Participation au Forum "investisseurs" de Lyon Pole Bourse

Spineway participe au Forum Lyon Pôle Bourse

SPINEWAY spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants et d'instruments chirurgicaux de la colonne vertébrale, annonce sa participation au Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales, le mercredi 28 septembre 2022, au Palais de la Bourse de Lyon, Esplanade François Mitterrand, à Lyon.

Ce forum « investisseurs » dédié aux sociétés cotées implantées en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, sera l’occasion pour Spineway de rencontrer des investisseurs et des analystes financiers à travers des rendez-vous aux formats « one-to-one » ou « one-to-few », en face-à-face ou en visioconférence.



Le Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales met en relation plus de 100 investisseurs professionnels avec les dirigeants d'une trentaine de large, mid & small caps. L’édition 2021 a permis 550 rendez-vous riches et fructueux.

Prochains RDV :

14 octobre 2022 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

