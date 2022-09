English Finnish

Incap Oyj Lehdistötiedote 21.9.2022 klo 10.00

Incap Oyj: Incap India voitti arvostetun ELCINA-palkinnon

Incap Contract Manufacturing Services Pvt Ltd on palkittu arvostetulla palkinnolla, jonka on myöntänyt alan vanhin ja suurin yhdistys ELCINA. Incap valittiin ELCINAn tuomariston Excellence in Make in India by an EMS Company -nimisen erikoispalkinnon saajaksi kaudelta 2021–2022.

Palkinto luovutettiin Incapille 20.9. New Delhin EROS-hotellissa pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa. Incap Intian toimitusjohtaja Murthy Munipalli toteaa, että yhtiöllä on suuri kunnia saada tunnustus Intian arvostetuimmalta ja suurimmalta toimialajärjestöltä, joka on edistänyt elektronisten laitteiden ja tietotekniikan valmistuksen alaa vuodesta 1967.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun Incap saa tämän palkinnon, mistä olemme erittäin ylpeitä. Olen kiitollinen koko Tumkurin tehtaidemme tiimille tästä saavutuksesta sekä ELCINAlle siitä, että he huomioivat etenkin viime vuosina nopeasti saavuttamamme menestyksen. Vaikka ajat maailmassa ovat muuttuvia ja haastavia, yhtiömme kasvaa entistä vahvemmin”, Munipalli sanoo. Hän korostaa myös, että tämä tunnustus ja Incapin tulokset on saatu erinomaisesta yhteistyöstä kumppanien, asiakkaiden ja Tumkurin paikallisen yhteisön kanssa. ”Toimimme yhdessä ja tarjoamme toisillemme molemminpuolista tukea.”

ELCINA on jakanut vuosittaisia tunnustuksia Intian elektroniikkalaitteiden ja -palveluiden alan organisaatioille vuodesta 1976. Tuomariston erikoispalkintojen lisäksi näillä palkinnoilla annetaan tunnustusta erinomaisesta tutkimus- ja kehitystyöstä, viennistä, laadusta, liiketoiminnan kehittämisestä ja ympäristöasioiden hallinnasta. Viime vuosina on jaettu myös erinomaisen innovaation, piirilevyjen valmistuksen ja startup-yritysten palkinnot. Palkintojenjakotilaisuudessa tuomaristo antoi tunnustusta Incapille poikkeuksellisista saavutuksista elektroniikan sopimusvalmistuksen alalla: myynti on kolminkertaistunut kahden viime vuoden aikana, ja työpaikkojen määrä on viiden viime vuoden aikana kasvanut nopeasti noin 800:sta yli 2 000:een vuonna 2022.

Palkintolautakuntaan teki suuren vaikutuksen myös Incapin tuotannon nopea kasvu ja se, että yhtiön tuotteista 90 prosenttia viedään kehittyneille markkinoille. Lautakunta pani merkille myös Incapin tulevat laajennussuunnitelmat.

Incap Intian tehtaat sijaitsevat Tumkurissa lähellä Bangalorea. Tehtailta toimitetaan tuotteita eri puolille maailmaa. Intiassa Incap on erikoistunut elektroniikan ja box-build-tuotteiden valmistukseen, ja sillä on pitkä kokemus etenkin tehoelektroniikasta. Tehdas valmistaa vaihtosuuntaajia ja UPS-laitteita, polttoaine- ja pankkiautomaattien piirilevyjä, virransyöttölaitteita, pelastuslaitteita, aurinkoinverttereitä, käyttölaitteita ja lääkinnällisiä laitteita sekä muihin elektroniikkateollisuuden tuotteisiin asennettavia laitteita. Tehtaan laitteisto soveltuu yleisiin komponenttiteknologioihin, ja erinomaisen sijainnin ja ammattitaitoisen henkilöstön ansiosta Incap pystyy tarjoamaan laadukkaita valmistuspalveluja, jotka täyttävät vaativimpienkin asiakkaiden tarpeet. Incap Intian asiakkaat ovat maailmanlaajuisesti toimivia elektroniikkalaitevalmistajia, joiden kotipaikka voi olla Euroopassa, mutta joilla on tuotantolaitoksia Aasiassa.

Tumkurin kahden tehtaan kokonaispinta-ala on 18 000 neliömetriä. Modernit tuotantolaitokset mahdollistavat erityyppisten tuotteiden nopean ja joustavan valmistuksen. Vastatakseen kasvavaan kysyntään Incap on lisännyt tuotantokapasiteettiaan Intiassa ja investoi kolmanteen tehtaaseen, jonka arvioidaan aloittavan toimintansa vuoden 2022 lopulla. Kolmas tehdas lisää Incapin tuotantokapasiteettia 8 500 neliömetrillä.

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.