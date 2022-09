Delårsrapport for første halvår 2022

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 8. september 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2022

Delårsrapport første halvår 2022 for perioden 1. januar 2022 - 30. juni 2022

Resumé:

Brøndby IF kvalificerede sig for sjette gang i træk (ud af seks mulige) til Mesterskabsspillet og endte sæsonen 2021/2022 på en fjerdeplads, som sikrede adgang til europæisk fodbold i den nye sæson i form af Conference League kvalifikationsspillet. Resultat før skat for årets seks første måneder er på 19,8 mio. kr. mod -10 mio. kr. i samme periode 2021. Forventningerne til årets resultat før skat er i niveauet -30 mio. kr. til -10 mio. kr., som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 8/2022, hvor der tidligere var forventet et resultat før skat i niveauet -15 til 15 mio. kr. som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 1/2022. Dette skete som en konsekvens af at Brøndby IF ikke længere deltager i Europa Conference League og europæisk fodbold i indeværende sæson, samt et strategisk ønske om at fastholde og styrke den sportslige sektor fremadrettet.

Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i første halvår 2022 92,1 mio. kr. mod 78,2 mio. kr. i første halvår 2021. Forbedringen kan primært henføres til normaliseret kampafvikling uden restriktioner relateret til COVID-19 i 2022. Trods forbedringen i nettoomsætningen i første halvår 2022 har selskabet oplevet en nedgang i TV-indtægter og merchandise omsætning sammenlignet med første halvår 2021 som følge af den sportslige performance ved Danmarksmesterskabet i sæsonen 2020/2021.

Per 30. juni 2022 er indtægtsført 2,4 mio. kr. under Andre driftsindtægter (2021: 18,8 mio. kr.). Andre driftsindtægter hidrører kompensationsordninger fra staten og donationer, hvor nedgangen kan henføres til kampafvikling uden restriktioner og hermed udfasning af kompensationsordningerne fra Staten.

De samlede indtægter udgør for første halvår 2022 94,5 mio. kr. og er således faldet med 2,5 mio. kr. sammenholdt med første halvår 2021.

Omkostningerne inkl. af- og nedskrivninger udgjorde i første halvår 2022 -110,9 mio. kr. mod -94,9 mio. kr. i samme periode 2021. Stigningen er primært afledt af et øget aktivitetsniveau grundet normaliseret kampafvikling.

Resultat af transferaktiviteter udgør 36,3 mio. kr. i første halvår 2022 mod -12,0 mio. kr. i første halvår 2021. Resultatet for transferaktivitet i første halvår 2022 er positivt påvirket af spillersalg relateret til Mikael Uhre og Morten Frendrup sammenlignet med første halvår 2021.

Resultat før skat for første halvår 2022 udgør et overskud på 19,8 mio. kr. (første halvår 2021: Underskud -10,0 mio. kr.). Resultatet for første halvår 2022 er primært positivt påvirket som følge af transferaktiviteten sammenholdt med første halvår 2021.

Brøndby IF har per 30. juni 2022 en likvidbeholdning på 76,8 mio. kr. (første halvår 2021: 26,9 mio. kr.) samt en uudnyttet kreditfacilitet på 10,0 mio. kr.

Brøndby IF har ingen nettorentebærende gæld per 30. juni 2022.

Indregnet i forventningerne til årets resultat før skat for 2022 gælder følgende væsentlig forudsætning:

– At Brøndby IF ved udgangen af 2022 er nummer tre i 3F Superligaen.

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Ole Palmå

Administrerende direktør

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 43630810.



