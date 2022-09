Adrian Ridge wird Executive Vice President Operations & Manufacturing der Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Sept. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group („Gruppe“) von Nikkiso Cryogenic Industries, ein Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, bekannt zu geben, dass Adrian Ridge zum Executive Vice President, Operations & Manufacturing ernannt wurde.



Adrian Ridge ist eine erfahrene internationale Führungskraft mit 30 Jahren Erfahrung bei Atlas Copco in verschiedenen Führungspositionen, die vom Servicemanagement über das Produktmarketingmanagement bis hin zum General Management und zum Global President der beiden Geschäftsbereiche Service und Prime Equipment reichen. Er ist Maschinenbauingenieur und hat einen MBA in International Business.

Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Positionen mit globaler Verantwortung und er war im Vereinigten Königreich, Irland, Japan, Spanien und Belgien tätig. Aus diesem Grund bringt er ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen mit, denen sich die Gruppe beim weiteren Ausbau ihrer internationalen Präsenz stellen muss. In dieser Funktion wird Adrian Ridge die globalen Aktivitäten leiten und die Leiter der Funktionseinheiten und General Manager der Gruppe anweisen, ihre globale Produktionsstrategie und ihr Managementsystem für operative Exzellenz weiterzuentwickeln und zu verbessern. Darüber hinaus wird er sich auf das Kundenerlebnis, das Lieferkettenmanagement, die Qualitätssicherung und die Unterstützung der globalen Initiativen der Gruppe konzentrieren.

„Adrian setzt sich leidenschaftlich für die Entwicklung von Betrieben ein, die ein 'überragendes Kundenerlebnis' bieten“, so Peter Wagner, CEO von Nikkiso CE&IG. „Er freut sich darauf, an der Mission von CE&IG mitzuwirken, 'durch unsere globale Unternehmensgruppe innovative Geräte, Technologien und Dienstleistungen anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, etwas zu bewegen'!“

Er wird am Standort in Belgien arbeiten und viel zu den wichtigsten Standorten der Gruppe weltweit reisen. Mit dieser Neueinstellung setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.

