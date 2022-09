Kodulahe järgmise etapi detailplaneering on algatatud

English Estonian

Tallinna Linnavalitsus algatas 31.08.2022 Arco Vara tütarfirmale Kodulahe II OÜ kuuluva, aadressil Soodi 6 asuva krundi detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata 1,42 ha suuruse maa-alaga kinnistule ehitusõigus: kuni kolme osaliselt äripindadega korterelamu ehitamiseks ühe maa-aluse ja kuni viie maapealse korrusega.

Arco Vara juht Miko Niinemäe kommentaar: “Kinnistu Paldiski maantee poolne hoone tuleb 5-korruseline, merepoolsed majad jäävad neljakordseteks. Ka seekord jääme kindlaks oma põhimõttele, et kvaliteetne elukeskkond on kinnisvaraarenduse kõige olulisem faktor - uues etapis on kokku umbes 75 korterit, keskmiselt seega vaid 25 korterit ühes hoones.”

Ehitusõiguse hulka kuulub ka olemasoleva sõidutee pikendamine ning uue kergliiklustee välja ehitamine.





