Résultats semestriels 2022 de Groupama

Chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros, en croissance de +5,5%

Forte progression de l’assurance de biens et responsabilité (+8,6%), portée par les bonnes performances des filiales internationales (+33,2%), notamment en Roumanie

Développement de l’assurance de la personne (+2,4%) tant en France (+2,3%) qu’à l’International (+3,7%)

Résultat opérationnel économique de 284 millions d’euros, en hausse de +7,6%

Résultat opérationnel en progression, dans un contexte complexe avec une forte sinistralité climatique en France, l’accélération de l’inflation et la remontée des taux obligataires

Ratio combiné non-vie de 96,9%

Résultat net de 232 millions d’euros, en ligne avec nos objectifs

Ratio de solvabilité avec mesure transitoire de 301%

Un ratio de solvabilité de 215% sans mesure transitoire sur les provisions techniques

Des fonds propres IFRS de 8,3 milliards d’euros

« Groupama affiche des résultats très satisfaisants au premier semestre 2022, en dépit d’un environnement plus difficile. Cette performance souligne la solidité de notre modèle mutualiste et l’engagement de nos élus et collaborateurs. » a déclaré Jean-Yves Dagès, Président du conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles.

« Ce premier semestre a confirmé la dynamique de croissance de nos activités ainsi que la solidité du groupe avec notamment un ratio de solvabilité à 215%. Nous restons vigilants pour faire face à cet environnement complexe marqué à la fois par une forte sinistralité climatique, l’accélération des pressions inflationnistes et la volatilité des marchés financiers. » a ajouté Thierry Martel, Directeur général de Groupama Assurances Mutuelles.

Paris, le 7 septembre 2022 - Les comptes combinés du Groupe pour le premier semestre 2022 ont été arrêtés par le conseil d’administration de Groupama Assurances Mutuelles, réuni ce 7 septembre 2022 sous la présidence de Jean-Yves Dagès. S’agissant de comptes semestriels, ils ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Activité

Au 30 juin 2022, le chiffre d’affaires combiné de Groupama atteint 10,6 milliards d’euros, en hausse de +5,5% par rapport au 30 juin 2021.

L’activité est en forte progression en assurance de biens et responsabilité (+8,6%), dont le chiffre d’affaires atteint 5,7 milliards d’euros au 30 juin 2022. En assurance de la personne, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros, en hausse de +2,4% par rapport au 30 juin 2021.

Chiffre d’affaires Groupama au 30 juin 2022

en millions d’euros 30/06/2022 Evolution constante (en %) Assurance de biens et responsabilité 5 708 +8,6 % Assurance de la personne 4 788 +2,4% Activités financières 111 -12,8% TOTAL GROUPE 10 607 +5,5%





En France



Le chiffre d’affaires de l’assurance en France au 30 juin 2022 s’établit à 9,1 milliards d’euros, en progression de +3,4% par rapport au 30 juin 2021.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 4,7 milliards d’euros au 30 juin 2022, en croissance de +4,5% par rapport au 30 juin 2021. L’assurance des particuliers et professionnels s’inscrit en hausse de +2,2% à 2,6 milliards d’euros, portée par la croissance de l’assurance habitation (+2,6%) et automobile (+2,1%). L’assurance aux entreprises et collectivités augmente nettement (+5,8%) et atteint 861 millions d’euros. La croissance de la branche agricole (+4,8%) et la forte reprise de l’activité d’assistance (+52,6%) contribuent également à l’augmentation du chiffre d’affaires de l’assurance de biens et responsabilité sur le 1er semestre 2022.

En assurance de la personne, le chiffre d’affaires est en hausse de +2,3% à 4,4 milliards d’euros au 30 juin 2022, porté par la croissance des branches santé et dommages corporels (+4,2%), provenant à la fois du développement de la santé collective (+8,1%), de la santé individuelle (+1,9%) et des acceptations collectives (+20,4%).

Le chiffre d’affaires vie et capitalisation du groupe en France diminue légèrement sur la période (-0,3%). Le développement de l’activité en épargne-retraite individuelle (+2,5%) vient atténuer la baisse de l’activité en retraite collective, qui avait bénéficié de primes exceptionnelles en 2021.

A l’international



Sur le 1er semestre 2022, l’activité atteint 1,4 milliard d’euros, en progression de +23,8% à périmètre et taux de change constants par rapport au 30 juin 2021, bénéficiant du fort développement de l’activité en Roumanie.

En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires s’élève à 1,0 milliard d’euros au 30 juin 2022, en hausse de +33,2% par rapport à la période précédente. Cette forte croissance est portée par la branche automobile de tourisme (+48,4%) qui progresse dans la plupart des pays et particulièrement en Roumanie, qui bénéficie de la défaillance d’un concurrent majeur. Les bonnes performances des métiers agricoles (+25,4%) et de la branche dommages aux entreprises et collectivités (+20,2%) notamment en Hongrie, en Italie et en Roumanie contribuent également à la forte progression de l’assurance de biens et responsabilité.

En assurance de la personne, le chiffre d’affaires de 368 millions d’euros augmente de +3,7%. L’assurance de la personne individuelle est quasiment stable (-0,6%) sous l’effet de la baisse enregistrée en épargne retraite individuelle (-6,3%), principalement en Italie, compensée par les bonnes performances des branches santé (+20,9%) et prévoyance (+6,3%). L’assurance de la personne collective progresse quant à elle de +29,6% à 66 millions d’euros, en lien avec le net développement de la branche santé collective (+41,6%), notamment en Roumanie et de la croissance des branches retraite (+32,9%), principalement en Grèce.

Activités financières



Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 111 millions d’euros, provenant de Groupama Asset Management pour 107 millions d’euros et de Groupama Epargne Salariale pour 4 millions d’euros.

Résultats



Le résultat opérationnel économique du groupe s’élève à 284 millions d’euros au 30 juin 2022, en hausse de +20 millions d’euros par rapport au 30 juin 2021.

Il intègre le résultat opérationnel économique de l’assurance à hauteur de 304 millions d’euros au 30 juin 2022, en progression de +23,6% par rapport au 30 juin 2021. Ce résultat tient compte de l’effet de l’actualisation des provisions mathématiques des rentes non vie avec un taux de rendement des actifs prudemment estimé revu à la hausse dans un contexte de remontée des taux obligataires. Il prend en compte également les effets de l’accélération de l’inflation, avec la constitution d’une provision spécifique complémentaire de surinflation sur les sinistres d’assurance de biens et responsabilité.

En assurance de la personne, le résultat opérationnel s’élève à 231 millions d’euros au 30 juin 2022 contre 168 millions d’euros au 30 juin 2021. Cette évolution est exclusivement imputable à l’activité en France qui affiche une progression de 63 millions d’euros sur la période.

En assurance de biens et responsabilité, le résultat opérationnel économique est quasiment stable à 74 millions d’euros au 30 juin 2022 contre 78 millions d’euros au 30 juin 2021. Le 1er semestre 2022 a été marqué par un niveau exceptionnellement élevé de sinistres climatiques avec des intempéries hivernales et des événements de grêle intenses sur une grande partie de la France au mois de juin, pour un coût total estimé au 30 juin 2022 à 694 millions d’euros. Pour y faire face, Groupama a mobilisé sur le terrain ses experts pour accompagner ses assurés sinistrés.

A l’inverse, les dégagements de provisions sur les exercices antérieurs sont en hausse au 30 juin 2022 du fait de l’impact positif du changement du taux d’actualisation des rentes non vie consécutif à la hausse des taux d’intérêt.

Au 30 juin 2022, le ratio combiné non-vie s’établit à 96,9% contre 98,1% au 30 juin 2021. Les charges d’exploitation sont maîtrisées avec un ratio de 28,1%, quasiment stable par rapport au 30 juin 2021.

Le résultat opérationnel économique des activités financières représente un profit de +22 millions d’euros et l’activité holding du groupe affiche un résultat opérationnel économique de -42 millions d’euros au 30 juin 2022.

Le passage du résultat opérationnel économique au résultat net intègre des éléments non récurrents. La marge financière non récurrente diminue de -88 millions d’euros par rapport au 30 juin 2021, du fait des impacts des marchés financiers moins favorables sur la variation de juste valeur des actifs financiers. Les plus-values réalisées sont quant à elles quasiment stables à 76 millions d’euros au 30 juin 2022.

Au global, le résultat net du groupe s’élève à +232 millions d’euros au 30 juin 2022 contre +297 millions d’euros au 30 juin 2021.

Bilan

Les fonds propres IFRS du groupe s’élèvent à 8,3 milliards d’euros au 30 juin 2022 contre 10,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Cette évolution est liée à la baisse de la réserve de réévaluation (-2 564 millions d’euros) sous l’effet mécanique de la remontée des taux obligataires, qui n’est que partiellement compensée par la contribution positive du résultat net (+232 millions d’euros).

Les placements d’assurance s’élèvent à 82,1 milliards d’euros au 30 juin 2022. Les plus-values latentes du groupe sont fortement affectées par l’environnement de marché, en particulier par les taux d’intérêt qui pèsent sur les marchés obligataires. Elles s’élèvent à 1,3 milliard d’euros au 30 juin 2022, dont +637 millions d’euros sur les actions, +2,4 milliards d’euros sur l’immobilier et - 1,7 milliard d’euros sur les obligations.

Dans le cadre de notre politique de placements durables et de contribution au financement d’une économie décarbonée, le groupe a rejoint cette année la Net Zero Asset Owner Alliance et adhère en tant qu’investisseur aux United Nation Principles for Responsible Investments.

Les dettes subordonnées classées en dettes de financement sont stables par rapport au 31 décembre 2021 et s’élèvent à 2,1 milliards d’euros. Conformément au Green Bond Framework, le groupe a publié le 8 juillet 2022 son premier rapport annuel sur l'utilisation du montant de l'émission subordonnée verte émise en 2021 et les principaux impacts environnementaux des projets sous-jacents.

Au 30 juin 2022, le taux de couverture Solvabilité 2, sans mesure transitoire sur les provisions techniques, est de 215%. La hausse du taux de couverture de +32 points par rapport à fin 2021 provient principalement de l’évolution des conditions de marchés financiers. Le ratio intégrant la mesure transitoire sur provisions techniques, autorisée par l’ACPR, s’élève à 301%.

La solidité financière du Groupe est soulignée par Fitch Ratings qui a réhaussé la notation de Groupama à 'A+' perspective 'Stable' le 10 juin 2022.

Direction de la Communication Groupe

Contact presse : Contact analystes et investisseurs : Safia Bouda - + 33 (0)6 02 04 48 63

safia.bouda@groupama.com







Valérie Buffard – +33 (0)6 70 04 12 38

valerie.buffard@groupama.com







* * *

Sur les comptes arrêtés au 30/06/2022, l’information financière du groupe Groupama se compose :

de ce présent communiqué mis en ligne sur le site groupama.com,

du rapport financier semestriel du Groupe Groupama qui sera transmis à l’AMF et mis en ligne sur le site www.groupama.com le 23 septembre 2022.

A propos du Groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 31 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 15,5 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama)

Annexe : chiffres clés Groupama

/ Chiffre d’affaires

30/06/2021 30/06/2022 2022/2021 en millions d'euros CA réel CA

Pro forma* CA réel Variation **

en % > France 8 811 8 811 9 113 +3,4% Assurance de la personne 4 320 4 320 4 420 +2,3% Assurance de biens et responsabilité 4 491 4 491 4 693 +4,5% > International & Outre-mer 1 163 1 117 1 384 +23,8% Assurance de la personne 366 355 368 +3,7% Assurance de biens et responsabilité 798 763 1 016 +33,2% TOTAL ASSURANCE 9 974 9 928 10 497 +5,7% Activités financières 127 127 111 -12,8% TOTAL 10 101 10 055 10 607 +5,5%

* à données comparables

** Variation à périmètre et change constants

/ Résultat opérationnel économique

en millions d'euros 30/06/2021 30/06/2022 Variation 2022/2021 Assurance France

Assurance International 221

25 273

31 +53

+6 Activités financières 41 22 -19 Holdings -23 -42 -19 Résultat opérationnel économique 264 284 +20

Résultat opérationnel économique : correspond au résultat net retraité des plus et moins-values réalisées, des dotations et reprises de provisions pour dépréciation à caractère durable et des gains et pertes latentes sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur (l'ensemble de ces éléments sont nets de participation aux bénéfices et nets d’IS). Sont également retraités, les opérations exceptionnelles nettes d'IS, les amortissements de valeurs de portefeuilles et les dépréciations d’écarts d’acquisition (nets d’IS) et les charges de financement externe.

/ Résultat net

en millions d'euros 30/06/2021 30/06/2022 Variation 2022/2021 Résultat opérationnel économique 264 284 +20 Plus-values réalisées nettes de dotations aux provisions pour dépréciation à caractère durable 71 63 -8 Gains et pertes sur actifs financiers et dérivés comptabilisés à la juste valeur 30 -50 -80 Charges de financement externe -25 -27 -2 Autres charges et produits -43 -39 +4 Résultat net 297 232 -65

/ Bilan

en millions d'euros 31/12/2021 30/06/2022 Fonds propres IFRS 10 659 8 309 Titres subordonnés 3 231 3 231 - classés en instrument de capitaux propres 1 099 1 099 - classés en « Dettes de financement » 2 132 2 132 Plus-values latentes brutes 9 886 1 321 Total bilan 104 469 96 894

/ Principaux ratios

30/06/2021 30/06/2022 Ratio combiné non vie 98,1% 96,9%





31/12/2021 30/06/2022 Ratio d’endettement * 27,8% 27,0% Ratio de solvabilité 2 (avec mesure transitoire**) 271% 301% Ratio de solvabilité 2 (sans mesure transitoire **) 183% 215%

* ratio calculé selon la méthode retenue par notre agence de notation

** mesure transitoire sur provisions techniques



F/Notation de solidité financière – Fitch Ratings

Notation * Perspective Groupama Assurances Mutuelles et ses filiales A+ Stable

* Insurer Financial Strength" (IFS)

