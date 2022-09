Merck schließt sich Accumulus Synergy als Sponsor an, um den globalen Prozess zur Einreichung von Zulassungsanträgen für Arzneimittel zu transformieren

French German

BURLINGAME, Kalifornien (USA), Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, eine gemeinnützige Organisation, die an der Entwicklung einer Informations- und Datenaustauschplattform arbeitet, die darauf abzielt, die Interaktion von Life-Science-Innovatoren und Gesundheitsbehörden weltweit zu verändern, hat heute bekannt gegeben, dass Merck, außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas als MSD bekannt, Accumulus Synergy als Sponsor-Unternehmen beigetreten ist.



„Während Accumulus Synergy den Kurs der globalen Transformation hin zu einer digitalen Welt fortsetzt, freue ich mich sehr, dass Merck sich unserer Mission anschließt. Gemeinsam werden wir die Cloud-Technologie nutzen, um den Informationsaustausch mit und zwischen den Gesundheitsbehörden zu verbessern, um Verzögerungen bei der Arzneimittelversorgung für Patienten auf der ganzen Welt zu verringern“, so Frank Nogueira, CEO von Accumulus Synergy.

„Merck ist ein Pionier bei der Entwicklung neuartiger Medikamente und Impfstoffe und bei der Bereitstellung eines weltweiten Zugangs zu ihnen. Daher glauben wir, dass die Plattform von Accumulus Synergy eine wichtige Brancheninitiative ist, die Unternehmen eine Möglichkeit bietet, effizienter mit Gesundheitsbehörden zusammenzuarbeiten", so Darrel Hicks, Vice President, Global Regulatory Affairs Innovation, Quality and Strategic Operations, der darüber hinaus zum Vorstandsmitglied von Accumulus Synergy ernannt wurde.

Accumulus Synergy entwickelt ein leistungsstarkes und sicheres Cloud-basiertes Tool zur Verbesserung der Zusammenarbeit und des Austauschs von Daten und Inhalten in allen Regionen der Welt. Durch die Nutzung von Technologie zur Modernisierung des regulatorischen Lebenszyklus wird dieses Tool einen dynamischen Ansatz ermöglichen, der den Fokus von Dokumenten auf Daten verlagert, was einen erheblichen Mehrwert für Patienten, Gesundheitsdienstleister, Gesundheitsbehörden und Biopharmaunternehmen weltweit schafft. Accumulus Synergy wird die höchsten Sicherheitsvorkehrungen und Verschlüsselungen implementieren, um sicherzustellen, dass die Daten im Ökosystem des Unternehmens angemessen geschützt sind, in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen der Länder.

„Unser Ziel ist es, neue Wege in der Gesundheitsgerechtigkeit zu beschreiten, indem wir kritische Therapien für die Bürger der Welt dramatisch beschleunigen. Accumulus verfügt über ein hervorragendes und wachsendes Team, einen Vorstand, der heute durch das Hinzukommen von Merck weiter gestärkt wird, und wir stellen weiterhin zusätzliche Mitarbeiter ein, um unsere Plattformentwicklungsziele zu erreichen. Unser gemeinnütziger Status gibt uns die Möglichkeit, eng mit Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um deren eigene Bemühungen zur Datenmodernisierung zu unterstützen", kommentierte Jeremy Chadwick, Ph.D., MS, Vorstandsvorsitzender von Accumulus Synergy und Senior Vice President und Leiter des Global Development Office, R&D, Takeda Pharmaceuticals.

Über Accumulus Synergy

Accumulus Synergy, Inc. ist eine gemeinnützige Organisation, die 2020 gegründet wurde, um eine Cloud-basierte Plattform zu schaffen, um den Datenaustausch zwischen der Biopharmaindustrie und globalen Gesundheitsbehörden zu transformieren. Das Konzept einer gemeinsamen Plattform zielt darauf ab, regulatorische Prozesse durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien, wie Data Science und KI, sowie Tools für den sicheren Datenaustausch effizienter zu gestalten. Damit sollen die Patientensicherheit verbessert und die Kosten für Innovationen gesenkt werden, damit den Patienten neue sichere und wirksame Medikamente schneller zur Verfügung gestellt werden können. Das Unternehmen wird mit Partnerunternehmen, wichtigen Interessenvertretern und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um eine Plattform zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, die die gesetzlichen Vorschriften sowie die Anforderungen hinsichtlich Cybersicherheit und Datenschutz erfüllt. Die Plattform soll den Datenaustausch sowie das Einreichen von Dokumenten für die gesamte Bandbreite der klinischen Entwicklung abdecken – von klinischen Daten und Arzneimittelsicherheit über Labordaten und Fertigung bis hin zu regulatorischen Prozessen. Zu den Sponsoren von Accumulus Synergy gehören: Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GSK, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, Pfizer, Roche, Sanofi und Takeda. Weitere Informationen finden Sie unter www.accumulus.org .