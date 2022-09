Adrian Ridge Dilantik Sebagai Naib Presiden Eksekutif Operasi & Pembuatan untuk Nikkiso Clean Energy dan Industrial Gases Group

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Sept. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries Clean Energy & Industrial Gases Group (“Kumpulan”), sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), berbesar hati untuk mengumumkan bahawa Adrian Ridge telah dilantik sebagai Naib Presiden Eksekutif, Operasi & Pembuatan.



Adrian ialah seorang eksekutif antarabangsa yang berpengalaman selama 30 tahun dengan Atlas Copco dalam pelbagai peranan kepimpinan daripada Pengurusan Perkhidmatan, Pengurusan Pemasaran Produk, Pengurusan Am dan Presiden Global bagi kedua-dua bahagian peralatan Perkhidmatan dan Prime. Beliau ialah seorang Jurutera Mekanikal dengan MBA dalam Perniagaan antarabangsa.

Mempunyai tanggungjawab global selama lebih daripada 20 tahun dan berpangkalan di UK, Ireland, Jepun, Sepanyol dan Belgium, beliau membawa pemahaman yang mendalam tentang cabaran yang akan dihadapi oleh Kumpulan ketika mereka terus mengembangkan jejak antarabangsa mereka. Dalam peranan ini Adrian akan menerajui operasi global, mengarahkan Presiden Unit Fungsian dan Pengurus Besar Kumpulan untuk terus membangunkan dan meningkatkan strategi pembuatan global dan sistem pengurusan kecemerlangan operasi mereka. Beliau juga akan menumpukan pada pengalaman pelanggan, pengurusan rantaian bekalan, jaminan kualiti dan sokongan inisiatif global Kumpulan.

"Adrian bersemangat untuk membangunkan operasi yang memberikan 'pengalaman pelanggan yang unggul'," menurut Peter Wagner, Ketua Pegawai Eksekutif Nikkiso CE&IG. “Beliau tidak sabar untuk menyertai misi CE&IG ‘untuk menyediakan peralatan, teknologi dan perkhidmatan yang inovatif melalui kumpulan syarikat global kami untuk membantu pelanggan kami membuat perubahan!’”

Beliau akan berpangkalan di Belgium dan melakukan perjalanan secara meluas ke lokasi operasi global utama Kumpulan. Dengan tambahan ini, Nikkiso meneruskan komitmen mereka untuk muncul di arena global dan tempatan bagi pelanggan mereka.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli Nikkiso Co., Ltd.) syarikat ahli mengeluarkan dan perkhidmatan kejuruteraan peralatan pemprosesan gas kriogenik (pam, pengembang turbo, penukar haba, dsb.), dan loji pemprosesan bagi Gas Industri, Pencecairan gas asli (LNG), Pencecairan Hidrogen (LH2) dan Kitaran Rankine Organik untuk Pemulihan Haba Sisa. Diasaskan lebih daripada 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries merupakan syarikat induk bagi ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

HUBUNGAN MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com