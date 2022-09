Hommage aux chefs de file canadiens de la nature : Finalistes des prix Inspiration Nature 2022

English French

OTTAWA, 15 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Musée canadien de la nature, le musée national d’histoire et de sciences naturelles du Canada, est heureux d’annoncer les finalistes du Prix Inspiration Nature 2022 et le récipiendaire du Prix d’honneur.



Ces honneurs nationaux, présentés chaque année depuis 2014, reconnaissent des personnes, des groupes et des organisations dont le leadership et l’innovation relient les Canadiens au monde naturel. Ce lien est de plus en plus important avec les défis environnementaux croissants auxquels fait face la planète.

Les 25 finalistes pour 2022 seront célébrés le 14 novembre, lorsque les gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie organisée par le Musée, qui est le musée national d’histoire naturelle et de sciences naturelles du Canada. Il y a six catégories pour les prix de 2022 : jeunes (17 ans et moins), adultes (18 ans et plus), grands organismes sans but lucratif, petits et moyens organismes sans but lucratif, ainsi que les entreprises durables et l’action communautaire.

Parmi les finalistes de 2022, on compte des jeunes qui prêchent par l’exemple en tant qu’ambassadeurs de l’environnement et innovateurs à travers des projets scientifiques, tandis que des adultes aident à éduquer sur la diversité de la nature, à galvaniser les autres pour protéger les écosystèmes, et à lancer des programmes pour conserver les espèces. Les organismes sans but lucratif et les groupes communautaires font preuve de leadership en prenant des mesures pour protéger la faune et les habitats, ou en développant de nouveaux programmes éducatifs, souvent en intégrant les connaissances autochtones sur la nature. Les entreprises reconnues font preuve d’innovation dans le développement de produits « verts », de pratiques durables et de programmes d’énergie de remplacement.

« Les finalistes de cette année nous rappellent les nombreuses façons novatrices par lesquelles les Canadiens font une différence pour soutenir un avenir durable », a déclaré Danika Goosney, présidente-directrice générale du Musée canadien de la nature et membre du jury de sélection. « Nous sommes heureux de reconnaître leurs efforts et avons hâte de les reconnaître par le biais de nos prix nationaux. »

En plus des finalistes de la catégorie, le naturaliste Larry Halvorson est le récipiendaire, cette année, du Prix d’honneur. Tout au long de sa vie, dont 38 ans à Parcs Canada, le résident d’Invermere, en Colombie-Britannique s’est consacré à la mobilisation des gens et à la création d’initiatives qui aident à protéger la nature. Il a co-fondé en 1997 le festival Wings Over the Rockies, qui a inspiré de nombreux autres événements axés sur les oiseaux et la nature au Canada et aux États-Unis. Bien qu’il n’ait jamais participé à une collecte de fonds officielle, Larry a aidé à recueillir des millions de dollars pour des programmes de sensibilisation grâce à sa gentillesse, à son humour et à son attitude « pratico-pratique ».

Le Musée est reconnaissant pour le soutien de ses partenaires médiatiques The Globe and Mail et Walrus, ainsi que des commanditaires de catégorie : le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (jeunesse) ; Ontario Power Generation (petits et moyens organismes sans but lucratif); NASCO Building Cleaning Inc. (action communautaire) et Meta (entreprise durable).

Le jury qui a sélectionné les finalistes se compose des membres suivants : Shelley Ambrose, directrice exécutive et coéditrice, The Walrus; Carolynn Beaty, directrice des subventions, The Sitka Foundation; Christine Beevis Trickett, directrice, service éditoriale et communication interne, Conservation de la nature Canada; Kevin Chan, Global Policy Campaign Strategies, Meta Inc.; Phillip Crawley, éditeur, The Globe and Mail; Dolf DeJong, PDG, Zoo de Toronto; John Geiger, PDG, Société géographique royale du Canada; Geoff Green, fondateur et directeur exécutif, Students on Ice; Danika Goosney (dan son ancien poste de Vice-Présidente, bourses et subventions de recherche, Conseil de recherches en sciences naturelles en génie du Canada), et John Swettenham, co-président et directeur général intérimaire, Musée canadien de la nature.

Les lauréats de chaque catégorie recevront 5000 $ dont ils pourront faire don à un programme de leur choix. Les prix Inspiration Nature sont décernés par le Musée canadien de la nature. Pour de plus amples renseignements sur ce programme, consultez nature.ca/prix.

Voici la liste des finalistes de 2022 :

Catégorie jeunesse (17 ans et moins en date du 31 décembre 2021)

Caio Krause Condradt, Coquitlam (Colombie-Britannique) : ambassadeur pour la conservation des océans par le programme YouthtoSea ;

Coquitlam (Colombie-Britannique) : ambassadeur pour la conservation des océans par le programme YouthtoSea ; Naia Moloo, Ottawa (Ontario) : jeune scientifique, chef de file en environnement et animatrice de baladodiffusions ;

Ottawa (Ontario) : jeune scientifique, chef de file en environnement et animatrice de baladodiffusions ; Artash Nath, Toronto (Ontario) : innovateur et créateur d’un site Web pour surveiller la pollution sonore sous-marine ;

Toronto (Ontario) : innovateur et créateur d’un site Web pour surveiller la pollution sonore sous-marine ; Avery Parkinson, Ottawa (Ontario) : promotrice de l’agriculture cellulaire et des modes alternatifs de production alimentaire ;

Ottawa (Ontario) : promotrice de l’agriculture cellulaire et des modes alternatifs de production alimentaire ; Annabelle Rayson, Sarnia (Ontario) : participante primée à l’Expo-Sciences, axée sur les projets environnementaux.

Catégorie adulte (18 ans et plus)

Adam Oliver Brown, Ottawa (Ontario) : éducateur, radiodiffuseur et communicateur scientifique ;

Ottawa (Ontario) : éducateur, radiodiffuseur et communicateur scientifique ; D re Melissa Lem, Vancouver (Colombie-Britannique) : médecin environnemental et chef de file pour l’élaboration de programmes d’ordonnances pour la nature ;

Vancouver (Colombie-Britannique) : médecin environnemental et chef de file pour l’élaboration de programmes d’ordonnances pour la nature ; Michael Runtz, Arnprior (Ontario) : naturaliste et éducateur à propos de la faune et de l’histoire naturelle ;

Arnprior (Ontario) : naturaliste et éducateur à propos de la faune et de l’histoire naturelle ; Arlene Slocombe, Eden Mills (Ontario) : activiste communautaire pour la protection des écosystèmes aquatiques ;

Eden Mills (Ontario) : activiste communautaire pour la protection des écosystèmes aquatiques ; Bridget Stutchbury, Ph.D., Vaughn (Ontario): protectrice des espèces en péril par le leadership de la Wildlife Preservation Society.

Catégorie des organismes sans but lucratif (petites et moyennes organisations)

Association canadienne des réserves de la biosphère, Parry Sound (Ontario) : coordination des 19 régions de la biosphère de l’UNESCO au Canada ;

Parry Sound (Ontario) : coordination des 19 régions de la biosphère de l’UNESCO au Canada ; Centre for Indigenous Environmental Resources : programme de leadership coopératif pour la santé du lac Winnipeg (Manitoba) ;

programme de leadership coopératif pour la santé du lac Winnipeg (Manitoba) ; Mériscope, Portneuf-sur-Mer (Québec) : conservation et sensibilisation à la protection des mammifères marins ;

Portneuf-sur-Mer (Québec) : conservation et sensibilisation à la protection des mammifères marins ; Nikanese Wahtzee Stewardship Society, Moberly Lake (Colombie-Britannique) : programmes de conservation et de rétablissement pour les populations régionales de caribou ;

Moberly Lake (Colombie-Britannique) : programmes de conservation et de rétablissement pour les populations régionales de caribou ; Youth Climate Lab, Ottawa (Ontario) : responsabilisation des jeunes de moins de 30 ans pour devenir des leaders climatiques efficaces.

Catégorie sans but lucratif (grande organisation)

Oiseaux Canada, Port Rowan (Ontario) : production d’un balado canadien sur la conservation des oiseaux ;

Port Rowan (Ontario) : production d’un balado canadien sur la conservation des oiseaux ; Programme d’éducation de la petite enfance de Humber College, Etobicoke (Ontario) : création d’un cours de jeu dans la nature qui intègre le savoir autochtone ;

Etobicoke (Ontario) : création d’un cours de jeu dans la nature qui intègre le savoir autochtone ; Ocean School, Office national du film, Montréal (Québec) et Université Dalhousie, Halifax (Nouvelle-Écosse) : développement de ressources d’apprentissage gratuites sur la relation interconnectée entre le peuple Haíɫzaqv en Colombie-Britannique et ses espèces clés (hareng et saumon) ;

Office national du film, Montréal (Québec) et Université Dalhousie, Halifax (Nouvelle-Écosse) : développement de ressources d’apprentissage gratuites sur la relation interconnectée entre le peuple Haíɫzaqv en Colombie-Britannique et ses espèces clés (hareng et saumon) ; The Land Conservancy of British Columbia, Victoria (Colombie-Britannique) : création du programme éducatif Deertrails.

Catégorie Action communautaire

Fishing for Success , Petty Harbour (Terre-Neuve et Labrador) : programmes pratiques sur les pratiques de pêche traditionnelles, y compris Girls who Fish ;

, Petty Harbour (Terre-Neuve et Labrador) : programmes pratiques sur les pratiques de pêche traditionnelles, y compris Girls who Fish ; Green Hope Foundation , Toronto (Ontario) : la protection des tortues des bois par une intendance communautaire ;

, Toronto (Ontario) : la protection des tortues des bois par une intendance communautaire ; St. Lawrence River Institute of Environmental Sciences, Cornwall (Ontario) : élaboration d’un programme scientifique communautaire de promotion de la santé du fleuve Saint-Laurent.

Entreprise durable

Cheekbone Beauty Cosmetics, Inc. St Catharines (Ontario) : développement et fabrication de produits cosmétiques durables ;

St Catharines (Ontario) : développement et fabrication de produits cosmétiques durables ; Cowbell Brewing Blyth , Blyth (Ontario) : leadership dans les pratiques durables et les opérations de brassage carboneutres ;

, Blyth (Ontario) : leadership dans les pratiques durables et les opérations de brassage carboneutres ; Parc solaire de la Première Nation Montana Maskwasis (Alberta) : développement du plus grand projet solaire dans les réserves au Canada.

À propos du Musée canadien de la nature

Sauver le monde avec des preuves, des connaissances et de l'inspiration! Le Musée canadien de la nature est le musée de sciences et d’histoire naturelles du Canada. Il a le mandat de fournir des perspectives fondées sur des faits, de procurer des expériences inspirantes et de favoriser un engagement significatif avec la nature au passé, présent et futur. Il y parvient grâce à sa recherche scientifique, sa collection de 14,6 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son site Web dynamique nature.ca.

Renseignements pour les médias :

Dan Smythe

Chef, Relations avec les médias

Musée canadien de la nature

613.698.9253; dsmythe@mus-nature.ca