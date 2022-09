Décès de Pierre Guénant,

Président du Conseil de Surveillance d’AdVini

Tous les salariés d’AdVini, la famille JEANJEAN, Antoine LECCIA, expriment leur grande tristesse suite au décès de leur Président et ami Pierre Guénant.

Pierre avait rejoint le Conseil de Surveillance d’AdVini en 2010 pour en prendre la présidence en 2019.

Passionné par le métier du vin, attaché à AdVini et proche de tous, Pierre a apporté pendant toutes ces années sa remarquable expérience et sa vision humaniste faite d’exigence autant que d’amitié et de bienveillance.

AdVini et tous ses collaborateurs tiennent à lui exprimer leur immense reconnaissance et s’associent à la douleur de sa famille.

