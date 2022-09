Incap Oyj: Incap ja Ampler Bikes allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

English Finnish

Incap Oyj Lehdistötiedote 12.9.2022 kello 9.30

Incap ja Ampler Bikes allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

Incap on allekirjoittanut johtavan virolaisen sähköpolkupyörävalmistajan Ampler Bikesin kanssa yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan Amplerin kehittämän ohjainlaitteen tuotannosta.

Incap Electronics Estonian toimitusjohtaja Greg Grace kertoo, että Incap pitää yhteistyötä Ampler Bikesin kanssa arvossa useasta syystä. ”Asiakkaana Ampler on erittäin nopeasti kasvava yritys, joka kehittää ja tuottaa uusinta teknologiaa. Siksi on suuri kunnia toimia Amplerin kumppanina. Sen lisäksi vihreä teknologia ja kevyet liikkumisratkaisut ovat sellaisia alueita, joihin Incap haluaa keskittyä yhä enemmän”, hän toteaa.

Grace korostaa, että Ampler on yritys, jossa virolaiset insinöörit ovat kehittäneet korkean teknologian lopputuotteen, jota yritys myy ja valmistaa Virossa. Amplerin sähköpolkupyörien tavoin myös niiden ohjain on kehitetty Virossa, ja sen kokoonpano tapahtuu Incapin Kuressaaren tehtaalla. ”Tämä tarkoittaa, että luotu arvo pysyy Virossa. Sen vuoksi Incap tarjoaa erittäin tyytyväisin mielin tehtaansa kapasiteettia Amplerin nopean kasvun tueksi”, hän sanoo.

Incap Electronics Estonian liiketoiminnan kehityspäällikkö Tiit Priske lisää, että Ampler on erittäin hyvin johdettu yritys, ja antaa tunnustusta Hannes Laarin johtamalle tuotekehitystiimille ja Markus Järven johtamalle elektroniikan kehitystiimille. ”Sekä kaupalliset että tekniset päätökset tehdään Amplerilla hyvin nopeasti, joten nykyisellä maailmanlaajuisella kriisillä on hyvin vähän vaikutusta yhteistyöhön”, sanoo Priske ja lisää, että molemmat yritykset haluavat tällä yhteistyöllä näyttää esimerkkiä ja kannustaa muitakin yhdistämään voimansa ulkomaisten markkinoiden valloittamiseksi.

Ampler Bikes on vuonna 2016 perustettu virolainen yritys, joka kehittää ja valmistaa sähköpolkupyöriä. Nykyään yrityksellä on kansainvälinen lähes 150 henkilön tiimi ja myyntitoimistot Berliinissä, Kölnissä, Tallinnassa, Amsterdamissa ja Zürichissä. Amplerin valmistamat kevyet sähköpolkupyörät ovat voittaneet useita palkintoja, ja Euroopassa on yhteensä yli 20 000 Ampler-pyörää.

Incap Electronics Estonia on osa Incap Oyj -konsernia, joka on kansainvälinen elektroniikan sopimusvalmistaja. Incap Electronics Estonian valmistamaa elektroniikkaa on muun muassa älymittareissa, kevyissä sähköajoneuvoissa ja älykkäissä LED-valoissa eri puolilla Viroa sekä maailman tunnetuimpiin kuuluvan laivanvarustamon koneissa.

Kuvia Incap Electronics Estonia: https://incapcorp.com/media/#1627833268534-6871c5d8-fc05

Ampler Bikes: https://photos.app.goo.gl/iKFJ2BeVnPrc4ADY9

Greg Grace, Incap Viron toimitusjohtaja, puh. +372 516 3643

Otto Pukk, konsernin toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

www.incapcorp.com



Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.