MAISONS DU MONDE

Société anonyme

Au capital de 140 253 434,28 euros

Siège social : Le Portereau - 44120 Vertou

793 906 728 RCS Nantes ISIN FR0013153541

Actions composant le capital social et droits de vote

(Article L.233-8 du code de commerce et articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l’AMF)

MAISONS DU MONDE informe ses actionnaires qu’à la date du 31 août 2022, le nombre total d’actions composant le capital social et le nombre total de droits de vote de la Société étaient les suivants :

31 août 2022 31 juillet 2022 Actions composant le capital social 43 288 097 45 241 894 Actions annulées au cours du mois 0 1 937 757 Droits de vote théoriques 43 288 097 43 288 097 Droits de vote exerçables 41 924 999 42 495 919

Pièce jointe