Statkraft toimittaa tuulivoimaa Umicoren uuteen tuotantolaitokseen Kokkolassa

(Bryssel/Espoo, 15. syyskuuta 2022) Statkraft ja Umicore ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen sähkönhankintasopimuksen (PPA) uusiutuvan energian hankkimisesta maatuulivoimaloista Suomessa. Sopimus kattaa osan Umicoren Kokkolan laitoksen tarpeesta. Umicore valmistaa laitoksessa prekursorimateriaaleja katodien aktiivimateriaaleihin ja jalostaa sähköautojen akuissa käytettävää kobolttia.



Statkraft toimittaa Umicorelle vuoteen 2033 asti vuosittain noin 60 GWh alkuperäsertifioitua uusiutuvaa energiaa Pohjois-Suomessa sijaitsevasta Nuolivaaran tuulipuistosta. Ilman tukea toimivaan tuulipuistoon tulee 17 tuuliturbiinia. Kokonaiskapasiteetiltaan 96,9 MW:n tuulipuiston käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi vuonna 2023. Sopimuskausi on 10 vuotta ja alkaa vuonna 2024.

”Me Umicorella toimimme liikenteen sähköistämisen mahdollistajina, mutta tämä ripeä uusiin energiamuotoihin siirtyminen ulottuu pidemmälle kuin vain puhtaan liikenteen vaatimien akkumateriaalien valmistus ja kierrätys. Kun viemme yritystämme kasvun uudelle tasolle, on tärkeää tehdä oikeita valintoja myös tuotantomenetelmissä – olemmehan toteuttamassa tavoitettamme olla hiilineutraali vuonna 2035”, Umicoren toimitusjohtaja Mathias Miedreich sanoo. ”Nyt Statkraftin kanssa tekemämme kaltaisten puhtaan energian sopimusten ansiosta Euroopan suurin kobolttijalostamo ja huippumoderni katodien prekursorimateriaalitehdas pystyy viemään kestävää kehitystä eteenpäin. Lisäksi sopimukset vähentävät Umicoren Scope 2 -luokan päästöjä, sillä käytämme sähköä pääenergianlähteenä kauttaaltaan koko akkumateriaalien arvoketjussa. Samalla ne auttavat merkittävällä tavalla varmistamaan oman energiahuoltomme kustannustehokkaasti seuraavan vuosikymmenen aikana.”

”Olemme ylpeitä voidessamme tukea Umicoren toimintaa Suomessa sähkönhankintasopimuksella, joka pienentää heidän hiilidioksidipäästöjään ja edistää heidän kestävän kehityksen tavoitteitaan. Statkraft on Euroopan suurin uusiutuvan energian tuottaja, ja yhtiöllämme on tavoitteena tulla pohjoismaisten teollisuusasiakkaiden merkittäväksi kumppaniksi. Uskomme, että ratkaisumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin”, Statkraftin markkinoista vastaava Executive Vice President Hallvard Granheim kertoo.

Johtavana sähkönhankintasopimusten tarjoajana Statkraft tuo yhteen energiantuottajat sekä kaupan ja teollisuuden yritykset eri puolilla Eurooppaa uusia, innovatiivisia malleja kehittäen. Suomessa Statkraft tarjoaa sähkönhankintasopimuksia teollisuus- ja liikeyrityksille sekä hankekehittäjille ja sijoittajille mahdollistaen näin uusien puhtaan energian tuotantolaitosten rahoittamisen. Statkraft on Euroopan energiamarkkinoiden tärkeimpiä toimijoita, joka käy kauppaa energialla ja uusiutuvaa energiaa koskevilla todistuksilla Suomessa.

Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoseikkoja käsittelevällä Let’s go for Zero -strategiallaan Umicore tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Strategia kattaa sekä yhtiön omien tuotantolaitosten toiminnasta syntyvät Scope 1 -luokan päästöt että ostoenergian synnyttämät Scope 2 -luokan päästöt. Ensimmäisenä virstanpylväänä Umicore aikoo vähentää vuoteen 2025 mennessä kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosentilla vuoden 2019 tasosta.

Tietoja Umicoresta

Umicore on kiertotalouden materiaaleihin erikoistunut teknologiakonserni. Yhtiö keskittyy sovellusalueisiin, joissa sen materiaalitieteen, kemian ja metallurgian asiantuntemus tuo merkittävän kilpailuedun. Yhtiön toiminta on organisoitu kolmeen liiketoimintaryhmään: katalyysi, energia- ja pintateknologiat sekä kierrätys. Kukin liiketoimintaryhmä jakautuu markkinasuuntautuneisiin liiketoimintayksiköihin, jotka tarjoavat teknologiakehityksen eturintamassa olevia, jokapäiväisessä elämässä välttämättömiä materiaaleja ja ratkaisuja.

Umicore saa pääosan liikevaihdostaan puhtaan liikkuvuuden materiaaleista ja kierrätyksestä. Myös yhtiön tutkimus- ja tuotekehityspanostus keskittyy näihin alueisiin. Umicoren ensisijainen tavoite, kestävän arvon luominen, perustuu haluun kehittää, valmistaa ja kierrättää materiaaleja tavalla, joka vastaa yhtiön toiminta-ajatukseen, paremman elämän mahdollistavien materiaalien tarjoamiseen.

Umicoren teolliset ja kaupalliset operaatiot sekä T&K-toiminta ovat levittäytyneet eri puolille maailmaa, jotta yhtiö voi palvella globaalia asiakaskuntaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2021 konsernin liiketulos (metalliliiketoimintaa lukuun ottamatta) oli 4,0 miljardia euroa (liikevaihto 24,1 miljardia euroa). Henkilöstön määrä oli samana vuonna 11 050 ihmistä.

About Statkraft

Statkraft is a leading company in hydropower internationally and Europe’s largest generator of renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, solar power, gas-fired power and supplies district heating. Statkraft is a global company in energy market operations. Statkraft has 4,800 employees in 20 countries.

