Nokia Oyj

Pörssitiedote

13.9.2022 klo 9.30

Nokia nimittää Amy Hanlon-Rodemichin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi



Espoo – Nokia ilmoitti tänään nimittävänsä Amy Hanlon-Rodemichin henkilöstöjohtajaksi (Chief People Officer) ja johtoryhmän jäseneksi 24.10.2022 alkaen.



Amy Hanlon-Rodemich siirtyy Nokiaan digitaaliseen tuotesuunnitteluun ja insinööriosaamiseen erikoistuneesta GlobalLogicista, jossa hän on toiminut henkilöstöjohtajana. Amy on kokenut henkilöstöjohtaja, joka on uransa aikana auttanut tunnettuja Piilaakson brändejä, kuten Yahoota ja VMwarea, laajentumaan ja kasvamaan. Ennen työskentelyään GlobalLogicissa hän toimi henkilöstöjohtajana puolijohdeteollisuuden suunnittelu- ja testausohjelmistoihin keskittyvässä Synopsyksessä. Amy on toiminut henkilöstöjohtajana myös IT-alan yhtiö Milestone Technologiesissa, jossa hän vastasi yrityksen kaikista henkilöstöhallintoon ja rekrytointeihin liittyvistä toiminnoista.



”Olen innoissani, että saamme Amyn osaksi tiimiämme. Hänellä on vahvaa osaamista henkilöstöprosessien uudistamisesta teknologian avulla ja työntekijäkokemuksen muuttamisesta aiempaa yksilöllisemmäksi. Amyn osaaminen ja kokemus edesauttavat strategiamme toteutusta kasvun kiihdyttämiseksi ja skaalaamiseksi sekä toimintojemme digitalisoimiseksi. Amyllä on myös laajaa kokemusta siitä, miten ohjelmisto- ja pilviyhtiöihin houkutellaan alan parhaat osaajat. Tämä on meille äärimmäisen tärkeää, kun jatkamme kasvua ja rekrytointeja näillä alueilla”, sanoi Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja.



“Nokialla on vahva brändi ja mielenkiintoinen historia. Olen innoissani, että pääsen liittymään mukaan Nokian tarinaan tällaisessa taitekohdassa, jossa yhtiö on siirtymässä strategiansa seuraavaan vaiheeseen ja laajentamassa teknologiajohtajuuttaan seuraavan sukupolven verkkoihin sekä digitaalisiin yritysverkkoihin. Nokia digitalisoi parhaillaan monia toimintojaan ja yhdessä tiimini kanssa tulemme hyödyntämään tätä mahdollisuutta luoda ainutlaatuisia ja luovia kokemuksia nykyisille ja tuleville työntekijöillemme”, Amy Hanlon-Rodemich sanoi.



Amyn asemapaikka tulee jakautumaan Pohjois-Amerikan ja Suomen välillä. Hän raportoi Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkille.



Lisätietoa kaikista Nokian nykyisistä johtoryhmän jäsenistä löytyy osoitteessa: https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/johtoryhma/

CV Amy Hanlon-Rodemich



Syntymävuosi: 1972

Kansallisuus: Yhdysvaltojen kansalainen

Koulutus:

Maisterin tutkinto, henkilöstöhallinto ja organisaation kehittäminen, San Franciscon yliopisto, Yhdysvallat, 2003

Kandidaatin tutkinto, englannin kieli Tufts-yliopisto, Yhdysvallat, 1994

Ammatillinen kokemus:

GlobalLogic, Hitachi-konsernin yhtiö, San Jose, Kalifornia, Yhdysvallat, 2019–

Chief People Officer





Synopsys, Inc., Sunnyvale, Kalifornia, Yhdysvallat, 2017–2019

Vice President, Human Resources





Milestone Technologies, Fremont, Kalifornia, Yhdysvallat, 2016–2017

Executive Vice President, People Success





Yahoo, Sunnyvale, Kalifornia, Yhdysvallat, 2013–2016

Global Head, HRAnswers

Director, People Team

Director, Yahoo University





VMware, Palo Alto, Kalifornia, Yhdysvallat, 2004–2013

Director, Global Talent Development Operations, Palo Alto, Kalifornia, Yhdysvallat

Director, Global HR Shared Services, Austin, Teksas, Yhdysvallat

Senior Manager, Global HR Operations, Palo Alto, Kalifornia, Yhdysvallat

Senior HR Business Partner, Frimley, Iso-Britannia ja Cork, Irlanti

Senior HR Business Partner, Palo Alto, Kalifornia, Yhdysvallat





Technology Credit Union, San Jose, Kalifornia, Yhdysvallat, 2003–2004

Employee Relations Specialist





CAT Technology, Los Gatos, Kalifornia, Yhdysvallat, 2000–2003

Human Resources Manager





Inktomi Corporation, Foster City, Kalifornia, Yhdysvallat, 1996–2000

Manager, Staffing Programs





Luottamus- ja muut tehtävät:

Hallituksen jäsen, Exceptional Women Awardees Foundation, 2021–

Neuvottelukunnan jäsen, Topia, Inc.

Neuvottelukunnan jäsen, BrightPlan

Toinen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen, CHRO Executive Summit (Evanta)

Hallituksen jäsen, Bay Area Executive Development Network, 2017–

Hallituksen jäsen, American Red Cross Silicon Valley Chapter, 2012–2015

Hallituksen jäsen & viestintäkomitea, Yahoo Employee Foundation, 2015–2016

CSHRP (California Strategic Human Resources Partnership)

NCHRA (Northern California Human Resources Association) Entinen puheenjohtaja, Peninsula Chapter Volunteer of the Year -palkinnon vastaanottaja, 2004

Adjunct Professor, Golden Gate -yliopisto

