Delårsrapport for 3. kvartal 2021/22

Roblon fastholder forventningerne til helåret 2021/22.

Delårsrapport for 3. kvartal af 2021/22 (perioden 1. november 2021 – 31. juli 2022)

Hovedpunkter i delårsrapporten for Roblon-koncernen

Koncernen har som forventet fortsat i de første 3 kvartaler af 2021/22 haft negative eftervirkninger fra COVID-19. Det vedrører væsentligst udfordringer med råvareleverancer, logistik og generelle markedspåvirkninger. Dette og stigende inflation og påvirkninger fra Ukraine-krigen har midlertidigt udfordret omsætningen og lønsomheden, ligesom det har medført øgede beholdninger af kritiske råvarer.

Som det fremgik af selskabsmeddelelse nr. 1/2022 har koncernen den 3. januar 2022 gennemført opkøb af virksomheden Vamafil spol. s.r.o. i Tjekkiet, som led i Roblons vækststrategi indenfor kerneforretningen fiberoptisk kabelindustri. Der er foretaget foreløbig allokering af købesummen, som fremgår af delårsrapportens note 5.

Udflytning og installation af udvalgte dele af produktionsapparatet fra Danmark til Tjekkiet følger planerne. Den første del-udflytning blev gennemført i starten af juni 2022, yderligere udflytning er sket i august 2022 og den tredje og sidste udflytning er planlagt fuldt gennemført inden udgangen af 2022.

Der er fremgang i ordretilgangen i de første 3 kvartaler som blev 313,1 mDKK (223,4 mDKK) og ordrebeholdningen pr. 31. juli 2022 som var 123,7 mDKK (83,0 mDKK).

Nettoomsætningen blev 262,0 mDKK (169,4 mDKK). Fremgangen i produktgruppen FOC var 61,3 mDKK og fremgangen i produktgruppen Composite var 31,3 mDKK, heraf 19,6 mDKK fra Vamafil.

Bruttomargin blev realiseret med 49,1% (45,8%) og har været positivt påvirket af et gunstigt produktmix og øget lønsomhed i FOC produktgruppen.

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger og særlige poster (EBITDA) blev 10,9 mDKK (-18,7 mDKK).

Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster blev -9,2 mDKK (-33,5 mDKK).

Særlige poster (netto) vedrørende opkøb af Vamafil i Tjekkiet blev -4,9 mDKK (0 mDKK).

Roblons egenkapital pr. 31. juli 2022 var 214,3 mDKK (214,1 mDKK).

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i de første 3 kvartaler af 2021/22 blev -21,2 mDKK (-31,3 mDKK) og har været negativt påvirket af en stigning i arbejdskapitalen på ca. 20 mDKK. Stigningen er væsentligst relateret til det øgede aktivitetsniveau, stigende råvarepriser samt øget beholdning af kritiske råvarer.

Forventninger til regnskabsåret 2021/22

Forventningerne er fortsat behæftet med usikkerhed som følge af negative eftervirkninger fra COVID-19 på alle koncernens markeder, og hvor FOC produktgruppen i USA senest er blevet negativ påvirket.

Roblon har stoppet alt salg til Rusland og Hviderusland som følge af den udbrudte krig i Ukraine. Koncernen har ikke tidligere haft væsentlige forretningsaktiviteter i hverken Rusland, Hviderusland eller Ukraine.

Der forventes fortsat udfordringer med forsyninger af udvalgte råvarer og komponenter.

Efter 3. kvartal af regnskabsåret 2021/22 fastholder ledelsen sine forventninger til helåret 2021/22 som følgende:

Omsætning i intervallet 360 til 390 mDKK (2020/21: 249,9 mDKK).

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger og særlige poster (EBITDA) i intervallet 17 til 27 mDKK (2020/21: -12,6 mDKK).

Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) i intervallet -10 til 0 mDKK (2020/21: -32,9 mDKK).

Særlige poster vedrørende omstruktureringsomkostninger i niveauet -8 mDKK (2020/21: 0 mDKK).

Bygningsdomicil udbudt til salg

Koncernen besluttede tilbage i starten af 2020 at sætte ejendommen i Frederikshavn til salg. Der er ikke pt. konkrete købere til bygningerne, men salgsprocessen opretholdes. Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede er placeret. Foruden positive synergier i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke Roblons resultat og egenkapital positivt.

Fremtidige forhold

Det bemærkes at forventningerne på kort sigt er behæftet med en høj grad af usikkerhed som følge af COVID-19-eftervirkninger på alle markeder. Ligeledes vil der være forbundet øget usikkerhed for så vidt angår forsyning og transport af komponenter og råvarer mv. som følge af krigen i Ukraine.

Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især forventningerne til omsætning og indtjening, er i sagens natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Roblons kontrol og kan medføre, at de faktiske resultater vil afvige væsentligt fra de forventninger, som udtrykkes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet – men ikke kun – ændringer i markeds- og konkurrenceforhold, ændringer i efterspørgsel og købemønstre, valutakurs- og renteudsving samt generelle økonomiske, politiske og forretningsmæssige forhold.

Frederikshavn, den 15. september 2022

Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen Lars Østergaard

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300





