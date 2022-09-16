Adrian Ridge获任命担任Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group运营和制造执行副总裁

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加利福尼亚州特曼库拉, Sept. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries的Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称为“集团”）欣然宣布，Adrian Ridge已被任命担任运营和制造执行副总裁。



Adrian是一位资深国际高管，在Atlas Copco担任了30年的各种领导职务，包括服务管理、产品营销管理、综合管理以及服务和主要设备部门的全球总裁。 他是一名机械工程师，拥有国际商务专业MBA学位。

他拥有20余年的全球运营与监管经验，常驻英国、爱尔兰、日本、西班牙和比利时，深谙集团在继续扩大自身国际影响力时将面临的各种挑战。履新后，Adrian将领导全球运营，指导集团职能部门总裁和总经理的相关工作，助力他们进一步推进和加强各自的全球制造战略与卓越运营管理系统。他还将专注于客户体验、供应链管理、质量保证以及对集团全球计划和举措的支持。

Nikkiso CE&IG首席执行官Peter Wagner表示：“Adrian热衷于开发能够提供‘卓越客户体验’的运营。他期待着投身到CE&IG的使命中，即通过我们的全球公司集团提供创新型设备、技术及服务，帮助我们的众多客户成就卓越! ”

他将常驻比利时，并经常前往集团的主要全球运营地点。 通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50余年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com。