Résultats semestriels en forte progression

Paris, le 21 septembre 2022, 17h45

RESULTATS SEMESTRIELS



EN FORTE PROGRESSION :

Chiffre d’Affaires : 1.431,0M€ (+11,7%)

Ebitda: 80,9M€ (+16,9%)

Bénéfice net consolidé : 41,2M€ (+16,5%)

Le Conseil d’Administration de SYNERGIE s’est réuni le 21 septembre 2022 et a arrêté les comptes intermédiaires consolidés au 30 juin 2022. Les procédures de revue limitée de ces comptes ont été réalisées et le rapport correspondant est en cours d’émission.

Consolidés - en M€ S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 1.431,0 1.280,6 11,7% Ebitda 80,9 69,2 16,9% Ratio Ebitda/ chiffre d’affaires 5,7% 5,4% Résultat opérationnel courant (1) 69,3 57,9 19,8% Résultat opérationnel 64,2 55,4 15,9% Résultat avant impôts 62,5 54,9 13,9% Résultat net 41,2 35,4 16,5% Résultat net part du Groupe 39,0 32,7 (1) Avant amortissements et dépréciation des incorporels

Chiffre d’affaires de 1.431M€

SYNERGIE a réalisé un bon début d’année avec un niveau d’activité semestriel record de 1.431M€.

L’International (+12%) représente près de 58% du consolidé. Le développement est particulièrement marqué en Europe du Sud (+17,4%) où l’Italie joue toujours un rôle moteur avec un chiffre d’affaires de 367M€, soit plus de 25% de l’activité du Groupe.

En France, notre chiffre d’affaires semestriel s’établit à 603,3M€ (576,1M€ hors services numériques). Au-delà des diversifications réalisées, la montée en puissance de l’aéronautique a fortement contribué à cette performance, l’industrie, l’agro-alimentaire, le BTP et le commerce de détail restant également bien orientés.

Ebitda et résultat opérationnel courant

Dans un contexte inflationniste affectant les salaires et diverses charges de structure (énergie, carburant, assurances, …) la diversification opérée depuis 2020, au bénéfice d’une offre et d’une clientèle à plus forte valeur ajoutée, conjuguée au renforcement des actions de maitrise des coûts, a permis d’obtenir un Ebitda en nette hausse : 80,9M€ soit 5,7% du chiffre d’affaires, contre 69,2M€ en 2021 (5,4% du chiffre d’affaires).

Le résultat opérationnel courant atteint ainsi 69,3M€ (contre 57,9M€ en 2021) dont 30,3M€ à l’International et 39,0M€ en France, illustrant la pertinence des investissements réalisés depuis plusieurs années dans le recrutement de consultants experts et la formation des collaborateurs permanents et intérimaires. Le développement des activités experts et cadres, l’internationalisation des relations avec de grands donneurs d’ordre et l’optimisation liée aux agences hébergées ont également contribué à cette performance.

Les filiales Entreprises de Services Numériques ont affiché un Ebitda de 4,5M€ (12,2% du chiffre d’affaires) confortant le Groupe dans cette orientation amorcée en 2018.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s’est établi à 64,2M€ compte tenu d’amortissements d’incorporels limités à 2,4M€ et d’une dépréciation de Goodwill relative à l’Allemagne de 2,6M€.

Résultat financier

La charge financière de 1,7M€ (contre 0,5M€ en 2021) se compose d’un coût de l’endettement financier net de 1,4M€ et d’une perte de change de 0,3M€ (effet de l’évolution de la parité euro/livre sterling).

Résultat net

Après prise en compte d’une charge d’impôt de 21,3M€ (dont CVAE 4,1M€), le bénéfice net consolidé du 1er semestre s’établit à 41,2M€ (dont part du Groupe 39M€) contre 35,4M€ en 2021, à ses plus hauts historiques.

Une structure financière solide

La structure financière du Groupe reste très solide, avec des capitaux propres au 30 juin 2022 s’élevant à 566,3M€, une augmentation modérée du besoin en fonds roulement liée à la progression de l’activité (23,3M€) et une trésorerie nette de tout endettement de 201,7M€ (y compris créance CICE mobilisable à hauteur de 25,7M€).

Perspectives 2022

Le second semestre devrait être marqué par un ralentissement de la croissance, les tensions inflationnistes perdurant, ce qui conduit le Groupe à réviser légèrement son objectif de chiffre d’affaires à 2,9 Milliards d’euro hors croissance externe.

La rentabilité du Groupe, revenue au niveau atteint avant la crise sanitaire, ainsi que sa structure financière lui donnent toutefois toute latitude pour poursuivre sa stratégie de développement axée sur la transformation digitale, le recrutement d’experts et cadres et l’étude sélective de dossiers d’acquisitions tant en France qu’à l’International.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 le mercredi 26 octobre 2022 après Bourse.

