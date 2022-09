ACTEOS : Résultats premier semestre 2022

Premier semestre 2022 :

Solide progression de l’activité sur toutes les activités et zones géographiques

Hausse de 17,7 % du chiffre d’affaires

Des résultats qui intègrent l’évolution du mix produits et les investissements nécessaires pour accompagner la croissance

Second semestre 2022 :

Accélération de la croissance en vue, avec une offre qui répond aux contraintes énergétiques et environnementales croissantes

Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 15 septembre 2022 afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2022. Les procédures de revue limitée, réalisées par les commissaires aux comptes, sont effectuées.

En K€ IFRS 1er Semestre 2022 1er Semestre 2021 Chiffre d’affaires (CA) 8 247 7 009 Marge Brute

En% du CA 4 384

53,2%



4 255

60,7%



EBITDA 236 322 Résultat Opérationnel (368) (297) Résultat courant (297) (247) Résultat Net (part Groupe) (322) (242)

Croissance à deux chiffres sur le semestre

Au premier semestre 2022, ACTEOS enregistre un chiffre d’affaires de 8,2 M€ en croissance de 17,7% par rapport à la même période de 2021. Toutes les activités et zones géographiques participent à cette forte croissance.

L’activité Software (58% du CA du semestre) enregistre une hausse de +8,6% sur le premier semestre à 4,8 M€. Cette évolution satisfaisante illustre la reprise progressive des appels d’offre constatée depuis septembre 2021 et la relance progressive des prises de commandes.

L’activité Mobilité affiche, quant à elle, une performance remarquable avec un chiffre d’affaires de près de 3,5 M€, en hausse de 33,2%. Comme attendu, après un exercice 2021 marqué par de nombreux reports de commandes et d’investissements dans le secteur logistique, l’activité enregistre une nette reprise qui se renforcera sur la seconde partie de l’année.

Une progression de la marge brute qui intègre la contribution accrue des activités Mobilité

Compte tenu de cette évolution du mix-produits au bénéfice des activités Mobilité, la progression de la marge brute est mécaniquement moins rapide que celle du chiffre d’affaires. Elle s’établit à 4,3 M€ (+3%), représentant 53,2% du chiffre d’affaires du semestre.

EBITDA positif

Sur le semestre, les charges de personnel sont restées parfaitement maîtrisées à 2,5 M€ stables par rapport au premier semestre 2022. Elles représentent 30,8% du chiffre d’affaires contre 36,5% au premier semestre 2021.

Les charges externes affichent en revanche une forte progression de 20,2% à plus de 1,5 M€. Cette hausse intègre pour une part significative les dépenses volontaires de recrutement et de marketing engagées afin de soutenir la forte relance de l’activité.

Malgré la hausse des charges externes, L’EBITDA reste positif à 236 K€ contre 322 K€ sur le premier semestre 2021.

Après l’amortissement des dépenses R&D liées aux forts investissements réalisés au cours des dernières années, le résultat opérationnel est négatif à hauteur de 368 K€. Des investissements qui placent aujourd’hui ACTEOS en bonne position pour profiter pleinement de la forte demande des donneurs d’ordre.

Au total le résultat net est négatif à hauteur de 322 K€.

Une situation financière qui reflète le remboursement des PGE et le financement de la croissance

A compter de l’exercice 2022, le Groupe a engagé le remboursement des PGE sur une durée de 4 années à raison de 1 M€ par an. A cette situation, s’ajoute sur le semestre écoulé une progression du besoin en fonds de roulement reflétant la reprise de la croissance. Au regard de ces éléments, la trésorerie à fin juin ressort à 2,8 M€.

Perspectives : accélération de la croissance et nette réduction attendue de la perte opérationnelle

La forte reprise enregistrée au premier semestre 2022 devrait s’amplifier sur la seconde partie de l’année comme le confirme l’excellent niveau d’activité enregistré au cours de l’été. Cette confiance est également confortée par la qualité du carnet de commandes offrant une bonne visibilité sur les prochains mois.

Les deux activités du Groupe devraient profiter de ces anticipations très favorables. Dans ce contexte, une accélération de la croissance est attendue sur la seconde partie de l’année qui doit s’accompagner d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Les efforts d’innovation réalisés ces dernières années, associés au renforcement de l’équipe commerciale en 2022 doivent permettre au Groupe de pérenniser la solide dynamique d’activité en cours.

Ainsi, malgré la prudence imposée par les incertitudes macro-économiques actuelles, ACTEOS réaffirme sa confiance sur des marchés dynamisés par des exigences environnementales et énergétiques croissantes.

Prochains évènements :

Chiffre d’affaires exercice 2022 : Le 30 janvier 2023 après Bourse.

Publication des résultats 2022 : Le 16 mars 2023 après Bourse

A PROPOS D'ACTEOS :

Depuis 1986, le Groupe Acteos édite et intègre des solutions digitales et mobiles pour la Supply Chain s’appuyant sur le temps-réel et l'analyse prédictive. Demand Forecast, Procurement & Replenishement, Transportation Management (TM), Warehouse Management (WM), Business Intelligence & Analytics, Predictive Analytics & Machine Learning, Mobile Solutions etc. Présent en France, en Allemagne et au Liban, le Groupe Acteos dispose d’une forte expérience sur de nombreux secteurs d’activités (retail, agroalimentaire, industrie, pharma & santé…) et équipe aujourd’hui plus de 200 sites logistiques.

