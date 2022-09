Sharp Corporation célèbre ses 110 ans d’innovation, de créativité et d’originalité

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 15 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Corporation marque une autre étape importante en célébrant son 110e anniversaire le 15 septembre 2022. En tant que chef de file de l’innovation technologique, notre devise « Soyez original » représente notre promesse de créer des solutions technologiques très originales et uniques en leur genre. Qu’il s’agisse de porte-mine, de radios, de panneaux ACL, de modules solaires, d’imprimantes multifonctions primées, d’écrans d’affichage 8K ou de purificateurs d’air Plasmacluster®, Sharp crée des technologies qui améliorent les modes de vie, inspirent des innovations qui favorisent l’expression individuelle et créent des produits qui vous permettent d’être vous-même.

Depuis sa création, la marque se consacre à deux idéaux principaux : la sincérité et la créativité. En novembre 2016, Sharp a annoncé sa devise d’entreprise « Soyez original », notre promesse à nos clients du monde entier que nous resterons une marque qui crée de la valeur, qui offre une grande originalité, et qui est unique à Sharp.

Nous sommes présents au Canada depuis près de 50 ans, mais la tradition d’innovation de Sharp remonte à 1912. Cela représente 110 ans d’innovation! Le fondateur de Sharp, Tokuji Hayakawa, a lancé la ceinture à boucle à pression en 1912, et quelques années plus tard, il a mis sur le marché le « crayon Ever Sharp ». C’est là que tout a commencé pour Sharp. Avec un crayon qui ne s’émousse jamais — c’est là que l’esprit de Sharp a pris naissance — et continue de le faire — à travers nos technologies en constante évolution. Hayakawa a également inventé notre mantra, qui consiste à « fabriquer des produits que les autres veulent imiter ». C’est ce qui inspire notre devise mondiale de créativité et de sincérité et nous permet d’apporter des technologies qui changent la vie sur le marché canadien.

Sharp Corporation s’est depuis imposé comme un concepteur mondial de produits et de solutions technologiques uniques qui ont joué un rôle clé dans le façonnement de l’industrie électronique en posant de nombreux jalons importants.

Elle a lancé son premier copieur en 1972 et a fêté ses 50 ans d’impression au début de l’année.

Sharp est l’un des plus grands fabricants de produits photovoltaïques au monde et joue un rôle moteur dans l’utilisation des technologies photovoltaïques depuis plus de 60 ans. Au cours de cette période, Sharp a expédié plus de 50 millions de panneaux photovoltaïques et produit 16,5 GW d’électricité, ce qui équivaut à une réduction totale de 179 Mt de CO2.

En 1964, Sharp a mis au point la première calculatrice à transistors au monde et a lancé en 2000 le premier téléphone mobile équipé d’un appareil photo.

En 2001, Sharp a lancé les téléviseurs ACL de la marque AQUOS et en a expédié 500 millions d’unités à la fin du mois de septembre 2020.

L’entreprise a mis au point le premier écran 8K commercialisé au monde et a lancé en 2019 le premier écran collaboratif certifié Windows au monde.

En 2000, Sharp a commercialisé sa technologie de purification de l’air Plasmacluster®.

Conformément à sa vision commerciale « Changer le monde avec 8K+5G et AIoT », Sharp s’est efforcé de créer un écosystème 8K+5G, de mettre en place des activités liées à la 5G, d’étendre ses services COCORO LIFE et de renforcer ses services infonuagiques afin de dépasser les activités qui tournent uniquement autour du matériel et des appareils pour s’orienter vers des systèmes plus novateurs et des activités axées sur les solutions intégrant le matériel, les logiciels et les services.

Sharp a également présenté l’Éco Vision Sharp 2050, une vision environnementale à long terme, et travaille à la réalisation d’un environnement mondial durable en poursuivant des objectifs à long terme fixés dans trois sphères d’action, avec 2050 comme année cible : le changement climatique, le recyclage des ressources, ainsi que la sûreté et la sécurité.

Depuis le 1er avril 2022, Wu Po-hsuan, est devenu le chef de la direction en remplacement de Tai Jeng-wu. À l’occasion de son 110e anniversaire, Sharp a mis en place un nouveau système de gestion afin de réaliser une transformation et de mettre l’accent sur les activités ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), d’augmenter sa valeur sociale et de revitaliser sa marque en vue d’une croissance durable. La gestion ESG reposera sur quatre politiques principales : 1) Renforcement des activités liées aux soins de santé, 2) Contribution à la neutralité carbone, 3) Gestion fondée sur HITO (personnes), et 4) Véritable entreprise mondiale.

Le logo de notre 110e anniversaire est une commémoration et un signe de gratitude envers le soutien de nos parties prenantes au cours de ces années. Les couleurs qui changent doucement expriment la transformation vers une nouvelle direction et les couleurs vertes et bleues représentent l’image des activités ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

Carmine Cinerari, présidente et chef de la direction de Sharp Électronique du Canada, déclare : « Depuis plus d’un siècle, la contribution de Sharp à la société a été très importante et remarquable. Qu’il s’agisse du développement de produits novateurs ou de technologies révolutionnaires qui ont non seulement un impact sur la vie des gens, mais qui l’améliorent aussi. Nous sommes extrêmement fiers de célébrer notre longue tradition de perfectionnement technologique et de croissance, mais rassurez-vous, nous continuons à relever le défi de l’originalité par une innovation constante. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre succès et de notre durabilité en tirant parti des investissements de Sharp dans des partenariats stratégiques (comme Dynabook et Sharp NEC), des technologies émergentes et de notre main-d’œuvre mondiale diversifiée.

Il a ajouté : J’aimerais reconnaître et remercier tous les employés et partenaires commerciaux de Sharp Canada pour leur soutien indéfectible à Sharp sur le marché canadien. Nous sommes l’une des cinq premières filiales de Sharp Corporation établies à l’extérieur du Japon et nous desservons le marché canadien depuis près de 50 ans. Vous avez l’assurance que nous continuerons à soutenir votre croissance grâce à notre personnel, à notre technologie et à nos produits. Veuillez vous joindre à nous pour célébrer le 110e anniversaire de Sharp. »



À propos de Sharp Électronique du Canada Ltée

Sharp Électronique du Canada Ltée, la filiale en propriété exclusive de Sharp Corporation établie à Osaka est une société connue dans le monde entier pour ses produits et solutions électroniques uniques en leur genre. Notre défi consiste à créer un équilibre entre le temps de travail et le temps personnel, à l’aide de produits qui peuvent améliorer la vie des gens au travail, à la maison et partout ailleurs. Les produits électroniques grand public Sharp peuvent améliorer votre plaisir, votre confort et vous ouvrir de nouvelles perspectives. Les produits commerciaux Sharp peuvent accroître votre productivité et réduire vos coûts. Les produits Sharp sont conçus pour aider les utilisateurs, les familles et les équipes des entreprises à se connecter sans effort, à communiquer clairement et à libérer leur créativité comme jamais auparavant. Sharp se consacre à améliorer la vie des gens par le truchement d’une technologie avancée et d’un engagement envers l’innovation, la qualité, la valeur et le design. Nous sommes fiers de nos réalisations et attendons avec impatience l’avenir. Sharp s’engage à être une entreprise socialement responsable, menant ses opérations en se souciant de l’impact de ses activités sur ses clients, fournisseurs, employés, communautés et autres parties prenantes, ainsi que sur l’environnement. L’entreprise vise un impact positif global sur la société en contribuant à la culture, aux avantages, au bien-être et à la qualité de vie des gens dans le monde entier, car sa prospérité en tant qu’entreprise est directement liée à la prospérité de toute la famille Sharp.

Pour plus d’information sur les produits Sharp, visitez notre site Web à l’adresse https://sharp.ca/. Devenez un adepte des produits commerciaux Sharp sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Instagram et regardez-nous sur YouTube.

Renseignements pour les médias : Manali Jain, spécialiste principale du marketing de la marque, Sharp Électronique du Canada, Courriel : jainm@sharpsec.com | Direct : 416-357-2914

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a5cd6c2-a807-41ab-bbb2-f0641ae35cd1/fr