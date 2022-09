English French

Quadient présente la DS-700 iQ nouvelle génération, solution de mise sous pli flexible et évolutive

Paris, le 15 septembre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce le lancement mondial de la DS-700 iQ, sa nouvelle solution de mise sous pli modulaire, flexible et évolutive. La nouvelle DS-700 iQ s’enrichit de plus de 30 fonctionnalités, conçues pour répondre aux constantes évolutions des environnements à haut volume de courrier d'aujourd'hui.

La solution DS-700 iQ a été stratégiquement conçue et mise au point pour répondre à l'évolution rapide des besoins des expéditeurs de courrier, portés par la digitalisation et l'externalisation. La transformation digitale des communications clients essentielles a entraîné la réduction de la taille des lots de courrier physique. En même temps, la quantité de courriers expédiés est restée stable, voire a augmenté, les entreprises adaptant leurs stratégies de communication omnicanale et confiant de plus en plus leurs travaux de traitement de courrier à des prestataires externes. Ces changements amènent les prestataires de services et les entreprises qui envoient de grands volumes de courrier à s'éloigner des équipements volumineux et coûteux, pour se tourner vers des solutions de mise sous pli plus flexibles et moins encombrantes, capables de traiter rapidement une grande variété de travaux. La DS-700 iQ répond efficacement à ce besoin grâce à sa capacité de traitement de multiples documents en un minimum de temps, des lettres aux factures en passant par les relevés de compte les plus sensibles, tout en proposant une productivité inédite de 7 000 enveloppes par heure.

« Le lancement de la DS-700 iQ s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Quadient à moderniser sa base installée de solutions liées au courrier, pour accompagner ses clients sur un marché dont les besoins sont en constante évolution », a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions Liées au Courrier chez Quadient. « La DS-700 iQ offre une productivité accrue pour traiter aussi bien les longs travaux de production que la diversité de lots plus petits. Les solutions liées au courrier de Quadient évoluent au rythme de nos clients afin qu’ils soient équipés pour prendre en charge un plus grand nombre de travaux et augmentent leurs revenus ».

Le portefeuille de solutions de mise sous pli de Quadient offre des solutions flexibles et évolutives aux entreprises. Il se compose de plusieurs systèmes de mise sous pli de production de taille intermédiaire, permettant de fractionner les travaux, de les exécuter simultanément et de disposer d'une réserve de capacité.

Les principaux avantages de la solution DS-700 iQ sont les suivants :

Productivité Accumulation jusqu'à 14 000 feuilles par heure, temps de configuration réduit grâce à un scanner de lecture pleine page, éliminant le besoin de déplacer la caméra physique ou changer les marques de production avec un logiciel

Polyvalence Enveloppes C4, livrets, dossiers multiples, impression d'adresses et de messages personnalisés, lecture du verso des documents, tri des documents en sortie

Modularité Ajout de modules supplémentaires ou activation de nouvelles fonctionnalités pour répondre à l'évolution des besoins de l'entreprise

Facilité d'utilisation Prise en main rapide grâce au logiciel d’assistance intégré



Intégrité Logiciel de vérification en circuit fermé permettant de surveiller étroitement les travaux, de suivre leur progression et de générer des rapports



La DS-700 iQ est déjà disponible aux États-Unis, Canada et dans les principaux pays européens, y compris la France et le Royaume-Uni. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.quadient.com/fr-FR/smart-mail-shipping/intelligent-mailing/folder-inserters/ds-700iQ.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contact Presse Agence LaSuite&Co

Sophie Renard

sophie.renard@lasuiteandco.com

+33 (0)6 82 80 61 97





