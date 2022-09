FLEURY MICHON

RESULTATS SEMESTRIELS 2022

Dans un contexte instable, Fleury Michon affiche une progression de ses ventes et des gains de parts de marché sur tous ses circuits. La rentabilité de l’entreprise est cependant très négativement impactée par la hausse de ses coûts de matières premières, emballages et énergies, qui n’a pas pu être répercutée dans les prix de vente au cours du premier semestre.

Pouzauges, le 13 septembre 2022, à 18 heures

Au cours du premier semestre 2022, Fleury Michon enregistre un chiffre d’affaires en progression de +9,6% par rapport au premier semestre 2021.

Le pôle GMS France enregistre une hausse de +2,9%, dynamisée par les volumes. Ces volumes en augmentation reflètent le succès du repositionnement de nos gammes sur nos différents marchés de charcuterie de porc et volaille, des plats cuisinés individuels et du surimi.

Le pôle International enregistre une croissance de +106,4%. Dans ce pôle, après deux années difficiles, l’activité catering enregistre une croissance supérieure à 170%. Le redémarrage est très marqué au départ de l’Amérique du Nord en lien avec la reprise des vols long-courriers depuis fin 2021. Il est plus progressif au départ de l’Europe, où les vols long-courriers à destination de l’Asie restent limités.

Le pôle Ventes avec services présente également une reprise de son activité avec une croissance de +74,9%.

Malgré une progression de l’activité, la rentabilité est fortement impactée par le contexte inflationniste. Les efforts d’efficience opérationnelle n’ont eu qu’un impact limité face à cet effet. En conséquence, la marge opérationnelle évolue de 1,8% au premier semestre 2021 à -1,2% au premier semestre 2022.

Suite au contexte économique, des négociations ont été réouvertes avec nos clients distributeurs dès avril 2022. Des hausses de tarifs ont été négociées à partir du 1 er juillet 2022 mais ne couvriront que partiellement la hausse des coûts à date.

Compte tenu de la volatilité persistante des marchés, aucune perspective chiffrée de l'atterrissage 2022 n'est communiquée à date.





374,5 M€ : CHIFFRE D’AFFAIRES – PREMIER SEMESTRE 2022

-4,6 M€ : RESULTAT OPERATIONNEL – PREMIER SEMESTRE 2022

-2,5 M€ : RESULTAT NET – PREMIER SEMESTRE 2022

ELEMENTS DES COMPTES DE RESULTAT



IFRS (M€) – SEMESTRIELS*

S1 - 2021 S1 - 2022 Chiffre d’affaires 341,7 374,5 Résultat Opérationnel Courant 6,7 -4,2 Marge opérationnelle courante 2,0% -1,1% Résultat Opérationnel 6,1 -4,6 Marge opérationnelle 1,8% -1,2% Résultat financier -1,7 -1,7 Impôt -2,7 2,9 Quote-part mise en équivalence 2,1 0,9 Résultat net consolidé 3,6 -2,5 Marge nette 1,1% -0,7%

*Les comptes semestriels consolidés sont non audités.

PERFORMANCE COMMERCIALE

CHIFFRES D’AFFAIRES SEMESTRIELS



IFRS (M€)

S1-2021 S1-2022 Variations en % 2022 vs 2021 Pôle GMS[1] France 312,9 321,9 +2,9% Pôle International [2] 16,9 34,9 +106,4% Pôle Ventes avec services [3] 8,0 14,1 +74,9% Pôle Activités annexes [4] 3,8 3,6 -4,2% Total 341,7 374,5 +9,6%





[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces [2] Chiffre d’affaires à taux de change courant [3] Le Pôle Ventes avec Services regroupe les activités Room Saveurs, Catering départ France, Santé, RHD. [4] Le Pôle Activités annexes regroupe des activités non stratégiques.

Le Pôle GMS France enregistre un chiffre d’affaires de 321,9 M€, soit une progression de +2,9% par rapport au premier semestre 2021. L’activité de charcuterie profite des récents repositionnements des gammes de jambon de porc et blanc de volaille, avec des volumes en progression. L’évolution du mix produits et les investissements promotionnels ont partiellement atténué la progression du chiffre d’affaires. L’activité traiteur bénéfice du succès de notre gamme « barquettes bois » en plats cuisinés individuels. Les ventes de produits apéritifs (préfous, mini-burgers, etc.), portées par la société Paso, enregistrent également une forte progression (+18,0% par rapport au premier semestre 2021). Elles profitent de la qualité des produits apéritifs et de la levée des restrictions sanitaires présentes en 2021.

Le Pôle International, dont la principale activité correspond au catering aérien au départ de l’Amérique du Nord (Fleury Michon Amérique située au Canada) et de l’Europe (Marfo située aux Pays-Bas), affiche une forte progression de +106,4% (+102,2% à taux de change constant). Elle correspond à la reprise des vols long-courriers depuis fin 2021, notamment au départ de l’Amérique du Nord. La reprise des vols long-courriers des compagnies clientes de Marfo, au départ de l’Europe, est ralentie par la guerre en Ukraine et la situation sanitaire encore instable en Asie.

Le Pôle Ventes avec services affiche une forte progression de son activité de +74,9%, principalement portée par la société Room Saveurs qui assure la livraison de plateaux repas en entreprises, ainsi que l’activité catering aérien au départ de la France. Compte tenu de la levée progressive des restrictions sanitaires depuis fin 2021, les commandes de plateaux repas en entreprises enregistrent une forte progression en comparaison avec 2020 et 2021. L’activité catering aérien départ France profite de la reprise progressive des vols long-courriers.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Le résultat opérationnel courant s’établit à -4,2 M€ au cours du premier semestre 2022 contre 6,7 M€ au cours du premier semestre 2021. La marge opérationnelle courante passe de 2,0% à -1,1%, fortement impactée par la hausse générale des coûts de production, dont principalement les matières premières, les emballages et les énergies. Malgré des efforts d’efficience opérationnelle, le contexte a été fragilisé par la guerre en Ukraine et la grippe aviaire, avec des répercussions directes sur les coûts de production des produits finis. Ce résultat opérationnel n’inclut pas de hausse significative des tarifs, qui n’a pu être négociée qu’à partir du 1er juillet 2022.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le résultat opérationnel, d’un montant de -4,6 M€ à l’issue du premier semestre 2022, intègre pour -0,4 M€ l’amortissement de la clientèle de la société Marfo, acquise en juillet 2019. La situation au 30 juin 2022 ne nécessite pas la comptabilisation de produits ou charges non récurrents significatifs.

RÉSULTAT NET

Le résultat net est de -2,5 M€ au 30 juin 2022. Il intègre notamment le produit d’impôt relatif à l’activité GMS France, nettement déficitaire au cours du semestre, le résultat financier ainsi que l’impact des sociétés mises en équivalence.

Le résultat financier inclut principalement le coût de l’endettement, relativement stable par rapport au premier semestre 2021.

Le résultat des sociétés mises en équivalence est de 0,8 M€ au 30 juin 2022 contre 2,1 M€ au 30 juin 2021. Il se compose principalement des résultats enregistrés par la société espagnole Platos Tradicionales (détenue à 50%) et par la société Frais Emincés (détenue à 50%). Malgré une activité en progression (+15% par rapport au premier semestre 2021), la rentabilité de Platos Tradicionales est impactée par le contexte inflationniste qui touche également l’Espagne, mais reste positive. Les hausses tarifaires négociées au cours du premier semestre 2022 devraient permettre une amélioration de la marge sur l’exercice 2022. La quote-part de résultat déficitaire de la société Frais Emincés est à rapprocher de surcoûts surtout liés à la mise en service de sa nouvelle usine courant 2021, dans un contexte de forte croissance (+89,2% par rapport au premier semestre 2021).

FLUX DE TRESORERIE

Les opérations enregistrent un free cash-flow (**) de -45,2 M€, avec un niveau d’EBITDA (***) de 11,4 M€. Le free cash-flow est fortement dégradé par la hausse des stocks nets (-23,9 M€). Cette hausse des stocks est liée à la progression des volumes d’activité et des coûts de production. Elle est aussi liée à du stockage ciblé de matières premières en tension afin de conserver un taux de service maximal. Le free cash-flow intègre également des investissements industriels pour -12,4 M€ (contre -10,8 M€ au premier semestre 2021). Malgré le contexte, ces investissements décidés pour accélérer le déploiement des innovations de l’entreprise ont été maintenus.

Après prise en compte des flux des opérations financières et de financement, le solde de trésorerie s’élève à 118,9 M€ au 30 juin 2022 contre 153,8 M€ à l’ouverture de l’exercice, soit une diminution de -34,9 M€.

PERSPECTIVES ATTERRISSAGE 2022

A court terme, la hausse des coûts de l’énergie est un facteur d’incertitude additionnel, sur lequel les équipes de Fleury Michon veillent constamment afin de limiter les consommations de manière responsable. La rentabilité du pôle GMS France sera liée à l’augmentation nécessaire des prix de vente pour répercuter les surcoûts des matières premières et des intrants.

A moyen terme, l’entreprise réaffirme sa confiance dans son modèle. Elle continuera à s’appuyer sur ses atouts pour développer ses activités : sa marque et notoriété, la qualité de ses produits et sa capacité d’innovation, l’engagement de ses équipes.

** Free cash flow : Flux de trésorerie générés par l’activité et disponible après dépenses d’investissements incorporels et corporels

*** EBITDA : Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations des actifs et avant provisions pour risques et charges

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd'hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Les 3 500 collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d'entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».

L'action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible PEA PME.

