 540.00 XLON xHa9Ghbb@oQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:59:34 GBp 336 540.00 XLON xHa9Ghbb@oS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:57:41 GBp 245 538.50 XLON xHa9Ghbb$2g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:57:41 GBp 409 539.00 XLON xHa9Ghbb$2i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:57:41 GBp 234 539.00 BATE xHa9Ghbb$2k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:57:41 GBp 940 539.50 XLON xHa9Ghbb$2m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:57:41 GBp 335 539.50 BATE xHa9Ghbb$2o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:57:00 GBp 663 539.50 XLON xHa9GhbbyZc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:55:02 GBp 142 539.50 BATE xHa9GhbbzEt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:55:02 GBp 215 539.50 BATE xHa9GhbbzEz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:54:32 GBp 8 539.50 BATE xHa9Ghbbwan OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:54:32 GBp 305 539.50 XLON xHa9Ghbbwap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:54:27 GBp 171 539.50 BATE xHa9GhbbwXe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:54:18 GBp 378 540.00 BATE xHa9Ghbbwe6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:54:18 GBp 183 540.00 BATE xHa9Ghbbwe8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:54:18 GBp 381 540.00 BATE xHa9GhbbweG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:54:18 GBp 698 540.00 XLON xHa9GhbbweI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:54:18 GBp 793 540.00 XLON xHa9GhbbweZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:50:18 GBp 383 540.00 BATE xHa9GhbbvFG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:50:18 GBp 383 540.00 XLON xHa9GhbbvFI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:49:38 GBp 558 540.00 XLON xHa9Ghbbcn$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:49:38 GBp 270 540.00 XLON xHa9Ghbbcnq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:48:08 GBp 16 539.50 BATE xHa9Ghbbd@K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:48:08 GBp 110 539.50 BATE xHa9Ghbbd@M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:48:08 GBp 698 539.50 XLON xHa9Ghbbd@O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:43:21 GBp 600 538.50 XLON xHa9GhbbZnR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:42:40 GBp 21 538.50 BATE xHa9GhbbZSV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:42:33 GBp 60 539.00 BATE xHa9GhbbWcm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:42:33 GBp 55 539.00 BATE xHa9GhbbWco OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:42:33 GBp 186 539.00 BATE xHa9GhbbWct OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:42:33 GBp 728 539.00 XLON xHa9GhbbWcv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:41:22 GBp 278 539.50 BATE xHa9GhbbWPG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:41:22 GBp 940 539.50 XLON xHa9GhbbWPK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:40:40 GBp 45 539.50 BATE xHa9GhbbXww OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:40:40 GBp 177 539.50 BATE xHa9GhbbXwy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:39:53 GBp 425 539.50 XLON xHa9Ghbbkh@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:38:49 GBp 237 540.00 XLON xHa9Ghbblcf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:38:49 GBp 241 540.00 BATE xHa9Ghbblch OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:38:30 GBp 367 540.00 BATE xHa9Ghbbly2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:38:30 GBp 237 540.00 XLON xHa9Ghbbly4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:36:58 GBp 428 540.00 XLON xHa9GhbbiKH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:36:58 GBp 247 540.00 BATE xHa9GhbbiKJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:36:58 GBp 311 540.00 BATE xHa9GhbbiKL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:36:58 GBp 431 540.50 XLON xHa9GhbbiKN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:36:58 GBp 160 540.50 XLON xHa9GhbbiKP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:35:05 GBp 46 541.00 XLON xHa9Ghbbgzb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:35:05 GBp 275 541.00 XLON xHa9Ghbbgzd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:35:05 GBp 800 541.00 XLON xHa9Ghbbgzf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:35:05 GBp 530 540.50 XLON xHa9Ghbbgzh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:35:05 GBp 1,186 540.50 XLON xHa9Ghbbgzo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:35:05 GBp 707 541.00 XLON xHa9GhbbgzX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:35:05 GBp 336 541.00 XLON xHa9GhbbgzZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:34:37 GBp 19 541.00 XLON xHa9GhbbgS$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:34:37 GBp 93 541.00 XLON xHa9GhbbgSz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:32:46 GBp 102 540.50 XLON xHa9GhbbeKD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:30:54 GBp 320 541.00 XLON xHa9GhbbMME OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:58 GBp 315 541.00 XLON xHa9GhbbLBF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:58 GBp 276 541.00 XLON xHa9GhbbLBH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 206 542.00 XLON xHa9GhbbLM5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 317 542.00 XLON xHa9GhbbLM7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 433 542.00 XLON xHa9GhbbLME OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 211 542.00 XLON xHa9GhbbLMG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 341 541.50 XLON xHa9GhbbLMi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 516 541.50 XLON xHa9GhbbLMk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 1,135 541.50 XLON xHa9GhbbLMm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 541 542.00 XLON xHa9GhbbLMo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 56 542.00 XLON xHa9GhbbLMq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 67 542.00 XLON xHa9GhbbLMs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:27:53 GBp 303 542.00 XLON xHa9GhbbLMu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:23:13 GBp 698 542.00 XLON xHa9GhbbHLV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:47 GBp 157 542.50 XLON xHa9GhbbV47 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:47 GBp 190 542.50 XLON xHa9GhbbV49 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:47 GBp 503 542.50 XLON xHa9GhbbV4u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:47 GBp 320 542.50 XLON xHa9GhbbV4w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:47 GBp 81 542.50 XLON xHa9GhbbV4y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:44 GBp 572 542.50 XLON xHa9GhbbV0M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:44 GBp 105 542.50 XLON xHa9GhbbV0O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:44 GBp 338 542.50 XLON xHa9GhbbV3a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:44 GBp 44 542.50 XLON xHa9GhbbV3c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:44 GBp 125 542.50 XLON xHa9GhbbV3o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:44 GBp 314 542.50 XLON xHa9GhbbV3q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:20:44 GBp 87 542.50 XLON xHa9GhbbV3Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:03:58 GBp 187 540.50 XLON xHa9GhbbEDv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:01:52 GBp 370 539.50 BATE xHa9GhbbCqp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:01:52 GBp 965 539.50 XLON xHa9GhbbCqr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:00:54 GBp 55 539.50 XLON xHa9GhbbDXE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:00:54 GBp 130 539.50 XLON xHa9GhbbDXG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:00:23 GBp 132 539.50 XLON xHa9GhbbDzc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:00:23 GBp 68 539.50 XLON xHa9GhbbDze OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:00:23 GBp 547 539.50 XLON xHa9GhbbDzX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:00:23 GBp 337 539.50 XLON xHa9GhbbDo4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:00:23 GBp 314 539.50 BATE xHa9GhbbDoC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 14:00:23 GBp 51 539.50 XLON xHa9GhbbDoV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:52:37 GBp 729 539.50 XLON xHa9Ghbcs45 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:51:11 GBp 290 540.00 BATE xHa9Ghbct8K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:51:11 GBp 237 540.00 XLON xHa9Ghbct8M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:51:11 GBp 18 540.00 BATE xHa9Ghbct8O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:48:02 GBp 237 539.50 XLON xHa9GhbcodB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:47:22 GBp 295 540.00 XLON xHa9GhbcouQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:47:09 GBp 242 540.50 BATE xHa9Ghbco9a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:47:09 GBp 369 540.50 XLON xHa9Ghbco9c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:47:09 GBp 305 540.50 XLON xHa9Ghbco9e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:43:52 GBp 80 541.00 BATE xHa9GhbcmU@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:43:52 GBp 854 541.00 XLON xHa9GhbcmU0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:43:52 GBp 238 541.00 BATE xHa9GhbcmU2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:43:52 GBp 506 541.00 XLON xHa9GhbcmUr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:42:57 GBp 305 541.00 XLON xHa9GhbcnMQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:39:59 GBp 9 541.00 XLON xHa9GhbcyiS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:39:59 GBp 406 541.00 XLON xHa9GhbcyiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:39:59 GBp 198 541.00 BATE xHa9GhbcylW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:39:57 GBp 237 541.50 BATE xHa9Ghbcyk5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:39:57 GBp 246 541.50 XLON xHa9Ghbcyk7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:39:16 GBp 11 542.00 XLON xHa9GhbcyF@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:39:16 GBp 467 542.00 XLON xHa9GhbcyFw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:39:16 GBp 61 542.00 XLON xHa9GhbcyFy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:35:32 GBp 184 540.00 BATE xHa9GhbcxLg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:35:32 GBp 803 540.00 XLON xHa9GhbcxLi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:35:14 GBp 268 540.50 BATE xHa9GhbcxRe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:35:14 GBp 698 540.50 XLON xHa9GhbcxRg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:35:00 GBp 508 542.00 BATE xHa9GhbculE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:35:00 GBp 711 542.00 BATE xHa9GhbculK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:34:37 GBp 181 541.00 XLON xHa9Ghbcuz3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:34:37 GBp 139 541.00 XLON xHa9Ghbcuz5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:34:37 GBp 18 541.00 XLON xHa9Ghbcuz7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:34:32 GBp 398 541.00 XLON xHa9Ghbcuua OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:34:32 GBp 55 541.00 XLON xHa9GhbcuuY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:32:23 GBp 259 540.00 BATE xHa9GhbcvU@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:32:23 GBp 8 540.00 BATE xHa9GhbcvU0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:32:23 GBp 42 540.50 XLON xHa9GhbcvUB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:32:23 GBp 209 540.50 XLON xHa9GhbcvUD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:32:23 GBp 63 540.50 XLON xHa9GhbcvUF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:32:23 GBp 343 540.50 XLON xHa9GhbcvUH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:32:23 GBp 418 540.50 XLON xHa9GhbcvUJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:30:49 GBp 418 540.50 XLON xHa9Ghbcds1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:30:49 GBp 63 540.50 XLON xHa9Ghbcds3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:30:49 GBp 343 540.50 XLON xHa9Ghbcds5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:30:45 GBp 539 539.50 XLON xHa9Ghbcdo9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:27:28 GBp 273 539.00 XLON xHa9GhbcbHn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:25:30 GBp 236 539.00 XLON xHa9GhbcYH4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:25:30 GBp 33 539.00 XLON xHa9GhbcYH6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:23:32 GBp 178 539.00 XLON xHa9GhbcZKO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:22:33 GBp 182 539.00 XLON xHa9GhbcWqd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:21:34 GBp 202 539.00 XLON xHa9GhbcWKO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:21:34 GBp 67 539.00 XLON xHa9GhbcWKQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:18:07 GBp 1,504 539.00 XLON xHa9GhbckvX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:18:07 GBp 479 539.00 XLON xHa9Ghbck@R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:18:07 GBp 337 539.00 XLON xHa9Ghbck@T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:18:07 GBp 638 539.00 XLON xHa9Ghbck@V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:09:30 GBp 158 538.50 BATE xHa9Ghbcg$M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:09:30 GBp 701 538.50 BATE xHa9Ghbcg$O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:09:30 GBp 1 538.50 XLON xHa9Ghbcg@b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:09:30 GBp 425 538.50 XLON xHa9Ghbcg@d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:09:30 GBp 650 538.50 XLON xHa9Ghbcg@f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:09:30 GBp 198 538.50 BATE xHa9Ghbcg@m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:09:30 GBp 698 538.50 XLON xHa9Ghbcg@o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:09:30 GBp 153 538.50 BATE xHa9Ghbcg@q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:05:16 GBp 77 538.50 XLON xHa9Ghbcez2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:04:17 GBp 520 538.50 XLON xHa9GhbceJd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 13:02:59 GBp 41 538.00 BATE xHa9Ghbcf5N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:52:46 GBp 292 538.00 XLON xHa9GhbcIU9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:52:26 GBp 185 538.00 XLON xHa9GhbcJXV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:52:22 GBp 698 538.00 XLON xHa9GhbcJeb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 285 539.00 XLON xHa9GhbcUa$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 696 539.00 XLON xHa9GhbcUa1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 298 539.00 XLON xHa9GhbcUa3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 371 539.00 XLON xHa9GhbcUa5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 292 538.50 BATE xHa9GhbcUad OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 67 538.00 BATE xHa9GhbcUan OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 298 538.00 XLON xHa9GhbcUap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 400 538.00 XLON xHa9GhbcUar OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 80 538.00 BATE xHa9GhbcUat OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 237 538.00 BATE xHa9GhbcUav OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 978 539.00 XLON xHa9GhbcUax OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 39 539.00 XLON xHa9GhbcUaz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 17 539.00 XLON xHa9GhbcUb1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 288 539.00 XLON xHa9GhbcUb3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 21 538.50 XLON xHa9GhbcUb5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 1,173 538.50 XLON xHa9GhbcUb7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 787 538.50 BATE xHa9GhbcUbG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 692 539.00 XLON xHa9GhbcUbl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 383 539.00 XLON xHa9GhbcUbn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:46:53 GBp 228 539.00 XLON xHa9GhbcUbp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:11:44 GBp 448 537.50 XLON xHa9GhbcCyp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:11:44 GBp 639 538.00 XLON xHa9GhbcCyU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:11:44 GBp 235 538.00 BATE xHa9GhbcC$h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:11:44 GBp 69 538.00 BATE xHa9GhbcC$j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:04:36 GBp 404 538.50 BATE xHa9Ghbc8EA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:04:36 GBp 396 538.50 XLON xHa9Ghbc8EC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:04:29 GBp 167 538.50 BATE xHa9Ghbc8GD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:04:29 GBp 201 538.50 BATE xHa9Ghbc8GF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:04:29 GBp 414 538.50 XLON xHa9Ghbc8GH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:03:22 GBp 237 539.00 XLON xHa9Ghbc9u3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:02:43 GBp 25 539.00 XLON xHa9Ghbc9J0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:02:43 GBp 400 539.00 XLON xHa9Ghbc9J2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:02:43 GBp 400 539.00 XLON xHa9Ghbc9J4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:01:04 GBp 1,274 539.50 XLON xHa9GhbdtWs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:00:18 GBp 83 538.50 XLON xHa9GhbdtD5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 12:00:18 GBp 252 538.50 XLON xHa9GhbdtD7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:51:48 GBp 237 538.00 XLON xHa9Ghbdnzd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:49:32 GBp 41 538.00 BATE xHa9Ghbd@Co OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:49:32 GBp 260 538.00 BATE xHa9Ghbd@Cq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:49:32 GBp 621 538.00 XLON xHa9Ghbd@Cs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:47:45 GBp 268 538.00 BATE xHa9Ghbd$MT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:47:45 GBp 700 538.00 XLON xHa9Ghbd$MV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:40:59 GBp 121 537.00 XLON xHa9Ghbdx4u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:40:59 GBp 116 537.00 XLON xHa9Ghbdx4w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:40:58 GBp 223 537.00 XLON xHa9Ghbdx4U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:40:14 GBp 211 537.00 BATE xHa9GhbdxOB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:40:14 GBp 412 537.00 XLON xHa9GhbdxOD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:40:14 GBp 305 537.50 BATE xHa9GhbdxOF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:40:14 GBp 123 537.50 XLON xHa9GhbdxOH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:40:14 GBp 895 537.50 XLON xHa9GhbdxOJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:38:19 GBp 251 537.50 XLON xHa9Ghbdvdo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:37:20 GBp 270 537.50 XLON xHa9Ghbdv4O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:36:21 GBp 268 537.50 XLON xHa9GhbdcXA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:35:22 GBp 271 537.50 XLON xHa9GhbdcCo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:34:23 GBp 273 537.50 XLON xHa9Ghbdds1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:34:23 GBp 273 537.50 BATE xHa9Ghbddsy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:33:24 GBp 177 537.50 XLON xHa9GhbddJi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:32:07 GBp 315 537.50 BATE xHa9Ghbda7Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:32:07 GBp 239 537.50 XLON xHa9Ghbda7S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:32:07 GBp 164 537.50 XLON xHa9Ghbda7U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:31:44 GBp 524 538.00 XLON xHa9GhbdaGF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:31:44 GBp 184 538.00 BATE xHa9GhbdaGK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:31:44 GBp 344 538.00 BATE xHa9GhbdaGM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:31:44 GBp 474 538.00 XLON xHa9GhbdaGS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:31:44 GBp 265 538.00 XLON xHa9GhbdaGU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:31:44 GBp 292 538.00 BATE xHa9GhbdaJj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:31:44 GBp 687 538.00 XLON xHa9GhbdaJl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:23:22 GBp 237 538.00 XLON xHa9GhbdkVb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:23:22 GBp 683 538.00 XLON xHa9GhbdkVj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:15:01 GBp 249 537.00 BATE xHa9GhbdePG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:15:01 GBp 275 537.00 XLON xHa9GhbdePI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:14:50 GBp 112 537.50 XLON xHa9GhbdfX5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:14:50 GBp 273 537.50 XLON xHa9GhbdfX7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:14:33 GBp 214 538.00 BATE xHa9Ghbdfq1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:14:33 GBp 237 538.00 BATE xHa9Ghbdfq4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:14:33 GBp 259 538.00 XLON xHa9Ghbdfq9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:14:33 GBp 310 538.00 BATE xHa9GhbdfqH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:14:33 GBp 880 538.00 XLON xHa9GhbdfqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:10:56 GBp 308 537.50 BATE xHa9GhbdKW3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:10:56 GBp 329 538.00 XLON xHa9GhbdKW5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:10:10 GBp 301 538.00 XLON xHa9GhbdK9E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:09:24 GBp 277 538.00 XLON xHa9GhbdLmp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:08:38 GBp 328 538.00 XLON xHa9GhbdIdf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:08:13 GBp 685 538.00 XLON xHa9GhbdIph OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:07:52 GBp 969 538.00 XLON xHa9GhbdIKS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:05:54 GBp 138 538.50 XLON xHa9GhbdG9i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:05:54 GBp 77 538.50 XLON xHa9GhbdG9k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:04:53 GBp 210 538.50 XLON xHa9GhbdHuJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:03:27 GBp 449 538.50 XLON xHa9GhbdUC7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:03:27 GBp 317 538.50 XLON xHa9GhbdUC9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:03:27 GBp 850 538.50 XLON xHa9GhbdUCB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:03:27 GBp 550 538.50 XLON xHa9GhbdUCD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:03:27 GBp 305 538.00 XLON xHa9GhbdUCG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:03:26 GBp 698 538.50 XLON xHa9GhbdUEs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:00:30 GBp 830 537.50 BATE xHa9GhbdTX1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:00:30 GBp 520 537.50 XLON xHa9GhbdTXd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:00:30 GBp 81 537.50 XLON xHa9GhbdTXj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:00:30 GBp 114 537.50 XLON xHa9GhbdTXo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:00:30 GBp 645 537.50 XLON xHa9GhbdTXq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:00:30 GBp 266 537.50 XLON xHa9GhbdTci OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:00:30 GBp 520 537.50 XLON xHa9GhbdTcL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:00:30 GBp 800 537.50 XLON xHa9GhbdTcN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 11:00:30 GBp 338 537.50 XLON xHa9GhbdTcP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:34:07 GBp 616 535.00 BATE xHa9Ghbd8im OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:34:07 GBp 785 535.00 XLON xHa9Ghbd8io OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:34:07 GBp 240 535.00 XLON xHa9Ghbd8iq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:33:06 GBp 251 536.00 BATE xHa9Ghbd8Vl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:33:03 GBp 58 536.00 BATE xHa9Ghbd8Q$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:33:03 GBp 611 536.00 XLON xHa9Ghbd8Q5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:33:03 GBp 123 536.00 XLON xHa9Ghbd8Q7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:33:03 GBp 16 536.00 XLON xHa9Ghbd8Q9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:33:03 GBp 353 536.00 XLON xHa9Ghbd8QB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:33:03 GBp 206 536.00 XLON xHa9Ghbd8Qm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:33:03 GBp 123 536.00 BATE xHa9Ghbd8Qx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:33:03 GBp 400 536.00 BATE xHa9Ghbd8Qz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:31:33 GBp 669 535.00 XLON xHa9GhbWsZw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:31:33 GBp 381 535.00 BATE xHa9GhbWsZy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:21:31 GBp 581 535.50 BATE xHa9GhbWmN8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:21:31 GBp 503 535.50 BATE xHa9GhbWmNk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:21:31 GBp 370 535.50 BATE xHa9GhbWmNL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:21:31 GBp 59 535.50 BATE xHa9GhbWmNm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:21:31 GBp 44 535.50 BATE xHa9GhbWmNx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:21:31 GBp 400 535.50 BATE xHa9GhbWmNz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:21:26 GBp 400 535.50 BATE xHa9GhbWmJF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:01 GBp 69 535.50 BATE xHa9GhbW@W6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:01 GBp 501 535.50 BATE xHa9GhbW@XU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 907 536.00 XLON xHa9GhbW@Ya OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 800 536.00 XLON xHa9GhbW@Yc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 315 536.00 XLON xHa9GhbW@Ye OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 850 536.00 XLON xHa9GhbW@Yg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 13 536.00 XLON xHa9GhbW@Yi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 435 535.50 XLON xHa9GhbW@Yt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 172 535.50 XLON xHa9GhbW@Yv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 606 536.00 XLON xHa9GhbW@YW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 320 535.50 BATE xHa9GhbW@Yx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 377 536.00 XLON xHa9GhbW@YY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 400 535.50 BATE xHa9GhbW@ZC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 43 535.00 XLON xHa9GhbW@ZO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 381 535.00 XLON xHa9GhbW@ZQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:20:00 GBp 340 535.00 BATE xHa9GhbW@ZS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:15:26 GBp 377 536.00 XLON xHa9GhbWy33 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:15:26 GBp 90 536.00 XLON xHa9GhbWy3X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:01:13 GBp 339 535.50 BATE xHa9GhbWdPa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:01:13 GBp 640 535.50 XLON xHa9GhbWdPc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:01:13 GBp 103 535.00 BATE xHa9GhbWdUM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:01:13 GBp 236 535.00 BATE xHa9GhbWdUO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 10:01:13 GBp 448 535.00 XLON xHa9GhbWdUT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:53:48 GBp 564 535.50 XLON xHa9GhbWWx@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:53:48 GBp 298 535.50 BATE xHa9GhbWWxy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:50:09 GBp 46 536.00 XLON xHa9GhbWkNK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:50:09 GBp 389 536.00 XLON xHa9GhbWkNM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:50:09 GBp 97 536.00 XLON xHa9GhbWkNO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:48:11 GBp 269 536.00 XLON xHa9GhbWii@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:48:11 GBp 392 536.00 XLON xHa9GhbWii0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:46:21 GBp 100 536.00 XLON xHa9GhbWjhh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:46:21 GBp 461 536.00 XLON xHa9GhbWjhj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:45:36 GBp 127 535.50 XLON xHa9GhbWjMI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:45:36 GBp 98 535.50 XLON xHa9GhbWjMK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:45:15 GBp 317 535.50 XLON xHa9GhbWgba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:45:15 GBp 98 535.50 XLON xHa9GhbWgbY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:43:16 GBp 251 535.50 XLON xHa9GhbWhfm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:39:39 GBp 18 534.50 XLON xHa9GhbWfs@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:37:53 GBp 8 534.50 XLON xHa9GhbWM@3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:37:53 GBp 800 534.50 XLON xHa9GhbWM@5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:37:53 GBp 52 534.50 XLON xHa9GhbWM@7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:37:33 GBp 447 535.50 XLON xHa9GhbWMDP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:34:28 GBp 675 533.00 XLON xHa9GhbWLn@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:34:28 GBp 429 532.50 XLON xHa9GhbWLn6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:34:28 GBp 237 532.50 XLON xHa9GhbWLnx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:34:24 GBp 430 533.00 BATE xHa9GhbWL5T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:34:06 GBp 254 533.00 BATE xHa9GhbWLQX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:34:06 GBp 696 533.00 XLON xHa9GhbWLRM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:34:06 GBp 254 533.00 XLON xHa9GhbWLRV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:33:03 GBp 237 533.00 XLON xHa9GhbWI11 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:33:03 GBp 522 533.00 XLON xHa9GhbWI1x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:33:01 GBp 433 533.00 XLON xHa9GhbWI3W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:33:01 GBp 340 533.00 BATE xHa9GhbWI3Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:32:53 GBp 198 534.00 BATE xHa9GhbWI99 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:32:52 GBp 841 533.50 XLON xHa9GhbWI9F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:32:52 GBp 390 534.00 BATE xHa9GhbWI9L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:32:52 GBp 271 534.00 BATE xHa9GhbWI9N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:32:52 GBp 156 534.00 BATE xHa9GhbWI9P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:32:52 GBp 775 534.00 BATE xHa9GhbWI8I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:32:52 GBp 61 534.00 BATE xHa9GhbWI8K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:32:52 GBp 622 533.50 XLON xHa9GhbWI8R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:12:40 GBp 374 531.00 XLON xHa9GhbW6ma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:12:40 GBp 398 531.00 BATE xHa9GhbW6mW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:12:40 GBp 430 531.00 XLON xHa9GhbW6mY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:12:40 GBp 150 531.00 BATE xHa9GhbW6nU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:10:31 GBp 194 531.50 BATE xHa9GhbW7fG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:07:34 GBp 232 531.50 BATE xHa9GhbW489 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:04:41 GBp 877 531.00 XLON xHa9GhbW2ei OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:04:23 GBp 251 531.50 XLON xHa9GhbW2$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:04:23 GBp 417 531.50 BATE xHa9GhbW2$c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 09:04:23 GBp 305 531.50 XLON xHa9GhbW2$e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:55:49 GBp 237 531.00 XLON xHa9GhbWFi9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:55:49 GBp 380 531.00 XLON xHa9GhbWFiE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:54:04 GBp 112 531.00 BATE xHa9GhbWCW@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:54:04 GBp 249 531.00 BATE xHa9GhbWCW0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:54:04 GBp 467 531.00 XLON xHa9GhbWCW2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:52:27 GBp 369 531.50 XLON xHa9GhbWDbb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:52:00 GBp 114 532.00 XLON xHa9GhbWDtW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:52:00 GBp 123 532.00 XLON xHa9GhbWDtY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:51:38 GBp 237 532.00 BATE xHa9GhbWD@i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:51:00 GBp 336 532.00 BATE xHa9GhbWDN0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:51:00 GBp 468 532.00 XLON xHa9GhbWDNm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:51:00 GBp 271 532.00 XLON xHa9GhbWDNo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:49:03 GBp 215 531.50 BATE xHa9GhbWBbZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:48:53 GBp 195 531.50 BATE xHa9GhbWBZ1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:48:53 GBp 146 531.50 XLON xHa9GhbWBZ7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:48:53 GBp 195 531.50 XLON xHa9GhbWBZ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:48:53 GBp 211 531.50 BATE xHa9GhbWBZL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:48:53 GBp 91 531.50 BATE xHa9GhbWBZN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:48:12 GBp 41 531.50 XLON xHa9GhbWB5@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:48:12 GBp 287 531.50 XLON xHa9GhbWB50 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:47:13 GBp 151 531.50 XLON xHa9GhbW8eO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:47:13 GBp 149 531.50 XLON xHa9GhbW8eT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:46:14 GBp 361 531.50 XLON xHa9GhbW8Gc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:45:44 GBp 256 531.50 XLON xHa9GhbW9jo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:45:44 GBp 237 531.50 BATE xHa9GhbW9jx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:16 GBp 177 531.50 XLON xHa9GhbXscH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 400 531.50 BATE xHa9GhbXsi4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 42 531.50 BATE xHa9GhbXsi6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 50 531.50 XLON xHa9GhbXsib OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 228 531.50 XLON xHa9GhbXsid OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 1,696 531.50 XLON xHa9GhbXsiK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 225 531.50 XLON xHa9GhbXsiM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 695 531.50 XLON xHa9GhbXsis OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 102 531.50 XLON xHa9GhbXsiu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 43 531.50 XLON xHa9GhbXsiw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 118 531.50 XLON xHa9GhbXsiX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 197 531.50 XLON xHa9GhbXsiy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 42 531.50 XLON xHa9GhbXsiZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 481 531.50 BATE xHa9GhbXsj8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 341 531.50 BATE xHa9GhbXsjD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 517 531.50 BATE xHa9GhbXsjN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 11 531.50 BATE xHa9GhbXsjP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 800 531.50 BATE xHa9GhbXsjR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 357 531.50 XLON xHa9GhbXsjT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 475 531.50 XLON xHa9GhbXsjV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 360 531.50 BATE xHa9GhbXsla OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 17 531.50 XLON xHa9GhbXslc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:44:08 GBp 400 531.50 XLON xHa9GhbXsle OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:41:09 GBp 237 531.50 BATE xHa9GhbXqoI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:40:45 GBp 160 531.50 BATE xHa9GhbXq3b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:40:43 GBp 77 531.50 BATE xHa9GhbXq3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:40:43 GBp 400 531.50 XLON xHa9GhbXq2$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:40:43 GBp 237 531.50 BATE xHa9GhbXq2j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:40:43 GBp 237 531.50 BATE xHa9GhbXq2o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:40:43 GBp 237 531.50 BATE xHa9GhbXq2z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:35:50 GBp 49 531.50 XLON xHa9GhbXm0@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:35:50 GBp 228 531.50 XLON xHa9GhbXm00 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:35:50 GBp 14 531.50 XLON xHa9GhbXm09 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:35:50 GBp 228 531.50 XLON xHa9GhbXm0B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:35:50 GBp 98 531.50 XLON xHa9GhbXm0w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:35:50 GBp 41 531.50 XLON xHa9GhbXm0y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:35:04 GBp 219 531.00 XLON xHa9GhbXns$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:35:04 GBp 41 531.00 XLON xHa9GhbXnsx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:35:04 GBp 41 531.00 XLON xHa9GhbXnsz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:34:47 GBp 177 531.00 XLON xHa9GhbXn0q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:34:17 GBp 412 530.50 XLON xHa9GhbX@a3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:31:46 GBp 414 530.50 XLON xHa9GhbXyn9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:31:46 GBp 359 530.50 BATE xHa9GhbXynB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:30:32 GBp 360 530.50 BATE xHa9GhbXzBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:29:21 GBp 885 531.50 XLON xHa9GhbXwUp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:29:21 GBp 131 531.50 XLON xHa9GhbXwUr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:23:43 GBp 205 531.00 XLON xHa9GhbXdSD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:23:43 GBp 213 531.00 XLON xHa9GhbXdSv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:23:43 GBp 750 531.00 XLON xHa9GhbXdSx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:28 GBp 865 528.50 XLON xHa9GhbXWwI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:28 GBp 48 529.00 CHIX xHa9GhbXW5a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:28 GBp 260 529.00 CHIX xHa9GhbXW5c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:28 GBp 345 528.50 BATE xHa9GhbXW5k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:28 GBp 254 528.50 XLON xHa9GhbXW5m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:28 GBp 219 528.50 CHIX xHa9GhbXW5o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:28 GBp 18 528.50 CHIX xHa9GhbXW5q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:28 GBp 78 529.00 CHIX xHa9GhbXW5W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:28 GBp 314 529.00 CHIX xHa9GhbXW5Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:23 GBp 27 529.00 XLON xHa9GhbXW3k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:23 GBp 338 529.00 XLON xHa9GhbXW3m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:23 GBp 54 529.50 BATE xHa9GhbXW3u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:19:23 GBp 247 529.50 BATE xHa9GhbXW3w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:16:01 GBp 258 529.50 BATE xHa9GhbXlGh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:16:01 GBp 365 529.00 XLON xHa9GhbXlGp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:16:01 GBp 366 529.00 BATE xHa9GhbXlGr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:16:01 GBp 311 529.00 CHIX xHa9GhbXlGt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:16:01 GBp 365 529.00 XLON xHa9GhbXlHV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:12:13 GBp 192 529.50 BATE xHa9GhbXgTI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:12:13 GBp 180 529.50 CHIX xHa9GhbXgTK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:12:13 GBp 131 529.50 BATE xHa9GhbXgTM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:12:13 GBp 551 529.50 XLON xHa9GhbXgTO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:11:45 GBp 1,109 530.50 XLON xHa9GhbXh@6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:11:45 GBp 12 530.50 XLON xHa9GhbXh@I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:11:45 GBp 671 530.50 XLON xHa9GhbXh@K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:11:45 GBp 336 530.50 BATE xHa9GhbXh@O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:11:45 GBp 261 530.00 CHIX xHa9GhbXh@T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:11:45 GBp 271 530.50 BATE xHa9GhbXhvj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:11:45 GBp 319 530.50 BATE xHa9GhbXhvp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:11:45 GBp 389 530.00 XLON xHa9GhbXhvX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:10:02 GBp 367 530.50 XLON xHa9GhbXfZA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:10:02 GBp 321 530.50 BATE xHa9GhbXfZC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:10:02 GBp 271 530.50 BATE xHa9GhbXfZr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:09:06 GBp 36 531.00 BATE xHa9GhbXMaV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:09:06 GBp 48 531.00 XLON xHa9GhbXMdb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:09:06 GBp 317 531.00 XLON xHa9GhbXMdd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:09:06 GBp 14 531.00 BATE xHa9GhbXMdX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:09:06 GBp 269 531.00 BATE xHa9GhbXMdZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:05:02 GBp 261 531.00 XLON xHa9GhbXItt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:02:09 GBp 419 529.50 XLON xHa9GhbXHk1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 02-Sep-2022 08:02:08 GBp 850 530.00 XLON xHa9GhbXHeZ

END