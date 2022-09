UPM Raflatacin AMC AG:n osto saatu päätökseen

English Finnish German

(UPM Raflatac, Helsinki, 15.9.2022 klo 14:00) – UPM Raflatacin AMC AG (Advanced Methods of Coating) -yrityskauppa on saatu päätökseen. Toukokuussa 2022 ilmoitettu yrityskauppa on saatu päätökseen 15.9.2022 viranomaishyväksyntöjen jälkeen. AMC AG työllistää yli 300 henkilöä, ja sillä on kaksi tuotantolaitosta Pohjois-Saksassa: Kaltenkirchen ja Hagenow. UPM Raflatac odottaa saavansa yrityskaupasta merkittäviä synergiaetuja.



Yhdistämällä voimansa AMC AG:n kanssa UPM Raflatac nopeuttaa kasvuaan ja laajentaa tuotevalikoimaansa. Uusiin tuotealueisiin kuuluvat Viscom/graafiset materiaalit, joita myydään tällä hetkellä Intercoat-brändin alla sekä Global Notes- ja Print Inform -brändinimien alla myytävät itseliimautuvat tuotteet. Hankinta vahvistaa UPM Raflatacin asemaa Keski-Euroopassa.

"Olemme tyytyväisiä, että kauppa on nyt saatu päätökseen ja voimme aloittaa yhteisen kasvun houkuttelevassa erikoispakkausratkaisujen arvoketjussa sekä tarjota asiakkaillemme entistä vahvempaa tuotevalikoimaa", toteaa UPM Raflatacin liiketoiminta-alueen johtaja Antti Jääskeläinen.

Yrityskaupan myötä UPM jatkaa strategisella polullaan ja vahvistaa yhtiön uudistumista sekä pitkän aikavälin arvonluontia yhdessä kolmesta kasvun keihäänkärjestään.

Lisätietoja antavat:

Antti Jääskeläinen, liiketoiminta-alueen johtaja, UPM Raflatac. Mediakontaktit: UPM Mediasuhteet, puh. +358 40 588 3284

Timo Kekki, vastaava johtaja, UPM Raflatac Films and Specials SBU. Mediakontaktit: UPM Mediasuhteet, puh. +358 40 588 3284

UPM, Mediasuhteet

ma–pe 9.00–16.00 (EEST)

puh. +358 40 588 3284

media@upm.com

UPM Raflatac

UPM Raflatacin innovatiiviset tarramateriaalit ja palvelut tekevät meistä kestävän kehityksen mukaisten tarraratkaisujen johtavan toimijan. Tarjoamme korkealaatuisia paperi- ja filmitarralaminaatteja brändäykseen ja mainontaan, informaatioetiketöintiin ja toiminnallisiin tarraratkaisuihin. Meillä on maailmanlaajuinen tehdas-, jakeluterminaali- ja myyntiyhtiöverkosto. Yhtiöllä on noin 3 000 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 1,7 miljardia euroa (1,9 miljardia dollaria). UPM Raflatacin emoyhtiö on UPM.

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana vastuullisuudessa olemme sitoutuneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuviin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhtiössämme työskentelee 17 000 henkilöä, ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

