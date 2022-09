Amundi : AMUNDI et CACEIS accélèrent la croissance de Fund Channel / CACEIS devient actionnaire minoritaire de la plateforme de distribution de fonds 

English French

Communiqué de presse

Paris, le 15 septembre 2022

AMUNDI et CACEIS accélèrent la croissance de Fund Channel

CACEIS devient actionnaire minoritaire de la plateforme de distribution de fonds

Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, et CACEIS, établissement bancaire spécialisé dans les services financiers filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, annoncent aujourd’hui le renforcement de leur partenariat stratégique pour accélérer le développement de Fund Channel, la plateforme de distribution de fonds B-2-B. Aux termes de cet accord, CACEIS acquiert 33,33 % de Fund Channel, dont Amundi reste l’actionnaire majoritaire.

Quatrième plateforme européenne de fonds B-2-B, Fund Channel est classée au premier rang par Platforum1 pour sa qualité de service. Elle offre un accès à plus de 600 gérants d’actifs, qu’elle permet de connecter à plus de 100 distributeurs en Europe et en Asie.

Les clients de CACEIS bénéficieront de la large gamme de services liés à la distribution de fonds d'une plateforme de premier rang. Ce partenariat permettra aux clients de Fund Channel de bénéficier d’une offre complète de services d’exécution de fonds. En outre, les deux partenaires continueront à développer leur coopération de long terme dans d'autres domaines en croissance : les services liés à la distribution des fonds et la gestion des données.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan Ambitions Stratégiques 2025 annoncé par Amundi aux investisseurs en juin 2022 avec un objectif de plus de 600 milliards d'euros d'actifs intermédiés d'ici fin 2025 pour Fund Channel.

Fund Channel capitalise sur les tendances majeures du marché de la distribution en architecture ouverte en Europe. En effet, les distributeurs ont de plus en plus recours à l'externalisation de certains services afin de réduire les coûts, de gagner en taille et d’améliorer leurs services pour leurs clients. Pour la cinquième année consécutive, les plateformes de distribution de fonds ont connu une croissance supérieure à celle du marché européen des fonds et représentent désormais plus de 25 % des fonds UCITS distribués2.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin 2022, sous réserve de l'approbation préalable des autorités réglementaires compétentes.

Valérie Baudson, Directrice Générale d'Amundi, déclare : « Je suis convaincue que ce partenariat industriel et commercial sera créateur de valeur pour les deux entreprises et pour les distributeurs, qui recherchent de plus en plus de services sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'investissement et de l'épargne. Il renforcera également la position de Fund Channel en tant qu'acteur majeur sur un marché en forte croissance ».

Jean-François Abadie, Directeur Général de CACEIS ajoute : « Cette joint-venture renforcera de manière importante le profil de Fund Channel en tant que plateforme de distribution de fonds en Europe et en Asie. En nous associant à Amundi, nous avons créé un partenariat stratégique qui enrichit l'offre de support à la distribution de fonds de CACEIS et de Fund Channel, tout en répondant aux demandes de nos clients actuels et futurs de la manière la plus efficace ».

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux3, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales4, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 900 milliards d’euros d’encours5.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

A propos de CACEIS

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 4581 milliards d’euros d’actifs en conservation et 2405 milliards d’euros d’actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

A propos de Fund Channel

Filiale à 100% d'Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, Fund Channel est une plateforme de distribution de fonds B2B opérant en Europe et en Asie.

Fund Channel fournit des services innovants qui facilitent la distribution de fonds, renforcent la transparence et améliorent les processus pour les sociétés de gestion et les distributeurs de fonds dans le but de renforcer leurs relations avec les clients, les partenaires et les régulateurs.

Créé en 2005, Fund Channel affiche de plus de 330 milliards d'euros d'actifs sous intermédiation et offre une solution « one-stop-shop » pour le compte de 600 sociétés de gestion et plus de 100 distributeurs de fonds.









1 Source : Platforum. Platforum a classé Fund Channel comme la meilleure plateforme B2B internationale en Europe dans son rapport annuel publié en mai 2022.

2 Ibid.

3 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021

4 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

5 Données Amundi y compris Lyxor au 30/06/2022

